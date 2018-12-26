Новый год 2018-2019 в Пскове: программа мероприятий, где встретить и куда сходить
Новогодняя программа в Пскове в конце 2018 и начале 2019 года получилась очень насыщенной. Она наполнена выставками, концертами, представлениями для детей, спектаклями и разными другими мероприятиями вплроть до 25 января наступающего года. «Комсомольская правда - Псков» объединила программы и афиши городских праздничных площадок.
26-28 декабря
Дискотека для детей «Новогодний Black Star» (12+)
Городской культурный центр, площадь Победы, 1
26 декабря – 5 января
Новогоднее представление для детей «Снежкины приключения у Новогодней ёлки» (6+)
Новогоднее представление со смешными шариками для детей (0+) «Ёлки – иголки»
Городской культурный центр, площадь Победы, 1
26 декабря – 11 января
В часы работы библиотеки – выставка кукол от «Музея кукол – Реставрационных мастерских» – «Парад Дедов Морозов»
Центр детского чтения, улица Розы Люксембург, 23
26 декабря – 3 января
Новогодний музыкальный квест «Мультимания»
Новогоднее представление для детей «Снежная сказка» (0+)
Городской культурный центр, Рижский проспект, 64
26 декабря – 30 декабря
11.00, 14.00 – новогоднее интерактивное представление для детей и взрослых «Тайна настоящего волшебства»
Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5
16.30 – диско-программа для школьников «Новогодний ХИТ-парад»
Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5
26 декабря – 6 января
12.00, 13.15 – новогоднее представление «Нюша на арене цирка»
Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34
26 декабря
10.00 – познавательно-игровая программа «В снежном царстве Деда Мороза»
Детская библиотека «ЛиК», Октябрьский проспект,21
27 декабря
18.00 – музыкальная сказка «Золушка»
Детская музыкальная школа №1 им. Н.А. Римского-Корсакова, улица Советская, 44
Мероприятия пройдут как на открытых площадках, так и на сценах концертных залов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
28 декабря
16.00 – новогодняя программа для детей с родителями «Приключения в Лапландии»
Планетарий, улица Советская, 64-а
18.00 – «Новогодняя школьная дискотека»
Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34
29 декабря
12.00, 13.00, 14.00 – новогодние программы для детей с родителями
Планетарий, улица Советская, 64-а
15.00 – вечер отдыха в клубе «Русский чай» – «Новогодние посиделки»
Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34
18.00 – праздничный новогодний вечер для людей элегантного возраста, членов клуба «Рио Рита»
Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34
21.00 – новогодняя программа в «Таблетке», дискотека.
Городской парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, Октябрьский проспект, 34
1 января
01.00 – праздничная новогодняя концертная программа «Новогодний переполох»
Октябрьская площадь
03.00 – новогодний фейерверк
Октябрьская площадь
2-5 января
11.00, 14.00 – новогоднее интерактивное представление для детей и взрослых «Тайна настоящего волшебства»
Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5
16.30 – диско-программа для школьников «Новогодний ХИТ-парад»
Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5
3-4 января
11.00, 12.00, 13.00 – цикл праздничных новогодних программ для детей и взрослых
Планетарий, улица Советская, 64-а
5 января
12.00, 13.00 – новогодние праздничные программы
Планетарий, улица Советская, 64-а
16.00 – цирковое представление с участием Деда Мороза «Волшебный полёт в Нетландию»
Городской культурный центр, площадь Победы, 1
Завершится новогодняя программа мероприятий балетом "Снежная королева".Фото: Андрей СТЕПАНОВ
6 января
12.00, 13.00 – новогодние праздничные программы
Планетарий, улица Советская, 64-а
17.00 – новогодняя оперетта «Весёлая вдова»
Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5
9-10 января
16.00 – познавательно-игровая программа об обычаях и особенностях встречи нового года «Новый год идет по свету»
Центр детского чтения, улица Розы Люксембург, 23
12 января
15.30 – рождественский вокальный бал с участием преподавателей, вокальных ансамблей, выпускников и солистов концертного хора «Гармония»
Детская школа искусств, улица Олега Кошевого, 8
13 января
17.00 – музыкальное шоу «Главный концерт года»
Городской культурный центр, площадь Победы, 1
14 января
18.30 – хореографический спектакль по мотивам произведений Н. Гоголя – «Ночь перед Рождеством»
Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5
19 января
17.00 – хореографический спектакль по мотивам произведений Н. Гоголя – «Ночь перед Рождеством»
Дом офицеров, улица Комдива Кирсанова, 5
25 января
16.00 – одноактный балетный спектакль в исполнении образцового коллектива студии классического танца «Щелкунчик» им. Изотовой – «Снежная королева»
Городской культурный центр, площадь Победы, 1