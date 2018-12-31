Новогодний мастер-класс: Вместе с псковской мастерицей создаем «Вальс снежинок»

Имя талантливейшей псковички Светланы Герасимовой известно далеко за пределами региона, да и России. Ее вышивка лентами — это самое настоящее произведение искусства. И каждая новая работа вдохновляет мастериц на очередные подвиги.

Светлана Герасимова - мастерица на все руки, но прославили ее картины, вышитые лентами. Фото из личного архива.

Свободной минуты у Светланы не бывает. Но для читателей «Комсомольской правды» она выделила пару часов, чтобы провести мастер-класс по созданию чудесного зеркальца.

-Порой даже самую простую вещь, купленную в обычном магазине, можно сделать индивидуальной. Можно вложить в нее частичку твоей души и сердца, - отмечает она.

Шаг 1. Берем зеркальце, в магазине его можно приобрести рублей за 120-150.

Шаг первый. Зеркальце необходимо подготовить. Фото: Светлана Герасимова.

При помощи иголки аккуратно приподнимаем пластиковую декоративную отделку верхней крышки, получаю две части. С верхней - будем работать, само зеркальце пока можно отложить.

В результате получится у нас должно вот что: отдельно зеркальце и отдельно его крышка. Фото: Светлана Герасимова.

Шаг 2. Подбираем тонкую ткань, на которой будем вышивать снежинки. Вставляем ее в пяльцы, мелом или другим привычным способом обводим верхнюю пластиковую часть нашего зеркальца. Теперь мы наметили границу, за пределы которой не будем выходить.

Шаг второй: кладем крышку на кусок тонкой ткани и обводим. Фото: Светлана Герасимова.

Шаг 3. Подбираем нитки нужного цвета. Можно взять мулине, люрекс или что-то другое. У меня нашлись разноцветные тонкие нитки с красивой серебристой нитью. Ими начинаем вышивать снежинки разного размера, разной формы и разного цвета. Посмотреть мои варианты можно на фото.

Какие снежинки предлагает мастерица. Фото: Светлана Герасимова.

Шаг 4. Когда вышивка готова, снимаем работу с пялец, и обрезаем по кругу, прибавив около 1 см от намеченной мелом границы. Берем иголку с ниткой и швом «вперед иголку» по краю делаем наметку.

Шаг 5. Вырезаем окружность нужного размера из синтепона, вкладываем его между вышитой заготовкой и пластиковой основой зеркала. Теперь плотно стягиваем нашу наметку, и туго сшиваем ее. Вот что у меня получилось.

Очередной шаг нашей работы - вырезаем кружок с запасом и сшиваем, подложив между тканью и крышкой зеркала немного синтепона. Фото: Светлана Герасимова.

Шаг 6. Декорируем край бисером. По одной бисеринке пришиваем вокруг нашей заготовки. Когда окружность оказалась полностью обшитой, я через весь получившийся ряд бисера еще раз прошлась ниткой, чтобы этот ряд смотрелся ровнее на зеркале.

Обшиваем край бисером. Фото: Светлана Герасимова.

Шаг 7. Самая главная работа закончена.

Остается взять клей (лучше «Момент-кристалл») и приклеить к зеркалу получившуюся верхушку. Получился настоящий «Вальс снежинок»».

Псковская мастерица Светлана ерасимова поздравляет читателей "Комсомольской правды" с Новым годом! Фото: Светлана Герасимова.

- Думаю, такие маленькие подарки смогут порадовать ваших самых любимых людей. И каждый раз, когда это зеркальце будет попадать в их руки, оно будет напоминать о вас и о новогоднем настроении, - отметила Светлана.