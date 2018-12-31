Как обманывали мошенники жителей Псковской области в 2018 году

«Регион потерпевших» - именно так называют Псковскую область между собой сотрудники полиции, занимающиеся делами о мошенничестве. Только за 2018 год здесь произошло больше четырехсот подобных преступлений, сообщил старшим оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области, майор полиции Александр Полатовский.

УКРАСТЬ НА РАССТОЯНИИ

Александр Полатовский занимается раскрытием хищений в сфере высоких технологий. Во время разговора он заметил, что в основном псковичей обманывают жители других регионов страны.

- Сибирь и Урал - в основном телефонные мошенничества, - отметил Александр. - Новгородская, Брянская область - предоплата на площадках для онлайн-торговли.

В кабинете у оперативников висит карта России. На ней отмечены точки, куда приходилось выезжать на задержания. В числе регионов - Калининградская, Новгородская, Новосибирская область и ряд других.

- Сейчас законодательство построено так, что не всегда нам приходится ездить за преступниками, если они обманули псковичей, - заметил майор полиции. - Иногда мы можем просто передать материалы дела туда, где злоумышленников поймали. Иногда приходится ездить. Например, недавно вернулись из Новосибирска. Самолетом везли телефонных мошенников сюда, в Псков.

Кстати, именно дистанционное мошенничество сейчас является самым распространенным. Этому способствует появление все новых и новых технологий. Преступление можно совершить из любой точки России. Но оперативники тоже не дремлют. Между управлениями есть моментальная связь, поэтому раскрываемость повышается.

- К счастью, сейчас сложилась тенденция к уменьшению количества преступлений, связанных с мошенничеством, - заметил Александр Полатовский.

ТОП-5 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В среднем мошенники «наваривают» с жителей Псковской области от пяти до пятисот тысяч рублей.

- Был случай в 2017 году, когда жертва заплатила злоумышленникам девятьсот тысяч рублей, - рассказал Александр. - Она внесла предоплату за квартиру, а потом продавцы перестали выходить на связь.

Итак, перечисляем самые частые виды мошенничества:

1. Самым распространенной мошеннической схемой в Псковской области в 2018 году стал взлом страницы в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к личной страничке человека и начинает планомерно писать всем друзьям от имени потерпевшего о том, чтобы они помогли ему деньгами. Ущерб, как правило, небольшой. Злоумышленники стараются не перегибать палку, чтобы все выглядело правдоподобно.

Например. Во «Вконтакте» от друга пришло сообщение, что ему необходимы 1,5 тысячи рублей. После расспросов в стиле «что случилось, на что» он перестал отвечать на сообщения. Позже выяснилось, что с его страницы писал злоумышленник.

2. На втором месте по распространенности - предоплата за товары на площадках для онлайн торговли. Здесь сумма ущерба может быть от пары тысяч рублей до сотен тысяч.

- Даже сотрудники правоохранительных органов попадались на удочку мошенников, - констатирует Александр Полатовский. - Самый крупный случай мошенничества в Псковской области в 2018 году был на двести тысяч рублей. Мужчина перевел неизвестному продавцу двести тысяч рублей предоплаты за трактор.

Схема простая. Злоумышленники выкладывают объявление о продаже вещи или техники. Когда к ним обращается покупатель, либо злоумышленник узнает реквизиты банковской карты жертвы и сам переводит с нее деньги, либо просит внести предоплату за товар. В обоих случаях потерпевший лишается денег.

3. Третье место в рейтинге занимает рассылка сообщений или звонки от банков. Так можно лишиться всей суммы, находящейся на банковской карте. Злоумышленники под видом работников банка втираются в доверие к жертве, объясняют, что сейчас с вашей карты, например, остановлен перевод средств. Или сообщают о том, что карта заблокирована. Единственный способ спасти свои сбережения, по словам мошенников, передать им все данные банковской карты. Что жертва обычно и делает. Через несколько минут деньги карты исчезают.

Снова пример из жизни. Мужчине позвонили и сказали, что с его банковской карты остановили перевод двенадцати тысяч рублей. На что он ответил предполагаемому злоумышленнику, что у него на карте таких денег давно уже нет. На балансе 600 рублей. Мошенник не стал рисковать из-за такой маленькой суммы и быстро закончил разговор.

4. Следующий пункт рейтинга - звонки с просьбами перечислить деньги, чтобы договориться с полицией. Здесь злоумышленники используют тонкие психологические приемы. Во время разговора с жертвой мошенник сам узнает необходимую информацию, чтобы как можно точнее представится близким родственником жертвы.

- Жертве звонят, шепотом или невнятно начинают говорить, что попали в неприятности, - рассказывает Александр. - Человек и сам не осознает, как выдает всю информацию. Чтобы решить вопрос ему, соответственно, предлагают перевести деньги.

Страх за своего родственника, часто затмевает рассудок, и человек переводит деньги злоумышленникам. В основном на удочку злоумышленников попадаются пожилые люди.

- Один раз дедушка не знал, как перевести деньги через телефон и отправился в банк, - вспомнил один случай Александр. - Там он попросил о помощи молодого человека, который сразу все понял и объяснил мужчине, что его пытаются обмануть.

5. Так называемый контактный способ мошенничества, когда злоумышленники проникают в дом к жертве, стал распространен меньше, но все равно встречается в Псковской области. Чаще всего от этого страдают пенсионеры, которые по своей доверчивости впускают в дом посторонних людей.

Обычно злоумышленники приезжают из другого региона по три человека, совершают три-четыре преступления и уезжают обратно. На улице они выслеживают жертву, проводят ее до дома. Через некоторое время два злоумышленника из трех проникают в квартиру под видом социальных или коммунальных служб. Дальше опять существует два развития сценария: либо один злоумышленник отвлекает хозяйку, а другой ищет в квартире деньги, либо они вдвоем предлагают купить что-нибудь по явно завышенной цене. Жертвы мошенников могут расстаться с суммой до двухсот тысяч рублей.

НА БИРЖЕ НЕ ЗАРАБОТАЛА

Самый удивительный случай мошенничества произошел в 2018 году в Пскове. Заявление на стол старшего оперуполномоченного легло в конце декабря 2018 года.

- Псковичке позвонили и предложили вложить деньги для игры на фондовой бирже. - рассказал о сути дела Александр. - Она сразу перевела злоумышленникам пятнадцать тысяч рублей. Ей предоставили ссылку на сайт, где счетчик накручивал к ее виртуальным деньгам прибыль.

Но на этом финансовые вложения девушки не ограничились. Она вкладывала туда все больше и больше, залезла в кредиты. Когда встал вопрос о выводе денег со счета злоумышленники предложили снова внести определенную сумму денег на счет. Тревогу забили родители девушки, когда увидели что происходит.

ГЛАВНОЕ - БДИТЕЛЬНОСТЬ

Можно сформулировать несколько правил по защите своих денег от злоумышленников. В случае с контактными видами мошенничества - не надо впускать в дом незнакомых людей. Если они представляются сотрудниками коммунальных или социальных служб - попросить удостоверения, позвонить в управляющую организацию или в отделение соцзащиты, чтобы уточнить информацию.

- Мошенники настолько искусно втираются в доверие к людям, что жертвы даже не понимают, что их обманули, - резюмирует Александр. - Пропажа может обнаружиться через несколько дней.

Что касается дистанционных видов мошенничества:

1. Не сообщайте никому информацию о своей банковской карте

2. На смартфоне необходимо иметь антивирусную программу

3. Не перечислять предоплату за товар неизвестному человеку, когда вы даже в глаза не видели товар

4. Для карточки с NFC-чипом можно купить специальный кошелек с защитой

5. Если вам позвонили от имени родственника и сказали, что нужны деньги для полиции — ни в коем случае их не переводите. Выйдет одно из двух: либо вы совершите преступление, дав взятку правоохранительным органам, либо просто отдадите деньги мошенникам.

- Мы проводим много профилактических мероприятий, - отметил Александр Полатовский. - Это и встречи с пожилыми людьми, на которых мы объясняем, как пользоваться банковскими картами, и публикации в СМИ, и тесное сотрудничество с банками. Например, специалисты одного из крупных банков помогли нескольким псковичам не лишиться денег, объяснив, что средства они собираются перевести мошенникам.

Самое главное в защите от мошенников - бдительность и ясный ум.

КОНКРЕТНО

Если у вас есть подозрение, что с вами связывались мошенники, но при этом вы не поддались на их ухищрения, то данные злоумышленников необходимо передать полицейским. Это можно сделать в любом отделении полиции или с помощью электронного обращения в УМВД России по Псковской области. Важно оставить свои контактные данные, чтобы оперативники могли связаться с вами и узнать подробности случившегося.