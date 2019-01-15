2019-01-15T11:01:51+03:00
Происшествия

Третьеклассник, попавший в реанимацию из-за стрессов в псковской школе, переводится на домашнее обучение

Классный руководитель мальчика не считает себя виноватой в произошедшем
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Илья Е. до конца учебного года пробудет на домашнем обучении, после чего его определят в другую школу. Фото: из архива семьи.Илья Е. до конца учебного года пробудет на домашнем обучении, после чего его определят в другую школу. Фото: из архива семьи.
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«Комсомольская правда - Псков» уже рассказывала об этой громкой истории. Илья Е. (имя ребенка мы намеренно изменили. - Ред.) оказался в реанимации Детской областной больницы.

Мама мальчика, ее зовут Марина, рассказала корреспонденту «Комсомолки», что причиной стал постоянный стресс на уроках. Как бы ребенок ни готовился, даже за домашние задания он получал двойки. Мальчик перестал есть, похудел. А позднее случился приступ - Илья стал задыхаться. Как пояснили медики, у ребенка на фоне стресса развился сахарный диабет.

Причиной произошедшего женщина назвала недопонимание с классным руководителем, который какое-то время был репетитором. Проблемы, по словам мамы, начались после того, как семья отказалась от репетиторских услуг. А по итогам четверти у ребенка появилось несколько двоек.

- Я решила поговорить с педагогом. А она мне ответила: «Я хотела его попугать, чтобы он лучше занимался», - добавила мама.

Учительница Любовь Владимировна, о которой идет речь, представлять свою версию произошедшего не стала, сказала, что не чувствует себя виноватой.

- Занималась репетиторством, я не отрицаю этого, - рассказала она в эфире «Радио России», где обсуждали резонансную публикацию. - Оценки я не занижала. Никого ничем не пугала. Я ни в чем оправдываться не собираюсь, потому что ни в чем не виновата.

Любовь Владимировна напомнила только, что неоднократно указывала родителям на неуспеваемость мальчика.

- Я маму встречала несколько раз. Бумажки давала, что он неуспевающий, так Илья их носил три недели в портфеле. Оценки выставляла, он их замазывал. Спросила «почему маме не показываешь», ответил, что не хочет расстраивать, - пояснила педагог и добавила: - Если считают, что я виновата, пусть подают в суд.

Между тем Илья уже выписан из больницы.

- Подтвердился сахарный диабет на фоне стресса. Стоит ему чуть понервничать, сразу же меняется уровень сахара в крови, - рассказала мама.

Семья собирает документы для комиссии - ребенка будут переводить на домашнюю форму обучения.

- Нам нужно было взять характеристику и табель оценок, учительница написала, что «родители не интересовались успеваемостью ребенка»... - поделилась Марина. - Обидно до слез. Мы же к ней ходили как к репетитору... Теперь полгода посидим на домашнем обучении, а потом нам будут рекомендовать школу, где Илья продолжит занятия.

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