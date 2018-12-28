Как будут выплачивать пенсии в Псковской области в связи с празднованием Нового года и большими выходными

Приближаются праздники и многие пенсионеры стали тревожиться, как и когда они теперь получат следующую пенсию, ведь у всей страны начнутся длительные выходные. Однако волноваться не стоит, отмечают в отделении Пенсионного фонда России по Псковской области.

Жители региона получат пенсии в январе 2019 года согласно графику доставки и режима работы почтовых отделений. Все средства поступят вовремя.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ В ПРАЗДНИКИ

В региональном управлении «Почты России» сообщили, что выходные в отделениях почтовой связи придутся на 1, 2, 6 и 7 января. В остальные же дни, с 3 по 5 и 8 января, отделения будут работать в привычном режиме. Свои пенсии граждане смогут получить уже 5 января, согласно договору выплат пенсий.

Что касается жителей региона, пенсионные зачисления которым приходят на карты, то волноваться им также не стоит. Все средства поступят в кредитные учреждения еще до 30 декабря. Так что деньги придут на карты вовремя, согласно датам зачисления, то есть 9 и 11 января.

Доставка пенсий и пособий после выходных будет осуществляться в обычном режиме.

СКОЛЬКО ДОБАВЯТ?

С 1 января 2019 года пенсии чуть-чуть подрастут.

- Страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5 334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла - 87,24 рубля, - сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Также специалисты отметили, что с 1 января 2019 года будет повышена на 25 % фиксированная выплата к пенсии по старости или по инвалидности для граждан, которые работали в сельском хозяйстве.

Такая прибавка составит 1 333 рубля и будет выплачиваться в дополнение к уже увеличенной пенсии.