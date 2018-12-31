Новогоднее поздравление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 2019

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Новым годом. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главы области, в традиционном поздравлении Михаил Ведерников подвел итоги минувшего года, назвал его «непростым, со своими трудностями и вызовами, но ярким и запоминающимся».

- Он войдет в историю нашей страны как время Чемпионата мира по футболу, запуска движения по Крымскому мосту, выборов президента Российской Федерации, долгожданной победы наших хоккеистов на Зимних Олимпийских играх, - сказал губернатор и добавил, что для Псковской области это тоже был особенный год. - Нам есть, что вспомнить, и кем гордиться.

В 2018 году, по словам главы региона, появляются новые предприятия, учреждения. В Пскове открыли детский технопарк «Кванториум», получена лицензия Перинатальным центром, в январе он уже примет первых ппациентов, в Великих Лук запущено движение транспорта по путепроводу, и город, наконец-то соединили, завершено строительство велоценра, открыта новая школа в южной столице области, самолетом теперь можно добраться из Пскова до Москвы, скоростным поездом – из Пскова в Санкт-Петербург.

- В уходящем году мы отремонтировали более 100 объектов социальной инфраструктуры во всех районах нашей области, - отметил губернатор. - Символично, что в 2019 год мы входим с утвержденными официальными символами Псковской области, впервые за последние 25 лет.

По словам Михаила Ведерникова, все эти результаты стали возможны благодаря поддержке и неравнодушию жителей региона.

- Поэтому искренне хочу поблагодарить всех вас за труд, терпение и готовность самоотверженно работать на благо нашей области, - сказал Михаил Ведерников. - Дорогие друзья! В новом году хочу всем вам пожелать здоровья, мира и благополучия! Новых жизненных перспектив, уюта и счастья в ваших домах! С Новым годом! С Рождеством! С новой страницей в истории нашей Псковской области!