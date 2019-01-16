А снег и ныне там: Жители Пскова продолжают жаловаться на уборку улиц даже после решений городских властей

Все течет, все меняется. Эта фраза применима к городу Пскову, судя по всему, будет весной, когда тонные снега «потекут» и затопят многие подвалы. В столице Псковской области улицы и дворы чистят из рук вон плохо. И это не мнение редакции «Комсомольской правды – Псков», это оценка жителей города.

«Совершенно не убираются тротуары на мосту 50-летия октября. Сейчас при плюсовой температуре и растаявшем снеге мост приходится преодолевать практически вплавь», - сетует пскович Виктор Лимашев.

«Дорогу Пароменская, 4 у гостиницы «Ольгинской» до Рижского проспекта за всю зиму ни разу не чистили! Гости города просто в шоке», - жалуется Сергей Свиркин.

«Проживаю на улице Ижорского батальона третий год, и третью зиму нет возможности безопасно и без особых усилий добраться до магазина, остановки, - рассказывает Виктория Абаева. - Раньше справлялась, но сейчас с маленьким ребенком в коляске нет другого выхода как идти по проезжей части, как другие жители, а также дети, проживающие в конце города. До магазина по Алехина,1 все более или менее удовлетворительно, но идти вдоль частных домов не представляется возможным, снег в 20-35 см, «каша», по противоположной стороне вообще нет пешеходной зоны, грейдер в прошлом году ходил лишь раз и то в марте, когда и не было уже снега, а ведь это территория города, почистить 200 лишних метров, думаю, не так сложно. Все жители будут безмерно благодарны, и будут находиться в безопасности, без угрозы упасть в этом «месиве» или попасть под колеса, выходя на проезжую часть».

Накануне в администрации города чиновники собирали представителей подрядных компаний, убирающих улицы Пскова, сотрудников Управления городского хозяйства, управляющих компаний. Александр Братчиков, глава администрации, критиковал, говорил громко, четко, требовал работать, не покладая рук. Но, как говорится, «а снег и ныне там».