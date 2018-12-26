На что потратят бюджетные деньги в Псковской области

Итак, традиционное бюджетное послание глава региона обычно представляет накануне первого чтения главного финансового документа. Есть такая традиция – губернатор приходит на сессию Псковского областного собрания депутатов, рассказывает об основных цифрах бюджета, комментирует их и обозначает, что в регионе изменится в условиях предлагаемой схемы финансирования. На этот раз Михаил Ведерников отошел от традиции в том плане, что вышел с бюджетным посланием ко второму чтению.

- Я намеренно вынес свое выступление на второе чтение, - сказал он с порога. – Как вы хорошо знаете, в ноябре документ еще был слишком приблизительный, с большим объемом неучтенных средств и с целым рядом вопросов.

ПОГОВОРИМ О ЦИФРАХ

Действительно, между первым и вторым чтением и доходы и расходы проекта бюджета заметно подросли, и глава региона при этом отметил, что такой рост – не предел. Мол, есть еще куда стремиться.

Доходы составят 31 млрд 155 млн 495 тысяч рублей. Для сравнения, в декабре 2017 года проект бюджета на 2018 год содержал доходы в размере 26,7 млрд рублей. Расходы на 2019 год запланированы в размере 32 млрд 789 млн 837 тысяч рублей. Дефицит равен 1,6 млрд рублей.

- Уверен, что к концу 2019 года итоговая сумма доходов будет выше текущего значения, - заверил глава региона. – мы продолжаем работать над поиском дополнительной поддержки по всем направлениям финансовой помощи.

О ПЕРСПЕКТИВАХ

Увы, и это ни для кого не секрет, каждый год власти Псковской области вынуждены доказывать чиновникам из Москвы, что региону нужна дополнительная поддержка. Ну, нет у нас ни залежей алмазов, ни нефтедобывающих предприятий. Зато территория огромная, и у нее свои особенности.

Псковский губернатор на сессии в региональном парламенте сообщил о ряде побед в этом направлении.

- Одной из самых важных наших побед стала договоренность с правительством Российской Федерации об изменении максимального уровня софинансирования со стороны области при участии в федеральных программах. Мы добились введения льготного режима софинансирования в размере одного процента, что в значительной степени расширяет наши возможности по участию в госпрограммах и привлечению новых средств в регион, - рассказал Михаил Ведерников.

Для сравнения, для Новгородской и Тверской областей правительством установлено участие региональных бюджетов в размере трех процента, а для Ленинградской области – тридцать три процента.

Но и это еще не все.

- Мы достигли договоренности с министерством экономического развития РФ о старте разработки отдельных программных инструментов по социально-экономическому развитию Псковской области, - сообщил глава региона.

Глава региона Михаил Ведерников призвал не закидывать деньгами убыточные предприятия.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

О РЕШЕНИЯХ

- Принято сложное, но принципиально важное для нашей области и для ее жителей решение – это индексация на 4,3 процента социальных выплат с 1 января 2019 года, - отметил в бюджетном послании глава региона. – И на аналогичную долю с 1 октября 2019 года – окладов работников бюджетной сферы. С учетом выполнения обязательств прошлых лет, выплаты на содержание ребенка опекуну и приемному родителю будут проиндексированы на 6,8 процента, а выплаты ветеранам труда, реабилитированным лицам, пенсионерам из числа бывших специалистов, проживающих в сельской местности, - на 12,3 процента.

Заявил Михаил Ведерников и об изменении алгоритма расходования бюджетных средств.

- Будет внедряться многоуровневая система контроля, которая будет охватывать все сферы деятельности исполнительной власти, - сказал он.

В части экономии денег для предприятий ЖКХ области будет создан единый ресурсный центр, стандартизирована бухгалтерия, внедрены общие стандарты качества.

О СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ

Поднял губернатор и тему неэффективных и убыточных государственных предприятий.

- Пора прекратить бесконечно заливать их деньгами без соответствующих планов по развитию, - сказал он.

И в качестве положительного примера привел ОАО «Псковавиа», предприятие еще недавно находилось на грани банкротства, а сейчас это «действующий аэропорт с понятной перспективой развития».

- На очереди «Псковпассажиравтотранс», - заметил Михаил Ведерников. – Для спасения компании нужна серьезная реструктуризация… Мы нашли двух инвесторов, которые при одном условии могут взять на себя решение всех накопившихся проблем предприятия – область должна разобраться с долгами компании.

Сейчас ведутся переговоры с Минфином.

- Принципиальная позиция на федеральном уровне есть, поэтому рассчитываю, что в течение ближайшего времени проблему начнем решать, - сообщил глава региона.