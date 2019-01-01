2019-01-01T20:44:16+03:00
Происшествия

В Пскове в пожаре на подземной парковке крупного торгового комплекса сгорело несколько автомашин

Один автомобиль с эстонскими номерами выгорел полностью, два сильно повреждены огнем, еще 14 машин вытащили с паркинга
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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В Пскове 1 января возник пожар на подземной парковке ТРК "Акваполис", один автомобиль выгорел полностью, два сильно пострадали, 14 автомашин были эвакуированы с парковки.В Пскове 1 января возник пожар на подземной парковке ТРК "Акваполис", один автомобиль выгорел полностью, два сильно пострадали, 14 автомашин были эвакуированы с парковки.Фото: Ирина ПОТАПОВА
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В Пскове 1 января возник пожар на подземной парковке ТРК «Акваполис». Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», дым стал подниматься на торговые этажи.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на пульт дежурного в 17.33. К месту сразу же были направлены пожарные. Еще до их прибытия сработала пожарная сигнализация и все покупатели, а также сотрудники торговых отделов были эвакуированы из здания. Всего по информации администрации торгового комплекса, на улицу выведены порядка 120 человек.

К месту были стянуты машины скорой помощи и ГИБДД. Частично освободили наземную парковку от транспорта.

Информация о возгорании на подземной парковке подтвердилась, пожар удалось быстро локализовать.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, 14 автомобилей были оттащены с подземной парковки. Автомашина «Мерседес» с эстонскими номерами выгорела полностью, еще два автомобиля «Черри Тигго» и «Фольксваген Джетта» повреждены огнем. Причины возгорания пока уточняются.

О происшествии проинформировали губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. К месту ЧП по его поручению был направлен руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев для организации взаимодействия сил и средств.

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