Найти человека: Кого ищут в Псковской области родственники

В минувшем году благодаря читателям нам удалось разыскать несколько десятков человек. Конечно, это совсем немного. Но ведь поиски не прекращаются, и мы надеемся, что совместными усилиями сможем поставить точку в сотнях историй о внезапной пропаже родных, об утрате связи с одним из родителей после распада семьи, о попытке обрести родственников уже ушедших из жизни бабушек и дедушек.

В этом номере мы знакомимся с заявками о поиске, пришедшими в редакцию проекта «Жди меня» в октябре, ноябре и декабре 2018 года.

ГОРОД ПОПОВ

Да, да. Именно так прочитали название одного из населенных пунктов авторы заявки. «Псковская область, город Попов». А проживать в нем может Светлана Иванова, 1962 года рождения. Но жители региона с уверенностью скажут: нет такого города. Однако, может быть, заявители не точно разобрали чей-то почерк? И это, к примеру, Порхов?

Итак, Любовь Новикова ищет двоюродную сестру.

«Я ее никогда не видела, - сообщила Любовь. - У нас много ее детских фотографий, они были присланы нашей бабушке. Последнее фото датировано 16.01.1979 года. Ее отец Александр и моя мама Ирина - родные брат и сестра. Родом они из Чувашии, города Шумерля. Но после прохождения срочной службы дядя перебрался сначала в Иваново, где и родилась Светлана, а затем в Псковскую область».

Известно, что маму двоюродной сестры зовут Люба.

Заявка № 2690135

ИЩУ РОДИТЕЛЕЙ

Сразу несколько заявок пришли с аналогичной просьбой – помочь разыскать папу или маму.

Евгений Гусаков надеется узнать любую информацию об отце. Валерий Васильевич Гусаков родился в Пустошкинском районе. «В последний раз мы виделись где-то 30-35 лет назад. Проживал он вместе с мамой Швыдкой Татьяной на Украине, помню с мамой ездили к бабушке на родину отца, бабушку звали Афанасьева Евгения Егоровна. Потом родители развелись, у отца появилась другая семья и родилась дочь Гусакова Жанна Валерьевна, 1976 года. В 1992 году Жанна сообщила, что у отца родилась ещё одна дочь - Гусакова Татьяна Валерьевна. Вскоре после этого связь была потеряна», - написал автор письма. Заявка № 2679664.

Григорий Родихин надеется разыскать биологических родителей. «О себе знаю со слов приёмных родителей - Родихиных Александра и Эльвиры, проживавших на момент моего усыновления в городе Псков, - сообщил молодой человек. - Меня усыновили в возрасте приблизительно 3-5 лет из детского дома малютки в Печорах. Больше о своём детстве я ничего не знаю и не помню». Заявка № 2679331

Куксова Оксана разыскивает Виктора Козлова, который приходится ей отцом. «В 81-83 годах служил по контракту в городе Тула. Сам он из Великих Лук. Год рождения предположительно 1958-60. Моя мама жила в Туле .Зовут ее Ольга. Просто хотела бы увидеть его. Как рассказывала мне мама, он был на тот момент женат. И у него был сын на пару лет меня старше», - написала заявительница. Заявка № 2689624

Миминошвили Софико разыскивает отца – Миминошвили Хвича. С 1992 года он считается пропавшим без вести. Уехал на заработки в Санкт-Петербург и пропал. Будто в воду канул. Но родственники не теряют надежду и верят, что однажды он вернется домой. Заявка № 2688234

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

«Я, Дмитриева Нина Ивановна, 1851 года рождения, разыскиваю своего троюродного брата Дмитриева Геннадия Ивановича», - именно так начинается одно из писем. О брате известно, что он появился на свет приблизительно в 1952 или 1953 году. Когда-то жил в Архангельской области, в Вельске. У него были старшие сестра Дидкова Тамара и брат Дидков Вячеслав, которые проживали в Сыктывкаре. Заявка № 2683567

Владимир Антипов надеется встретить своих сестер. Они проживали с отцом – Анатолием Антиповым. А вот Володя – с бабушкой Зинаидой Хрулевой. Заявка № 2688797

Оксана Горбань написала: «Ищу свою сестру, знаю только, что родила ее моя мама Васягина Галина Викторовна в 1979 году в роддоме города Великие Луки. Со слов мамы, врач посоветовал оставить девочку в роддоме, отказаться от неё. Бабушка тоже на этом настаивала. Через неделю мама вернулась в роддом, попросила вернуть дочь, но врач сказала, что девочка умерла. Есть сомнения, так как ребёнок родился полностью здоровым. Очень хочется знать, вдруг она жива». Заявка № 2688444

Маняхин Олег ищет Наталью Маняхину. Примерный год ее рождения – 1958. Заявка № 2687743

НЕ ЧУЖИЕ ЛЮДИ

Очень много писем приходит с просьбой помочь в поисках родственников, которых никогда не видели, только слышали о них из рассказов бабушек и дедушек. Но вот не стало старших членов семьи, и не у кого уточнить, где искать этого человека.

Павел Солодовник, например, разыскивает дядю - Михаила Васильевича Болдина. Вот только нет точной информации, где он проживал. Не то в Псковской, не то в Новгородской области. «У него было трое детей. Старший сын - Александр, средний сын Валерий и дочь Лилия. Последний раз видел своего дядю в начале 70-х годов, когда он приезжал в гости к нам в Волгоградскую область и с тех пор мне о его судьбе ничего не известно», - отметил автор письма. Заявка № 2684930

Синельникова Юлия ищет «единственную близкую родственницу». Именно так она начала свое послание. «К сожалению, - уточнила девушка, - знаю лишь девичью фамилию - Синельникова Наталья. Отчество то ли Владимировна, то ли Вадимовна». Известно, что жила в Сибири, что у нее был ребенок. «Отец Натальи умер более 20 лет назад. Мой папа - Синельников Владислав Михайлович - его родной брат», - сообщила она. № 2682911

ДРУЗЬЯ И ПОДРУГИ

Крестную своего сына разыскивает Тамара Новикова. Ее зовут Галина Карпова. Год рождения – 1951. Она уроженка Псковской области, в 1974 году вышла замуж, свадьбу играли в себе. Потом Галина работала на пивном заводе. А еще у нее был сын Денис Иванович Кожинов. «Она была крёстной моего сына - Новикова Аркадия, - сообщила Тамара Новикова. - Переписывались. Лет пятнадцать назад связь потерялась». Заявка № 2685916

Тарасова Галина ищет подругу юности Смирнову Лидию. Заявка № 2680683

Цурко Владимир ищет сослуживца Юрия Балашова. «Мы вместе служили в городе Капчагай в воинской части 42610 с 82 по 84 годы», - написал он. Заявка № 2687732

Иванова Любовь ищет друга юности Валерия Женеврева, 1955 года рождения. «Мы с Валерой учились с 1971 по 1973 год в училище №23 Пскова, он в группе 18-19, а я в 15-й группе», - сообщила она. Заявка № 2682129

КСТАТИ

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