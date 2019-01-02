Жительнице Пскова, родившейся без руки, сделали необычный подарок под Новый год

Елена Ельцова - студентка колледжа Псковского государственного университета. Учится она на специалиста банковского дела. Жизнерадостная девушка. Она родом из Пыталовского района, сейчас живет в Пскове. Занимается спортом. И до недавнего времени она могла рассчитывать только на одну руку.

ВРОЖДЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ

Елена родилась с патологией - на левой руке не было кисти. Девочке присвоили третью группу инвалидности. Девятнадцать лет девушка пользовалась только одной рукой.

- Врачи сделали несколько операций, - рассказала она в личной беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Псков». - Частично медикам удалось восстановить кисть. Но для полноценной жизни этого, разумеется, мало.

На левой руке у Елены есть рудименты первого, четвертого и пятого пальцев, но никакой функциональной нагрузки они не несут. Долгое время девушка искала выход из ситуации, изучала варианты получения протеза за границей. Там делали подобные средства абилитации, но сумма за них требовалась огромная. Потянуть такие затраты не было никакой возможности.

И вот появилась надежда в лице российской компании «Моторика». Организация работает в России совсем недавно. Протезы компании, располагающейся в Сколково, стоят в разы дешевле зарубежных аналогов, да и можно было получить приспособление по решению медицинской комиссии, назначенной фондом социального страхования. Елена сразу решила, что это ее шанс.

ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРУ

В мае 2018 года начались многочисленные обследования. Заняло все это около четырех месяцев. В итоге медики вынесли вердикт — протез действительно нужен. Правда, бюджетные деньги на это не выделят. Приспособление придется покупать за собственный счет. А протез, между прочим, стоил 110 тысяч рублей. Но и тут девушка не спасовала. Ведь протез бы повысил в несколько раз качество ее жизни.

- Я написала письмо губернатору Псковской области с просьбой о помощи, - рассказала Елена. - Честно сказать, не ожидала, что он ответит. Думала, что если мне откажут, то напишу президенту. Но не пришлось. Из администрации Псковской области со мной связались и сказали, что мне выделят деньги на протез.

Пара недель консультаций, замеров и ожидания. И вот звонок из Сколково. Протез готов, его можно забирать.

- Безумие и восторг - эмоции, которые я испытала в этот момент. Честно, сложно описать это словами. Ездила я туда только один раз, - отметила Елена. - Когда непосредственно протез получала. Здесь мне подогнали культяприемник, а сам протез был готов. Его напечатали на 3-D принтере. Он очень легкий, не стесняет движения.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

С появлением протеза в жизни Елены многое изменилось.

Фото на память: в вагоне поезда в первые дни с протезом - можно удержать паспорт с билетами. Фото из архива Елены Ельцовой.

- Выглядит он крепким, - делится своими впечатлениями Елена. - Он рассчитан на сжатие и разжатие кисти.

В бытовом плане стало намного легче. Теперь можно держать несколько вещей одновременно. Да даже в волейбол девушка может теперь играть, водить машину, играть на гитаре. Значение протеза в жизни Елены огромное.

- Не сравнить, что было раньше, а что есть теперь, - с радостью в голосе сказала Елена.

Из-за отсутствия кисти Елена комплексовала. Многие люди смотрели на нее с отвращением. Теперь прохожие с интересом глядят на протез. А девушке стало настолько легко, что взгляды окружающих ее ничуть не смущают.

ПИСЬМО БЛАГОДАРНОСТИ

- А вы верите в новогоднее чудо? Я - нет, точнее, не верила в него раньше, - начала свое благодарственное письмо в Сколково Елена, она написала его после получения протеза. - Но в этом году все изменилось. В канун Нового года исполнилось одно из моих самых заветных желаний - у меня появилась рука. Моим «Дедом Морозом», подарившим мне такой долгожданный подарок, стал губернатор Псковской области и компания «Моторика».