Новый год 2018-2019 в Пскове: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

Живые елки: как выбрать и что с ней потом делать

Сейчас многие стали украшать квартиры не срубленными деревьями, а живыми хвойными - в горшочках. Чтобы весной их можно высадить на дачу. Как выбрать и сохранить живую елку - в нашем материале