«На скользкой дороге без тормозов в голове»: В Псковской области с начала года уже зафиксированы больше 20 аварий

Новогодние праздники с точки зрения безопасности на дорогах выдались напряженными. В первые восемь дней 2019 года в Псковской области произошла 21 авария. Пострадали в ДТП 28 человек, еще два - погибли. В деталях происшествий продолжают разбираться полицейские.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДТП

Обе смертельные аварии произошли третьего января примерно в одно и то же время. Сначала в 15.40 на 433 километре автодороги «Москва - Балтия» в Куньинском районе автомобиль «Шевроле-Нива» вылетел в кювет по ходу движения. Машина перевернулась. Водитель автомобиля, мужчина 1974 года, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Через сорок пять минут авария произошла в Опочецком районе. На 17 километре автодороги «Опочка - граница с республикой Беларусь» машина также вылетела в кювет после того как водитель не справился с управлением. За рулем «УАЗ» был мужчина 1964 года рождения. Травмы, полученные водителем, оказались смертельными.

НАЕЗДЫ НА ПЕШЕХОДОВ

Четыре раза за новогодние праздники пешеходы оказывались под колесами транспортных средств. Две аварии произошли сразу после Нового года. В половине первого ночи первого января мужчина за рулем «Рено» ехал по поселку Дубрава-1 Великолукского раойна. У дома №4 он решил повернуть налево, но двигался слишком быстро и не справился с управлением. Автомобиль наехал на 64-летнюю женщину, которая шла по краю дороги. Госпитализация женщине не понадобилась, травмы оказались не слишком серьезными.

В три часа ночи первого января в поселке Подберезье Локнянского района водитель «ВАЗ-2109», 30-летний мужчина, не справился с управлением и сбил сразу двух пешеходов. Женщину 1975 года рождения и мужчину 1978 года рождения с полученными травмами госпитализировали в Локнянский филиал Бежаницкой межрайонной больницы.

В Порховском районе после лобового столкновения легковушки и внедорожника все остались живы. Фото: Юрий Фещенко.

На следующий день, второго января, авария с участием пешехода произошла в Дновском районе. В районном центре водитель за рулем автомобиля «Рено» ехал по улице Пригородной в районе четырех часов дня. Вдруг на дорогу перед машиной упал нетрезвый пешеход. В результате ДТП он получил незначительные травмы, медицинская помощь ему не понадобилась.

Четвертого января пешеходы пострадали уже в областной столице. Около трех часов дня на улице Николая Васильева у дома № 86 водитель «Мазды», 23-летний пскович, не пропустил на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек. Двум молодым людям, которым 17 и 20 лет соответственно, понадобилась госпитализация из-за полученных травм.

ОСТАЛЬНЫЕ АВАРИИ

Больше всего аварий произошло в Пскове и Псковском районе - пять происшествий. Три столкновения зафиксированы в Порховском районе. Два ДТП произошли в Великолукском районе, по одному - в Локнянском, Плюсском, Дновском, Островском, Куньинском, Опочецком, Пушкиногорском, Дедовическом, Себежском, Красногородском и Гдовском районе.

Четвертого января вечером на Октябрьской помощи два водителя не поделили дорогу. Фото: камеры "Pskovline".

За все время произошло одна авария с участием общественного транспорта. В Пскове городской автобус подрезала легковушка, из-за чего водителю пришлось применить аварийное торможение. В салоне упала 36-летняя пассажирка. Госпитализация женщине не понадобилась.

КСТАТИ

В Псковской области проходили профилактические мероприятия, направленниые на уменьшение аварийности на дорогах. Например, в Печорах дорожные полицейские раздавали на улицах светоотражатели.