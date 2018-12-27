В Пскове при обрушении с крыши дома снега и льда пострадал ребенок

«Неудовлетворительно» - именно такую оценку поставили жители Пскова городским властям и коммунальным службам, которые не справляются с уборкой снега в декабре 2018 года. Городская администрация не смогла вовремя заключить договор на вывоз снега из областной столицы, управляющие компании отмахнулись от уборки льда с крыш. И вот тебе результат. Во время небольшой оттепели пострадал маленький ребенок.

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

Случилось все у дома № 7/31 по Рижскому проспекту. Тротуар здесь узкий и скат крыши нависает над пешеходной дорожкой. Именно это место каждую зиму вызывает нарекания из-за огромных сосулек, которые застывают над головами псковичей. В этом году они еще не успели образоваться на крыше. Зато навалило снрега. И вот весь он сполз. В этот момент по тротуару и шли люди. В результате пострадал ребенок.

О происшествии мама девочки сообщила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Малышке удалось избежать серьезных травм, но есть ушибы, да и перепугался ребенок.

- Падение льда с крыши дома на «Четырех углах» - неприемлемый случай. Я дал поручение начальнику регионального комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору подготовить обращение в прокуратуру, а главе администрации города Пскова Александру Братчикову - провести совещание с руководителями управляющих компаний, - прокомментировал губернатор.

Как заметил глава региона, поблажек никому не будет. Если управляющая организация не выполняет свои обязанности, то ее может ждать даже уголовное наказание.

- В последнюю неделю в мой адрес поступает огромное количество жалоб на качество уборки городских улиц, и мне не понятна отстраненность руководства города от решения этой проблемы, - подытожил Михаил Юрьевич. - Порядок в городе - приоритетная задача, и именно на этом необходимо сосредоточить свое внимание ответственным чиновникам без дополнительных напоминаний.

МГНОВЕННАЯ РЕАКЦИЯ

На следующий день после происшествия на Рижском проспекте появились ленточки, огораживающие опасные участки. Кинувшаяся исполнять поручение управляющая компания практически перекрыла весь тротуар у дома № 7/31, доставляя неудобство пешеходам.

По указу главы региона Михаила Ведерникова глава администрации областной столицы напомнил управляющим компаниям об их обязанностях.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В этот же день глава администрации Пскова Александр Братчиков собрал всех руководителей управляющих организаций областной столицы, чтобы еще раз заострить внимание на уборке льда и снега с крыш.

- Все мы знаем, что зима - такой период, когда образуется наледь и сосульки на крышах, - начал он. - Это может привести к негативным последствиям. Девочка действительно пострадала, но хорошо, что пострадала не сильно.

Александр Братчиков уточнил, что все должны помнить об ответственности, которую несет каждый перед жителями Пскова. За упавшую с крыши сосульку отвечает непосредственно собственник здания. В многоквартирных домах - это управляющие компании, ведь жители поручили им следить за общедомовым имуществом.

- Уважаемые коллеги, - подытожил свою речь глава администрации муниципалитета. - Я обращаюсь не только к управляющим компаниям, но и всем владельцам зданий. Необходимо провести обследование крыш, проверить наличие сосулек и снега, который может упасть.

Письменное поручение от Алексадра Братчикова управление городского хозяйства уже распространило среди владельцев зданий в областной столице. В срок до 30 декабря 2018 года все крыши должны быть очищены перед праздниками, чтобы псковичи не опасались за свои жизни во время зимнего отдыха.

- Если нет возможности убрать сосульки с крыши, то необходимо хотя бы оградить опасную зону, - добавил Александр Николаевич. - Но и убирать их все равно придется.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ РАБОТА

Кстати, мы уточнили у главы администрации и как будет организована работа городских властей и аварийных служб в праздничные дни.

Городские власти установили срок до 30 декабря, чтобы в Пскове с крыш убрали все сосульки и наледь.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Снег с улиц города будет убираться ежедневно, - заверил Александр Братчиков. - Никаких перерывов не будет. Уже заключен договор с полигоном, на который из Пскова снег вывозить будут подрядчики. До этого они работали по краткосрочным соглашениям.

Составлен и список дежурств в городской администрации. Ежедневно в здании на улице Некрасова будет сидеть один человек в ранге не ниже заместителя главы администрации муниципалитета, чтобы в оперативном порядке решать возникающие вопросы. Аварийные службы тоже готовы к праздникам В любое время дня и ночи сотрудники будут готовы помочь псковичам, попавшим в затруднительное положение. Заявки в круглосуточном режиме будет принимать и дежурно-диспетчерская служба 055, которая перенаправит обращение в необходимую инстанцию.

КОНКРЕТНО

Телефоны экстренных и аварийных служб:

Единая дежурно-диспетчерская служба - 055

«Псковские тепловые сети» - круглосуточно, 8 (8112) 72-08-26

«Горводоканал» – круглосуточно, 8 (8112) 79-20-60

«Горгаз» (диспетчерская ремонтной службы) - 04, 8 (8112) 79-01-36

«Псковлифтсервис» - круглосуточно, 8 (8112) 55-62-22

«Псковские электрические сети» - 8 (8112) 66-44-54

Единый номер экстренных служб - 112

Травмопункт - 8 (8112) 56-86-05