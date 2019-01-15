2019-01-15T11:23:41+03:00
Общество

Продукты в псковскую деревню, где закрылся магазин, пока будут возить автолавки

После публикации в «Комсомольской правде – Псков» глава Псковского района взялась лично помочь местным жителям
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Магазин не может работать, пока в него не найдут продавца, поэтому РАЙПО придумало временное решение.Магазин не может работать, пока в него не найдут продавца, поэтому РАЙПО придумало временное решение.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В деревне Кирово Псковского района, где на днях закрылся магазин, принадлежащий РАЙПО, появятся автолавки. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сообщили местные жители. После публикации о сложившейся ситуации глава района Наталья Федорова лично связалась с руководством Псковского облпотребсоюза. Там подтвердили, что продавец магазина уволилась после проведенной ревизии и выявленной недостачи. Ситуация повторяется снова и снова, предприятие несет убытки. О вакансии объявлено, но соискателей пока нет.

На данный момент удалось договориться с представителями РАЙПО о том, что на время поиска нового продавца в деревню будет ходить автолавка с продуктами. Пообещали, что машина станет ходить каждую среду. Да, не решение проблемы, но это поможет хоть как-то снять напряжение, посчитали в организации.

- Разговаривали мы и с частниками, которые иногда приезжают в деревню с товаром, мясом, например, - сообщили жители деревни. – Договорились, что они будут привозить и другие товары, например, макароны и крупы для нас.

Известно, что был разговор и с продавцом, уволившимся из закрытого сейчас магазина. Женщина наотрез отказалась возвращаться. Она живет в Пскове, и каждый день ездила в Кирово на работу. Сейчас рассматривает вакансии в областной столице.

«Комсомолка» продолжит следить за развитием событий.

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