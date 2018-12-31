О чем писала «Комсомольская правда - Псков» в 2018 году: кому дали жилье, кто свое жилье отстоял и где спасли животных

Чего греха таить, друзья, сложным был 2018-й год. Он будто испытывал на прочность, меняя установленные правила, внося свои коррективы и сбивая заданный ритм жизни. Но все мы справились, выдержали. Уже только за это хочется всем нам пожелать в Новом 2019 году всяческих щедрот и везения. Пусть в публикациях «Комсомольской правды» о жителях Псковской области будут писать часто и все больше с приятными поводами.

А пока давайте посмотрим, как сложилась жизнь героев уже вышедших материалов.

На улице Советской в Пскове сделан ремонт.Фото: Владимир Кольцов

«ПОВИСШАЯ КВАРТИРА»

В феврале 2018 года в доме № 45 по улице Советской в Пскове во время капитального ремонта были разрушены несущие конструкции, дом буквально повис в воздухе.

Хозяйку одной из пострадавших квартир, Людмилу Лекареву, корреспондент «Комсомолки» встретил в коридоре Псковского государственного университета. У студентов пора зачетов и экзаменов, так что разыскать ее можно именно в вузе.

- Капитальный ремонт дома близится к завершению, - рассказала Людмила Аркадьевна. - В подвале все сделали, и крышу тоже. Правда на чердак сама лично еще не поднималась.

А вот в квартире предстоит еще один ремонт. По словам Людмилы Лекаревой, пол пришлось поднимать под двумя стенами в двух комнатах. Кроме того, в одной из комнат все еще стоит вся мебель. Когда ее оттуда вынесут, станет ясен весь масштаб работ.

- Из-за аккредитации в университете не было времени заняться, а теперь попробуем с сыновьями все сделать, - подытожила Людмила Аркадьевна.

А вот с ремонтом в подъезде, который обещала управляющая компания, пока никакой ясности нет. Сдержит ли муниципальная организация свое обещание (отремонтировать подъезд после капремонта дома - Ред.) - неизвестно. Продолжим следить за развитием событий.

Соседи перестали курить в присутствии пенсионерки.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОСЕДЯМ НЕ УДАЛОСЬ ВЫКУРИТЬ БАБУШКУ ИЗ ОБЩЕЖИТИЯ

Долгие годы в одном из псковских общежитий велась борьба за право на чистый воздух. Особенно сильно от табачного дыма страдала пожилая псковичка Анна Ивановна (свое настоящее имя она попросила не указывать. - Ред.). В свои 82 года бабушка пережила три инсульта, кроме того, у пенсионерки астма. Поэтому дышать никотином женщине противопоказано.

Однако соседи по блоку постоянно устраивали массовые перекуры на общей кухне, а все клубы табачного дыма оседали в комнате у пенсионерки. На просьбы бабушки не курить в закрытых помещениях курящие реагировали остро, порой доводили пожилую соседку до приступов.

Испугавшись четвертого инсульта, который мог стать для нее последним, пенсионерка обратилась за помощью к «Комсомолке», вышла публикация.

- Вы меня воодушевили. Я все время боялась, что если обращусь в полицию, то соседи еще пуще на меня ополчатся, - поделилась собеседница. - Но после выхода вашей статьи мне стало стыдно, что я так долго чего-то боялась и все время бездействовала.

Пожилая женщина обратилась за помощью к участковому. И после двух визитов стража порядка соседи поубавили свой гонор.

- Стало лучше. Они, конечно, курить не бросили. Но двое, например, стали выходить на балкон. Другой сосед все равно дымит на кухне, но теперь хотя бы окно открывает. А другие, по крайней мере, когда я нахожусь на кухне, там не сидят. Стараются не курить в моем присутствии, - рассказала бабушка.

Два месяца назад «Комсомолка» познакомила Анну Ивановну с отрядом тимуровцев - волонтерами от студенческого профсоюза Псковского государственного университета. Ребята, как отметила бабушка, приходят каждую неделю и помогают пенсионерке.

- Вчера ко мне снова приходили тимуровцы. Ваня-помощник решил вытрясти мне коврик, - смеется бабушка. - Мне так было стыдно, не представляете. Оказывается, там столько пыли накопилось.

Животные едва не погибли в Прибуже. Спасибо зоозащитникам за их спасение. Фото: Мария Бойко.

ПИТОМЦЫ ИЗ ПРИЮТА-КОНЦЛАГЕРЯ ОБРЕЛИ НОВЫЙ ДОМ

Почти два месяца шла война между зоозащитниками и владелицей приюта для животных в Гдовском районе, в котором питомцы умирали от голода. К сожалению, до конца проблема пока так и не решена.

Почти все животные из «приюта-концлагеря» сейчас находятся под опекой псковских зоозащитников. Некоторые питомцы уже обрели новый дом и любящих хозяев.

Но владелица питомника продолжает собирать деньги с сердобольных граждан на несуществующих собак и кошек.

- Новых животных у нее нет. Но она выкидывает старые фотографии, годичной и двухгодичной давности, и продолжает сбор средств, - сообщила председатель общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. - Вот, например, ее кошка уже давно у меня дома сидит, а Юлия выкладывает ее фотографии и просит деньги, якобы, на ее лечение. Это чистой воды мошенничество, но доказать это крайне сложно.

Увы, пока что не получается привлечь к ответственности хозяйку питомника к ответственности. Ни по факту мошенничества, ни по факту гибели животных в приюте.

- То, что она делала на своей территории, еще нужно доказать. Полиция требует труп питомца и кучу свидетелей, - рассказала Вера Короткова. – «Буква закона» в полную силу не работает.

Спустя восемь лет с момента внесения в Госдуму закон о защите животных приняли лишь в первом чтении. Возможно, после вступления закона в силу, случаев с жестоким обращением с животными станет меньше. А пока мошенники продолжают действовать под видом приютов и собирать деньги с доверчивых людей.

А вот уговорить воспитательницу детского сада остаться не удалось.Фото: Евгения ГУСЕВА

РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ ИЗ САДА № 45 «РОДНИЧОК»:ЧУДА НЕ СЛУЧИЛОСЬ

В начале декабря 2018 года по Интернету разлетелось милое видео, в кадре - дети признаются в любви своему воспитателю. Так взрослые и воспитанники детского сада №45 «Родничок» в Пскове пытались повлиять на решение педагога уволиться из-за необоснованных претензий некоторых родителей.

Спустя некоторое время мы снова связались с авторами ролика, чтобы узнать финал этой истории.

- Чуда не случилось, - резюмировал в беседе с корреспондентом «Комсомолки» Алексей, отец одного из малышей в группе Светланы Николаевны Федоровой. - Воспитательница увидела наше послание, но это не изменило ее решение уйти из детского сада. К нашему всеобщему сожалению не удалось нам удержать отличного специалиста.

По словам родителя, сейчас в группе один воспитатель, а вакантное место пока что замещают воспитатели из других групп.

С экрана над сценой в постановке "Ревизор" исчезли некоторые крупные планы главных героев, которые так сильно испугали первых зрителей. Фото: Андрей Кокшаров.

ГОЛУЮ ЗАДНИЦУ УБРАЛИ С ЭКРАНА

Игорь Тезнев из Печор побывал на спектакле «Ревизор» в Псковском академическом театре драмы и пришел в ужас. Он даже написал обращение на сайт губернатора. Шутка ли, в постановке режиссера Петра Шерешевского оказалось так много необычного! Во-первых, актеры сидели за столом в глубине сцены задолго до начала спектакля, пока зрители еще собирались. Все пространство было разделено на клетки из каких-то конструкций, сквозь которые не всегда можно рассмотреть происходящее. Но на помощь пришли экраны над зрителями: портреты героев, их мимика в момент произнесения диалогов, предметы в их руках, и даже задница главного героя в тот момент, когда он принимает душ. Помнится, возмущенный зритель в беседе с корреспондентом «Комсомолки» тогда еще пошутил: «на голую задницу я бане могу посмотреть».

Изменилось ли что-то с тех пор? Да. Мы лично побывали на спектакле и заметили, что с экрана исчезли крупные планы той самой задницы Хлестакова, которая так напугала первых зрителей. Но он по-прежнему трижды за спектакль раздевается и встает по душ. Кстати, сдержаннее стали кричать актеры и в постельной сцене. А вот зеркала и перегородки, среди которых развивается сюжет, все еще остались.

Над домом на улице Советской в Пскове не построят еще один этаж. Фото: Общероссийский народный фронт.

МАНСАРДА НЕ ПРИРОСЛА

Осенью жильцы одного из домов на улице Советской в Пскове с удивлением узнали о планах управляющей компании надстроить еще один этаж – мансардный. Даже картинки показывали, демонстрируя, каким красивым станет здание после реализации проекта. А еще обещали всяческие блага – ремонты, благоустройство прилегающей к дому территории. Но жильцы не вдохновились. Ремонты в подъездах еще раньше были сделаны, переделывать что ли? А вот строительство грозило массой бед – от отключения воды и отопления до мусора и шума в подъездах и квартирах. К тому же возникли вопросы, а выдержат ли стены такого конструктивного вмешательства, а не нарушает ли это ограничение высотности здания, находящегося в сотне шагов от Троицкого собора.

Обитатели дома обратились в СМИ и попросили о помощи. Присоединились и псковские политики, было написано обращение в прокуратуру.

В первые дни декабря прокуратура города встала на защиту жильцов и выдала руководителю управляющей компании предостережение о недопустимости нарушений законодательства.

В Пскове закрыли канализационные колодцы. Почти все.Фото: Алексей Назаров

ПОРТАЛЫ В ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЗАКРЫЛИ

В начале сентября произошла страшная трагедия в Псковском районе – в канализационный колодец упал школьник, спасти ребенка не удалось, он погиб.

После этого уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова попросила жителей региона откликнуться и обо всех открытых колодцах сообщать местным властям, чтобы те моментально реагировали. Ведь начинался новый учебный год, и важно было не допустить повторения трагедии.

«Комсомолка» подхватила это предложение и сделала серию материалов об люках Пскова. Мы нашли целые кварталы, где крышек над такими «порталами в другое измерение» давно не видели. Список всех адресов был передан в администрацию города, и к зиме мы получили ответ – большинство из указанных адресов можно смело вычеркивать из списка опасных мест. Все закрыто. Но одно местечко так и осталось без внимания – это набережная реки Псковы. Эту «дыру» коммунальщики, как значилось в ответе, не нашли. Надеемся, после очередной нашей подсказки, и этот опасный колодец будет закрыт.

Пенсионеру со станции Выдумка Новосокольнического района купили квартиру. Фото: стоп-кадр из видео канала «Ток».

НОВЕНЬКАЯ КВАРТИРА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРА

А эта история приковала к себе особое внимание наших читателей. Блогеры сняли видео о дедушке, который живет в здании железнодорожной станции Выдумка (Новосокольнический район). И есть у старичка три дочери. Две живут своими семьями, а третья, самая младшая, вместе с отцом. Приходится им топить дровами печку, ходить за водой на колодец. А ноги у старика уже не те. Все реже встает. Вот и когда блогеры были, он остался лежать на старенькой кровати, укрытый теплым одеялом.

О невыдуманной беде из Выдумки написали многие журналисты. И в результате губернатор поручил купить дедушке квартиру. И купили.

Жилье комфортное, со всеми удобствами, на третьем этаже многоквартирного дома. Деньги на покупку были выделены из трех источников: из резервного фонда администрации области, из бюджета района и РЖД.