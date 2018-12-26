2018-12-26T16:38:31+03:00
Дом. Семья

Новый год 2018-2019 в Пскове: программа мероприятий, где встретить и куда сходить

«Комсомольская правда - Псков» подскажет, где встретить и куда сходить на январские праздники, рассказав о программе праздничных мероприятий на Новый год 2018-2019 в Пскове
Виталий Суриков
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Новогодние мероприятия будут проходить в Пскове вплоть до 25 января.Новогодние мероприятия будут проходить в Пскове вплоть до 25 января.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Новогодняя программа в Пскове в конце 2018 и начале 2019 года получилась очень насыщенной. Она наполнена выставками, концертами, представлениями для детей, спектаклями и разными другими мероприятиями вплроть до 25 января наступающего года. «Комсомольская правда - Псков» объединила программы и афиши городских праздничных площадок.

26-28 декабря

Дискотека для детей «Новогодний Black Star» (12+)

Городской культурный центр, площадь Победы, 1

26 декабря – 5 января

Новогоднее представление для детей «Снежкины приключения у Новогодней ёлки» (6+)

Новогоднее представление со смешными шариками для детей (0+) «Ёлки – иголки»

Городской культурный центр, площадь Победы, 1

26 декабря – 11 января

В часы работы библиотеки – выставка кукол от «Музея кукол – Реставрационных мастерских» – «Парад Дедов Морозов»

Центр детского чтения, улица Розы Люксембург, 23

26 декабря – 3 января

Новогодний музыкальный квест «Мультимания»

Новогоднее представление для детей «Снежная сказка» (0+)

Городской культурный центр, Рижский проспект, 64

26 декабря – 30 декабря

11.00, 14.00 – новогоднее интерактивное представление для детей и взрослых «Тайна настоящего волшебства»

Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

16.30 – диско-программа для школьников «Новогодний ХИТ-парад»

Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

26 декабря – 6 января

12.00, 13.15 – новогоднее представление «Нюша на арене цирка»

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34

26 декабря

10.00 – познавательно-игровая программа «В снежном царстве Деда Мороза»

Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский проспект,21

27 декабря

18.00 – музыкальная сказка «Золушка»

Детская музыкальная школа №1 им. Н.А. Римского-Корсакова, улица Советская, 44

Мероприятия пройдут как на открытых площадках, так и на сценах концертных залов. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Мероприятия пройдут как на открытых площадках, так и на сценах концертных залов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

28 декабря

16.00 – новогодняя программа для детей с родителями «Приключения в Лапландии»

Планетарий, улица Советская, 64-а

18.00 – «Новогодняя школьная дискотека»

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34

29 декабря

12.00, 13.00, 14.00 – новогодние программы для детей с родителями

Планетарий, улица Советская, 64-а

15.00 – вечер отдыха в клубе «Русский чай» – «Новогодние посиделки»

Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34

18.00 – праздничный новогодний вечер для людей элегантного возраста, членов клуба «Рио Рита»

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34

21.00 – новогодняя программа в «Таблетке», дискотека.

Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34

1 января

01.00 – праздничная новогодняя концертная программа «Новогодний переполох»

Октябрьская площадь

03.00 – новогодний фейерверк

Октябрьская площадь

2-5 января

11.00, 14.00 – новогоднее интерактивное представление для детей и взрослых «Тайна настоящего волшебства»

Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

16.30 – диско-программа для школьников «Новогодний ХИТ-парад»

Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

3-4 января

11.00, 12.00, 13.00 – цикл праздничных новогодних программ для детей и взрослых

Планетарий, улица Советская, 64-а

5 января

12.00, 13.00 – новогодние праздничные программы

Планетарий, улица Советская, 64-а

16.00 – цирковое представление с участием Деда Мороза «Волшебный полёт в Нетландию»

Городской культурный центр, площадь Победы, 1

Завершится новогодняя программа мероприятий балетом "Снежная королева". Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Завершится новогодняя программа мероприятий балетом "Снежная королева".Фото: Андрей СТЕПАНОВ

6 января

12.00, 13.00 – новогодние праздничные программы

Планетарий, улица Советская, 64-а

17.00 – новогодняя оперетта «Весёлая вдова»

Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

9-10 января

16.00 – познавательно-игровая программа об обычаях и особенностях встречи нового года «Новый год идет по свету»

Центр детского чтения, улица Розы Люксембург, 23

12 января

15.30 – рождественский вокальный бал с участием преподавателей, вокальных ансамблей, выпускников и солистов концертного хора «Гармония»

Детская школа искусств, улица Олега Кошевого, 8

13 января

17.00 – музыкальное шоу «Главный концерт года»

Городской культурный центр, площадь Победы, 1

14 января

18.30 – хореографический спектакль по мотивам произведений Н. Гоголя – «Ночь перед Рождеством»

Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

19 января

17.00 – хореографический спектакль по мотивам произведений Н. Гоголя – «Ночь перед Рождеством»

Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5

25 января

16.00 – одноактный балетный спектакль в исполнении образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» им. Изотовой – «Снежная королева»

Городской культурный центр, площадь Победы, 1

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