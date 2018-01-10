Вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев записал новогоднее поздравление для мальчика из Пскова

Дмитрий Жолудь живет в Пскове, он воспитанник Центра помощи детям. Мальчишке 12 лет. К сожалению, из-за заболевания она не может как другие ровесники гонять на велосипеде или кататься сейчас на лыжах. Но в канун Нового года у него исполнились некоторые давние мечты.

Дима не смог поехать в Москву на представление Большого Московского цирка. Но решением псковского губернатора для него приготовили большую праздничную программу в родном городе. Вначале мальчика пригласили на экскурсию по Кремлю. И во время прогулки к нему присоединился сам глава региона Михаил Ведерников. Следующим этапом стало посещение Губернаторской елки и спектакля «Чук и Гек» в театре драмы. А завершился вечер визитом в студию ГТРК «Псков».

Для Димы организовали экскурсию по Псковскому кремлю, и к нему неожиданно присоединился губернатор Михаил Ведерников.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Для Димы показали всю телевизионную кухню, рассказали, как создают выпуски новостей, как идут съемки и прямые эфиры, и даже как записывают новогоднее обращение губернатора.

Дима побывал на ГТРК "Псков", посмотрел как делают выпуски новостей и записывают новогоднее обращение главы региона.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главы региона, еще во время прогулки по Кремлю мальчик рассказал Михаилу Ведерникову о своих мечтах – машинке на пульте управления, об увлечении футболом. И пока Дима смотрел спектакль губернатор созвонился с вратарем сборной России по футболу Игорем Акинфеевым и попросил его записать для мальчишки новогоднее поздравление. К моменту приезда на ГТРК «Псков» видео уже было готово. Футболист снял его на мобильный телефон.

- О таком я даже не мечтал, - воскликнул Дмитрий, просматривая на большом экране обращение вратаря к нему. - Это самый лучший день в моей жизни и самый лучший новогодний подарок.

На память губернатор подарил ему флешку с записью, радиоуправляемую машинку и сладости.