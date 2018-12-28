2018-12-28T17:56:34+03:00
Общество

Как будут выплачивать пенсии в Псковской области в связи с празднованием Нового года и большими выходными

Когда пенсионеры получат деньги в связи с большими новогодними праздниками - узнала «Комсомолка»
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Пенсии в новом году подрастут примерно на семь процентов.Пенсии в новом году подрастут примерно на семь процентов.Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Приближаются праздники и многие пенсионеры стали тревожиться, как и когда они теперь получат следующую пенсию, ведь у всей страны начнутся длительные выходные. Однако волноваться не стоит, отмечают в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Жители региона получат пенсии в январе 2019 года согласно графику доставки и режима работы почтовых отделений. Все средства поступят вовремя.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ В ПРАЗДНИКИ

В региональном управлении «Почты России» сообщили, что выходные в отделениях почтовой связи придутся на 1, 2, 6 и 7 января. В остальные же дни, с 3 по 5 и 8 января, отделения будут работать в привычном режиме. Свои пенсии граждане смогут получить уже 5 января, согласно договору выплат пенсий.

Что касается жителей региона, пенсионные зачисления которым приходят на карты, то волноваться им также не стоит. Все средства поступят в кредитные учреждения еще до 30 декабря. Так что деньги придут на карты вовремя, согласно датам зачисления, то есть 9 и 11 января.

Доставка пенсий и пособий после выходных будет осуществляться в обычном режиме.

СКОЛЬКО ДОБАВЯТ?

С 1 января 2019 года пенсии чуть-чуть подрастут.

- Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла - 87,24 рубля, - сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Также специалисты отметили, что с 1 января 2019 года будет повышена на 25 % фиксированная выплата к пенсии по старости или по инвалидности для граждан, которые работали в сельском хозяйстве.

Такая прибавка составит 1 333 рубля и будет выплачиваться в дополнение к уже увеличенной пенсии.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новый год в Пскове-2019: перекрытия дорог и ограничение движения в новогоднюю ночь
Изборский музей-заповедник победил на грантовом конкурсе «Музеи Русского Севера»
Глава Пскова довел до подрядчиков послание губернатора Псковской области
В Великих Луках раскрыли кражу имущества из автомобиля
В Пскове на улице Инженерной из-за недосмотра родителей погиб младенец
Псковским Ганзейским волонтерам рассказали об этике общения с иностранцами
В Невельском районе через госграницу пытались незаконно перевезти три тонны говядины
В городах Псковской области с 2019 года за вывоз мусора жители заплатят 94 рубля в месяц с человека
Псковичей приглашают на городскую новогоднюю ярмарку
В Пскове цена льготных проездных билетов станет выше с января 2019 года
В Пскове за сутки вывезли больше 1,2 тысяч кубометров снега
В Пыталово задержали повторно севшего за руль в нетрезвом виде пенсионера
В Великолукском районе росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже
На трассе в Пушкиногорском районе фура съехала в кювет
Полицейские из Пскова доставили телефонных мошенников из Новосибирска
Городские власти призвали управляющие компании Пскова убирать с крыш сосульки
Два пожара зафиксировано за сутки в Псковской области
В Пскове на четырех углах на девочку упала сосулька
Лидер голосования в псковском новогоднем фотоконкурсе #моистарыеснимки набрал 81 голос
В Псковской области пропажа несовершеннолетней девочки помогла поймать педофила
Псковские спасатели помогли школьнику достать пакет со сменкой с середины реки Великой
В свежем номере «Комсомолки» опубликован первый бланк «Губернаторского дневника» за декабрь
В Новосокольниках росгвардейцы задержали подозреваемых в краже магнитолы
Псковский губернатор вошел в первую десятку федерального рейтинга доверия граждан
В Великих Луках открыли движение по автодорожному путепроводу
В Островском районе грузовик насмерть сбил пешехода