2019-01-25T14:09:33+03:00
Здоровье

Знакомство с интуитивным питанием

Подробно об интуитивном, антидиетическом, мудром или осознанном питании, как еще называют ИП, рассказывает один из наиболее успешных практиков данной методики в России - Мария Петрушкина
Варвара Каткова
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Один из наиболее успешных практиков методики интуитивного питания в России Мария Петрушкина поделилась некоторыми советами. Фото: из личного архива собеседника.Один из наиболее успешных практиков методики интуитивного питания в России Мария Петрушкина поделилась некоторыми советами. Фото: из личного архива собеседника.
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Интуитивное питание (ИП) – гармоничные взаимоотношения с едой, в основе которых лежат навыки и умения услышать и распознать сигналы организма о том, когда, что и сколько следует есть. Одно из популярных сегодня направлений зародилось в США еще в 70-х годах прошлого века, а в конце 90-х обрело второе дыхание.

Скажите, что скрывается за понятием интуитивное питание?

Лично для меня это в большей степени именно ваша осознанность при выборе еды и доверие своему организму. Это выражается в умении слышать и слушать внутренние сигналы тела для достижения нормального веса и его стабилизации на одном уровне.

ИП – это не диетическая программа. Наоборот, это полное отсутствие пищевых деприваций, в основе которых лежит навык и привычка здорового выбора с целью заботы о себе. Иными словам – это ваше мышление и образ жизни, это разумное отношение к своему питанию, где нет запретов, потому что есть осознанность и ответственность.

Главный постулат ИП в том, что единственный повод начать есть – это чувство голода, а не социальные или психологические факторы.

Мотивацией для перехода на ИП служит не потеря веса или соответствие канонам красоты, а обретение и сохранения здорового, стройного и счастливого тела, способного к полноценной и активной жизни.

Почему эта методика вызывает широкий интерес у продвинутых масс?

Все просто. Привлекательность данного метода в отсутствии ограничений и деления продуктов на «плохие» и «хорошие». Есть можно все.

Пожалуй, это первое и самое главное, что можно и нужно сказать про ИП.

Но это также является и скользкой тропой, так как, не овладев осознанностью и умением распознать внутренние сигналы тела, вседозволенность может сыграть злую шутку в наборе веса, ибо компульсивно лопать гамбургеры без “тормозов” – немного не про интуитивное питание.

Популярно ИП среди бизнесменов, известных личностей и звезд. Это тоже просто объяснить. Человек, занимающийся своим развитием, личностным ростом, рано или поздно встаёт на путь гармонии в отношениях, в том числе с едой. Счастливые и успешные люди не переедают, ровно так, как и умные не сидят на диетах.

Существует ли научное доказательство эффективности?

Несомненно! Эффективность метода питания в соответствии с внутренними сигналами организма была доказана и обрела широкую популярность еще в 1970 годы, однако, до нас дошла сравнительно недавно.

Естественно, интуитивное питание не всегда и не у всех приводит к снижению веса, однако доказано, что на ИП индекс массы тела ниже, чем у тех, у кого нарушено пищевого поведение.

На моей практике, переход на Интуитивное питание, это, пожалуй, одно единственное действительно рабочее средство нормализовать вес и сохранять его на одном уровне.

Да, несомненно, вы можете воспользоваться диетой и сбросить 5 кг за неделю, но всем известно, что результат, полученный за короткий период, невозможно удержать длительное время. В отличие от планомерного, осознанного перехода на правильное питание без правил.

Я сама лично прошла через огромное количество диет, столкнулась и с ожирением, и с булимией, и с анорексией.

К 27 годам я опытным и непростым путем пришла к здоровому стабильному весу, начала изучать и анализировать. Тогда и познакомилась с термином «Интуитивное Питание».

Помогает ли интуитивное питание при расстройствах пищевого поведения?

Мы уверенно можем говорить, что интуитивное питание помогает снизить приступы переедания и регулирует Расстройства Пищевого Поведения (анорексию, булимии и т.д.).

Количество страдающих ожирением или РПП ежегодно растет, а это наглядно демонстрирует полную неэффективность диетического подхода.

Если хотя бы 1 диета из 10 реально работала, неужели мы бы страдали от лишнего веса?

Однако факты на лицо, и РПП, в той или иной мере, страдает практически 90% населения.

Отсутствие информации о вреде диет и эффективности ИП объясняется тем, что на страдающих лишним весом, больных, полных и несчастных людях можно заработать, в отличие от здоровых и счастливых.

Чем сильнее растет наш вес, тем динамичнее растет прибыль компаний в сфере продовольствия ($3,1 трлн), фитнеса ($150 млрд) и торговли БАД-ами для похудения ($500 млрд).

Продавцы диет, БАД-ов и фитнеса мечтают о вашей стройности так же, как и производители табака мечтают, чтобы вы бросили курить, а производители алкоголя о введении сухого закона.

Будет ли будущее у этого направления в России?

Очень хотелось бы!

Я очень рада, что мы сейчас живем в эпоху активного развития, и тренд личностного роста набирает обороты. Люди начинают сами приходить к осознанности того, что диета не помогает, и проблему надо решать как-то по-другому.

Популяризацию данного метода усложняет огромная индустрия диетического питания, которая растет как на дрожжах и внушает свою эффективность, обещая золотые горы за короткий период.

Медиапропоганда нас загоняет в рамки и создает петлю, с одной стороны на таблоидах пестрят модельные идеальные тела, а с другой – обилие манящего, легкодоступного фастфуда. И как спасательную соломинку в этом порочном круге нам дают ассортимент диет, фитнесс програм и т.д.

Информации об Интуитивном Питании крайне мало, а основоположником этого направления в России по праву можно считать Светлану Бронникову, которая привезла методику из Голландии и открыла у нас Центр Интуитивного Питания.

Многие материалы мне приходится переводить на русский язык с первоисточников. Я очень хочу помочь женщинам разобраться с питанием и весом, стараюсь организовывать различные мероприятия и создала квест стройности для всех желающих познакомиться и овладеть навыками интутивного питания и стройного тела.

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