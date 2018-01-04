«Вернем каши на столы наши»: десятиградусный мороз не испугал гостей гастрономического фестиваля в Псковской области

Не то, чтобы в городе Порхове Псковской области четвертого января было очень холодно - столбик термометра опустился до отметки в минус десять градусов, но вот ветер дул знатный. Особенно это чувствовалось на площадке гастрономического фестиваля «Вернем каши на столы наши», расположившейся в городском парке на берегу реки Шелони. Но это не помешало нескольким сотням гостей побывать на этом интересном мероприятии. Среди них пробовал каши и корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

ЩИ ДА КАША - ПИЩА НАША

К полудню в парк стали стекаться жители и гости Порхова. Хотя кулинары из разных районов Псковской области (Псковского, Дновского, Порховского района) собрались на площадке часа за полтора до этого. Все развели костры, чтобы начать кашеварить. Самым оригинальным способом перемешивал тыквенную кашу повар из Пскова Андрей Фролов. Топор вместо ложки - каша вкуснее будет.

Кашевары развели костры для готовки часа за полтора до начала праздника.Фото: Владимир Кольцов

- Мы из Пскова два вида каш привезли, - рассказал Андрей журналистам. - Одна - каша из топора. Хотя на самом деле это тыквенная каша, приготовленная по старому русскому рецепту. Еще одна - перловая каша с мясом, от кузнеца.

Много мастеров собрались на площадке. Костры с кашами дымились, а гости праздника ходили вокруг. Ждали, когда дегустация наваристых блюд начнется. Среди котлов с кашами корреспондент «Комсомолки» отыскал одного из идейных вдохновителей зимнего гастрономического фестиваля.

Кроме каш на празднике можно было приобрести сувениры ручной работы.Фото: Владимир Кольцов

- Мы здесь были с гастрономической экспедицией летом, - отметила консультант отдела внешнеэкономических связей госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Мария Булатова, занимающаяся координацией проекта #balticseafoodproject в регионе. - В рамках проекта мы занимаемся продвижением местных блюд в ресторанные сети. Больше полугода мы ездим по региону, ищем интересные рецептуры и производителей. В руки нам попала книга «Кулинарные традиции Псковщины», все рецепты мы пробуем на своих кухнях, в том числе и каши. Поэтому, когда мы приехали в Порхов и узнали, какая здесь вкусная гороховая каша, с администрацией района обсудили возможность проведения такого фестиваля - традиционных псковских каш.

Решили устроить фестиваль аккурат перед Рождеством, во время новогодних праздников. За четыре дня салаты уже надоели, а вкусненького еще поесть хочется. Тут как тут и каши подоспели. И раскладывать их стали не по пластиковым тарелкам, а по вафельным стаканчикам да блинам. Упаковка съедобная, экологии польза.

Кашу от кузнеца готовили с добавлением мяса в перловку.Фото: Владимир Кольцов

- Заморской едой уже наелись, а вот кашу поесть, особенно из местных продуктов - замечательно. Традиция есть такая: сварить кашу, завернуть в блин, запечь и съесть. Будет еще один фестиваль - обязательно приедем и привезем еще одну псковскую кашу, потому что их много и все они вкусные.

Через две недели делегация из Псковской области выступит на Зеленой неделе в Берлине. Презентовать она будет Псковский вкус, в том числе и каши, и хлеб, и мед, и грибы, и много чего еще.

- Было бы очень здорово, если этот фестиваль был ежегодным, - рассказала Мария Булатова. - Зимой мероприятий не очень много. Если продвигать это мероприятие, промотировать псковские каши, что это наша еда, то все удастся. Мы, местные жители, и не знаем, какие рецепты псковских каш есть. А ведь это все традиционно и вкусно.

Дегустировали каши все гости праздника - от мала до велика.Фото: Владимир Кольцов

ТЫКВА, ГРЕЧКА И ПЕРЛОВКА

Около десяти видов каш по старым псковским рецептам. Но среди них были несколько котелков, к которым гости праздника раз за разом подходили за добавкой:

1) Перловка с картошкой, луком, грибами на топленом масле. Состав: картофель, вода, соль, крупа, жир, грибы, лук.

Первой кашей, которую удалось попробовать, стала именно эта. Очень вкусной была и съедобная упаковка - блинчик. Картофель разварен до состояния пюре. Каша получилась очень сытная.

Рядом с каждой кашей висел листочек с указанием ингредиентов, а подробный рецепт узнать можно только у повара.Фото: Владимир Кольцов

2) Греча в шубке со шкварками. Состав: гречка, мука рисовая, мука пшеничная, свинина, лук, морковь.

Свинина готовилась от каши отдельно - жарилась на сковороде вместе с луком и морковью. Гречка, тесто из двух видов муки, натертое на терке, варились в котле до готовности. Многие по два раза подходили за добавкой.

3) Чечевичная похлебка. Состав: чечевица, лук, морковь, картофель.

Попробовать не удалось - все съели гости, оказавшиеся ближе к котлу. Рецепт очень простой, но похлебка, по уверению людей, очень вкусная.

4) Каша перловая на топленом молоке. Состав: зажарка луковая, перловка, молоко топленое.

Больше всего пришлась по душе юным гостям праздника. Все вместе сварено до готовности в одном котле.

СКАЗАНО

Глава Порховского района Виктор Степанов.

- Этот праздник мы будем проводить и дальше, только попробуем другие времена года, другие даты. Такой праздник позволит людям отвлечься от негативной информации, провести хорошо время, да и полакомиться нашими традиционными кашами.