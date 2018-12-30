Как жилось в Псковской области в 2018 году

Каким он был, этот 2018 год? Разным, без сомнения. Для одних – это год надежд и обретения, рождения семьи, детей, внуков. Для других – год разочарований и потерь. В целом для региона он, без сомнения, был колючим – новые лица, новые правила, новые идеи. Вспомним некоторые из этих новшеств?

«ПРИЕХАЛ В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ НЕ ЛЕНТОЧКИ ПЕРЕРЕЗАТЬ…»

Именно с таким девизом в Псковскую область приехал Михаил Ведерников и сразу же принялся за дело. В качестве исполняющего обязанности губернатора Псковской области ему пришлось пробыть почти десять месяцев. Выборы главы региона были назначены на 9 сентября.

Конкуренцию Михаилу Юрьевичу составили: кандидат от КПРФ Аркадий Мурылев, кандидат от ЛДПР Антон Минаков, кандидат от «Партии Роста» Игорь Романов и представитель «Партии пенсионеров России» Сергей Кулаков.

Михаил Ведерников через пять дней после победы получил удостоверение губернатора Псковской области.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Навязать борьбу Михаилу Юрьевичу не смог никто. Уверенная победа с результатом 70,68%. Все соперники отметили, что выборы прошли честно.

«ПО ЗОЛОТУ И ПЛАТИНЕ ХОДИТЕ В ОБНОСКАХ…»

Произнес такую фразу один из туристов, когда прогуливался по Пскову. Еще раз это доказали археологи, работая на улице Свердлова.

Самая крупная находка - деревянное основание под крепостной стеной пятого кольца укреплений Пскова. Хорошо видно, что каменную уже строили учитывая ошибки при возведении предыдущего укрепления.

Пятое кольцо крепостных укреплений Пскова принесло много открытий археологам.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

А мелких находок и не счесть. Украшения, монеты, предметы обихода. И столько находок на достаточно небольшом участке, а сколько богатств лежит еще под ногами жителей Пскова.

КУДА НА «ЛАСТОЧКЕ», А КУДА НА «СУПЕРДЖЕТЕ»

В 2018 году Псков связали постоянные рейсы с Москвой и Санкт-Петербургом. В начале августа из Санкт-Петербурга в областную столицу прибыла первая «Ласточка» (подробнее о первой поездке). С тех пор скоростной поезд стал практически одним из самых востребованных видов транспорта. Билеты раскупаются за месяц до отправления, каждые праздники вводятся дополнительные рейсы. В ближайших планах пустить электропоезд в Новгородскую область и Карелию.

С 2019 году "Ласточки" из Пскова будут курсировать в трех направлениях.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

В Москву из Пскова и обратно теперь можно долететь. И всего за 1,5 часа. Первый рейс авиакомпании «Азимут» прибыл в областную столицу 5 октября (подробнее о первом авиарейсе). С тех пор самолет по маршруту летает трижды в неделю. При вместимости «Суперджета» в 100 пассажиров, средняя заполняемость рейса - 80 человек. В планах на 2019 год не только сделать авиарейс ежедневным, но и запустить авиасообщение между Псковом и Краснодаром, а затем еще и Сочи. В южные города жители областной столицы полетят уже летом 2019 года.

Авиасообщение в Московой в 2019 году станет ежедневным.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

ГЛАВНЫЕ КРАСАВИЦЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2018 году в Псковской области по традиции выбрали двух главных красавиц: мисс и миссис Псков. Конкурс среди замужних девушек прошел весной, а среди незамужних - осенью.

«Миссис Псков - 2018» стала Дарья Бутенко. Мама двоих детей, любящая жена, бизнесвумен. Еще во время кастинга она заявила, что пришла за короной, и в итоге добилась своего.

"Миссис Псков - 2018" Дарья Бутенко после награждения.Фото: Анастасия ХОРОШЕВА

- Я планировала сделать это ещё год назад, но планы пришлось отложить, потому что я узнала, что жду дочь, - рассказала Дарья на пресс-конференции в «Комсомолке». - Этой весной я поняла, что нужно идти на кастинг. Я пошла на проект, чтобы заявить о себе, привлечь внимание к себе.

«Мисс Псков - 2018» стала юная островичка Елизавета Черноок. Девушке 16 лет, в ближайших планах - закончить школу, и, если представится возможность, подняться на сцену конкурса красоты «Мисс Россия». Также в будущем девушка хочет связать себя с провессией стоматолога.

"Мисс Псков - 2018" Елизавета Черноок и директор конкурса красоты Николай Королев.Фото: Анастасия Бевза

- Мне повезло оказаться на конкурсе, - призналась Елизавета. - Во время кастинга я была на соревнованиях по спортивной гимнастике, когда приехала, организаторы согласились взять меня на конкурс.

Читатели «Комсомолки» также выбирали среди конкурсанток самую красивую. Весной лента «КП - Псков» досталась Светлане Сергеевой, а осенью - Полине Василенко.

КУБОК У ДЕСАНТНИКОВ В РУКАХ

В июле и августе 2018 года Псковская область принимала этап международных армейских игр 2018 года - «Десантный взвод». Сюда приехали представители десяти стран.

Псковские десантники, защищавшие честь России на соревнованиях, жаждали реванша. В 2017 году сборная Китая стала лучшей, а россияне заняли второе место. Как говорится, «на своем поле» позволить себе такого было нельзя.

Псковские десантники на "своем поле" не оставили шансов соперникам.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Все четыре этапа лидировали псковичи. Они не оставили своим конкурентам ни одного шанса. Переходящий кубок из рук командующего воздушно-десантными войсками Андрея Сердюкова получил капитан команды Дмитрий Максимов. В следующем году десантники попробуют защитить титул и привезти кубок в Псков на еще один год хранения.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - ШКОЛА, СПОРТКОМПЛЕКС, ПУТЕПРОВОД

Великие Луки в 2018 году заметно преобразились. В городе ввели в эксплуатацию несколько объектов.

Начнем с новой школы на 852 места, которую построили вместо аварийного корпуса на улице Гагарина. На ее территории подрядчик сделал спортивную площадку, внутри учебное заведение оборудовано по последнему слову техники. В ближайшее время министерство просвещения собирается выделить 150 миллионов рублей на капитальный ремонт еще одной великолукской школы.

1 сентября 2018 года новая школа в Великих Луках приняла первых учеников.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Также полтора года великолучане ждали введения в эксплуатацию большого спортивного комплекса с ледовой ареной и двумя бассейнами. Учреждение под названием «Айсберг» открыли 27 октября товарищеским хоккейным матчем.

На открытой ледовой арене в Великих Луках первый раз сыграли в хоккей.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

И, наверное, самое главное открытие этого года в южной столице региона - путепровод. Он соединил автомобильным сообщением две части города, разделенные раньше железнодорожными путями. Рабочее движение по новой транспортной артерии Великих Лук уже открыто, а ленточку перережут в январе 2019 года.

Перережут ленточку на открытии путепровода в январе 2019 года, а заработал он уже в 2018.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

В НОВЫЙ ГОД С ГЕРБОМ И ФЛАГОМ

В апреле 2018 года объявили конкурс на создание официальных символов Псковской области: герба, гимна и флага.

Варианты могли предложить жители региона. Областной геральдический совет выбрал только по одному эскизу герба и флага. После доработки их одобрил и геральдический совет при президенте России.

Герб Псковской областиФото: Пресс-служба администрации Псковской области

Надо заметить, что работа над главными символами региона начиналась еще много лет назад. Но постоянно стопорилась. И основные споры возникали еще на региональном уровне. Теперь же все прошло быстро, без дополнительных дискуссий. Вначале Общественная палата области одобрила проекты, потом их поддержали депутаты Псковского областного Собрания.

Флаг Псковской области.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Но пока что речь идет только о гербе и флаге. С гимном еще предстоит поработать. Есть пока только текст, композиторы пишут музыку.

В ШАГЕ ОТ ХРУСТАЛЬНОГО ПЕЛИКАНА

В 2018 году педагогу из Псковской области удалось попасть в пятерку лучших по стране по итогам конкурса «Учитель года». Это Илья Казанцев, учитель истории и обществознания в лицее №4.

Во время разговора с министром просвещения Ольгой Васильевой он поднял тему повышения статуса учителя и предложил приравнять педагогов к государственным служащим.

Илья Казанцев уступил в борьбе за хрустального пеликана коллеге из Чечни.Фото: Олег ЗОЛОТО

Но, к сожалению, Илья Казанцев не смог стать трииумфатором конкурса. Абсолютным же победителем конкурса стал учитель обществознания и права математической школы из Грозного Алихан Динаев.

ПЕРВЫЙ МЕДИАФОРУМ НЕ КОМОМ

В конце 2018 года в Псковской области прошел первый международный медиафорум.

Первый псковский медиафорум собрал большое количество участников.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Такое крупное мероприятие для журналистов в регионе провели впервые. Организаторы наградили сильнейших редакторов, корреспондентов, фотографов. Были в программе разнообразные мастер-классы. Второй медиафорум пройдет в регионе уже после Ганзейских дней в 2019 году.

ИМЕНИ КНЯГИНИ ОЛЬГИ

Псковский аэропорт наравне с еще 46 воздушными гаванями России обрел новое имя. Его выбрали сами псковичи во время голосования в рамках проекта «Великие имена России».

Курировала проект в Псковской области региональная Общественная палата. Именно общественники сначала собирали список претендентов, потом на заседании сократили его с 44 позиций до шести. Затем уже опрос общественного мнения определил тройку участников итогового голосования.

Псковский аэропорт получил новое имя и ждет кардинальных перемен.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Выбирали псковичи между княгиней Ольгой, генералом Василием Маргеловым и князем Александром Невским. После двадцатидневного голосования определился победитель.

Воздушная гавань Пскова теперь будет носить гордое имя княгини Ольги. Мнение жителей региона ссовпало с итогами голоссование, проведенного «Комсомолкой». Кстати, в следующем году воздушную гавань ждут перемены. Есть инвестор, который готов вложить в ее реконструкцию миллиард рублей.

ТЕХНОПАРКИ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В Псковской области в 2018 году появились современные образовательные площадки для детей. Их называют «Кванториумы». Здесь школьники смогут не просто определиться с будущими профессиями, но и приобрести необходимые навыки в 3D-моделировании, в работе с лазерами, микроскопами, квадрокоптерами, с программами для монтажа видео и создания географических карт. Одним словом, «Кванториумы» - это то, о чем родители нынешних мальчишек и девчонок могли только мечтать, читая в книжках или видя нечто похожее в фантастических кинолентах.

"Кванториум" открылся в Пскова, а скоро появится и в Великих Луках. Фото: группа "Кванториум в Пскове" в социальной сети "Вконтакте".

Один такой центр уже заработал в Пскове, второй вот-вот появится в Великих Луках.