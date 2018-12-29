2018-12-29T15:28:03+03:00
Общество

«Снежный ата-та»: Губернатор потребовал навести порядок с уборкой снега в Пскове

Сразу несколько заседаний провели городские чиновники в последние дни декабря – корреспондент «Комсомолки» наблюдал за происходящим
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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Псков утонул в снегу перед Новым годом. Не потому, что осадки выше месячной нормы, а потому что коммунальщики работали спустя рукава, убеждены региональные власти.Псков утонул в снегу перед Новым годом. Не потому, что осадки выше месячной нормы, а потому что коммунальщики работали спустя рукава, убеждены региональные власти.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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«Эх, три белых коня – декабрь, январь и февраль…» - поется в знакомой с детства песенке. Но, похоже, зима для градоначальников и коммунальщиков ряда городов наступает внезапно, и подготовиться к ней нет ни сил, ни времени.

В Псковской области сайт губернатора завален жалобами на работу управляющих компаний, коммунальных предприятий, дворников. Снег с улиц областной столицы не убирается, сугробы растут во дворах и вдоль дорог. Каша под ногами такая, что физически крепкий человек вынужден затрачивать на пешую прогулку больше времени – попробуй, перепрыгни сугробы.

В результате глава региона в последние дни декабря потребовал от чиновников Пскова навести порядок. Вначале совещание провел глава администрации Александр Братчиков. Повод был печальный – с крыши здания на ребенка свалился снег со льдом, девочка получила незначительные ушибы. Но все могло закончиться трагедией.

Второе совещание провел глава города Иван Цецерский. В зале собрались представители подрядных организаций. Без недопонимания и споров не обошлось.

КОЛЛАПСА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

- Эта встреча проходит по поручению нашего губернатора - Михаила Юрьевича Ведерникова, - еще раз подчеркнул важность мероприятия Иван Цецерский. - Связано это с участившимися жалобами граждан в разные уровни власти на уборку улиц: это и гололед на пешеходных дорожках, и сосульки на крышах, и каша на дорогах.

Глава Пскова передал подрядчикам послание главы региона: никаких нарушений, сбоев и коллапсов быть не должно. В праздничные дни, по мнению Ивана Николаевича, не должно быть происшествий, связанных с ультиматумами и односторонними решениями.

- Снег должен убираться, мусор вывозиться, - заметил глава муниципалитета, - В следующем году истекают трехлетние контракты по уборке улиц, и на это я хочу обратить особое внимание.

От представителей подрядчиков потребовали засучить рукава и не лениться. Убирать от снега и льда не только дороги, но и съезды с них, остановочные карманы. А то бравые подрядчики пройдут прямо, оставят большой отвал, а псковичи перепрыгивай его как хочешь.

В МУСОРЕ НЕ УТОНЕМ

Вдобавок ко всему с первого января на территории региона начинает работать оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Главу Пскова интересовало, не зарастет ли город грязью за новогодние праздники.

- Именно в эти дни люди выкидывают больше всего мусора, - отметил Иван Цецерский. - Это будет выглядеть просто безобразно, если все будет на улицах города.

Компания «АСПО» с 1 января 2019 года будет обслуживать областную столицу в качестве субподрядчика регионального оператора - компании «Экопром».

- Наши машины готовы, - сказал руководитель организации Андрей Лукьянов. - Осталось только получение технического задания. Оно появится после подписания соглашения между предприятиями.

А общественник Алексей Кириллов спрогнозировал рост числа жалоб.

- Люди поймут, что вывоз мусора подорожал, только с первой квитанцией, - подметил он. - Нужно сформулировать единый ответ диспетчерских служб на это, чтобы не было разнобоя. В одной инстанции скажут одно, в другой - другое.

КОММУНАЛЬЩИКИ НЕ ПОДВЕДУТ?

В целом на заседании подрядные организации заверили, что городские чиновники могут спать спокойно. А вот общественники поспешили с этим не согласиться.

Простой пример. У храма Александра Невского трактор постоянно сметает снег в кучу около дома. Когда все это начинает таять, вода стекает в подвал, что запрещено по санитарным нормам. Тут и разгорелся спор. Никто так и не смог разобраться, чей участок именно у этого дома.

Много говорили собравшиеся и о контроле за поручениями. Иван Николаевич резюмировал: в новом году для этого появится новый комитет.

- С пятнадцатого января начнет работу контрольный комитет администрации Пскова, - заметил глава муниципалитета. - Он и будет следить за всем, что происходит в городе. Хотя у нас контроля предостаточно. В социальных сетях нам пишут граждане, мы реагируем на действительно серьезные замечания. Нас в этом плане даже в пример ставят.

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