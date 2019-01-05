НИЧОСИ: Псковичи жалуются на вывоз мусора во время новогодних праздников

В преддверии новогодних праздников в Пскове прошло заседание подрядных организаций под председательством главы муниципалитета Ивана Цецерского. Собрались все за одним столом по поручению губернатора Псковской области после происшествия на Четырех углах в Пскове, где после схода снега с крыши пострадал ребенок.

Одним из вопросов, обсуждаемых на совещании, стал вывоз мусора в связи с переходом на обслуживание региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мусорных гор, по уверениям ответственных лиц, быть не должно. Так ли это на самом деле?

ЖАЛОБЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В одной из активных групп Пскова в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение от Натальи Хурковой. На фотографии, опубликованной псковичкой, подсобное помещение дома, где располагается мусорный контейнер. Наполовину оно забито пакетами с мусором. Поверх их и стоит контейнер, в который они должны падать.

- Вот так на Энтузиастов 7 вывозят мусор! - сопроводила фотографию таким комментарием Наталья.

Чья зона ответственности в подсобном помещении дома еще предстоит выяснить. Фото: Наталья Хуркова.

В комментариях под постом мнения псковичей разделились. Кто-то направил автора в управляющую компанию, кто-то согласился и посетовал, что у них в доме также, например, на улице Народной.

- У нас не лучше, не подойти... - с такой записью опубликовала фотографию переполненной мусорки Светлана Леусенко.

На снимке мусорка, аккуратно укрытая снежком. Мусора много как в контейнере, так и вокруг него. Когда его вывезут - неизвестно.

СПРОСИЛИ МНЕНИЕ

В социальных сетях «Комсомольской правды - Псков» мы спросили мнение у читателей: действительно ли во дворах домов грязно? Больше шестидесяти процентов проголосовавших оказались жителями Пскова. Они отметили вариант ответа, где мусор вывозится, но территория вокруг остается грязной. Еще десять процентов - жителей областной столицы выбрали вариант, что мусор убирают полностью, во дворах чисто.

Пятнадцать процентов респондентов отметили, что мусор не вывозится совсем. Пять процентов опрошенных оказались жителями других городов Псковской области. Они остались неудовлетворены качеством уборки мусора.

- Не вывозят даже контейнеры, и все, что вокруг. - заметила в комментариях Елена Ермолаева. - Денюжки взяли. А мусор неделю стоит. Очень плохо.

Возможно, после окончания новогодних праздников ситуация улучшится.