Несколько сотен псковичей приняли участие в акции «Хлеб той зимы»

В Пскове уже в четвертый раз прошла акция «Хлеб той зимы». Она приурочена к годовщине снятия блокады Ленинграда. В 2019 исполнилось ровно 75 лет с того момента, как от города на Неве отбросили фашистов. Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» побывал на площадке у Псковского драмтеатра, получил продовольственную карточку и стал свидетелем сцен из блокадного Ленинграда

ЗАРИСОВКИ ИЗ БЛОКАДНОГО ГОРОДА

На площадке мероприятия волонтеры устроили костюмированное представление. Вокруг палаток, где раздавали блокадный хлеб, ходили юноши и девушки: некоторые из них были в костюмах военных, некоторые в костюмах мирных жителей.

- Подготовка к подобным мероприятиям заставляет волонтеров не только искать старые вещи, - заметила Екатерина Родина, руководитель «Волонтеров Победы» и один из организаторов акции «Хлеб той зимы». – Многие интересуются у своих бабушек и дедушек о военных временах. Таким образом, молодые поколения больше узнают о жизни во время войны.

Рядом с выдачей хлеба лежали отпечатанные фронтовые газеты.Фото: Владимир Кольцов

Вдруг, один из волонтеров падает на землю, вокруг него сразу начинают суетится несколько девушек. Это небольшая зарисовка из жизни блокадного города. Люди падали от голода и болезней замертво десятками. К упавшему подоспели пара военных. Они только смогли констатировать, что парень мертв.

- Будем ждать бригаду, - заметил лейтенант в тулупе.

Вместе с еще одним военным они оттащили мирного жителя в сторону. Через несколько минут погибший был уже на ногах, жив и здоров. Но именно такое погружение через небольшие бытовые сценки помогает участникам акции приобщиться к истории.

Это самые низкие нормы по выдаче хлеба за все 900 дней блокады Ленинграда.Фото: Владимир Кольцов

ХЛЕБ ПО РЕЦЕПТУ ТОЙ ЗИМЫ

Акция «Хлеб той зимы» прошла сразу в семи разных местах Псковской области: Псков, Дно, Невель, Опочка, Великие Луки, Печоры и Псковский район. В этих мероприятиях приняли участие сотни людей. Все они могли больше узнать о тяготах жителей осажденного города.

Именно здесь в палатках и раздавали хлеб, приготовленный по примерному рецепту той зимы. Узнать о нем мог каждый, он был написан на другой стороне продуктовой карточки: мука ржаная дефектная 45%, жмых 10%, соевая мука 5%, отруби 10%, целлюлоза 15%, обойная пыль 5%, солод 10%.

Псковичи получали на память листовки и хлебные карточки.Фото: Владимир Кольцов

На карточках были написаны нормы для жителей Ленинграда на время зимы 1941 года. Тогда выдача хлеба была меньше всего: 250 грамм для работающих людей, 125 грамм для служащих, иждивенцев и детей.

Подходя к палатке каждому учатнику акции подписывали и выдавали продуктовую карточку на хлеб и дружелюбные волонтеры рассказывали историю о системе выдачи хлеба в блокадном Ленинграде. Также всем желающим они выдавали желтые ленточки с небольшой зеленой полоской посередине - символ дня памяти и воинской славы России.

МЫ НЕ МОЖЕМ ПРЕДСТАВИТЬ

Для нас не так просто представить, как жить без каких-либо удобств. Самые молодые поколения даже не представляют жизнь без гаджетов, не то, чтобы без тепла и света. А многим детям блокадного Ленинграда пришлось испытать много сложностей.

На палатках с двух сторон были развешены информационные материалы о блокаде Ленинграда.Фото: Владимир Кольцов

«Мы все стояли, тесно прижавшись друг к другу, и думали только об одном: скорее бы на обед. Стояли и мерзли долго. Наконец, двери открылись, и нас впустили. Столы накрыты белыми скатертями, везде чисто, но холодно. Обед был замечательный: мы получили тарелку супа лапши, 150 грамм пшенной каши с соусом, 50 грамм хлеба, соевого желе 50 грамм. Мы забыли все: и стужу, и боль в ногах от долгого стояния. Все жадно поглощали пищу, усердно облизывая тарелки. Домой пришли в 6 часов. Настроение сразу упало. Дома холодно, дров нет, вода везде замерзла. Придется брать в проруби из Мойки. Брезговать не приходится. Мама лежит больная и, вероятно, хочет кушать. Я ей принесла 25 грамм хлеба и 25 грамм желе. Она очень рада. И я рада, а все равно голодная, как волк…»

Такие строчки мы можем прочитать в дневнике Вали Петерсон о новогодней елке 1942 года. Девочка училась в 7 класса 239-ой средней школы Ленинграда, когда она писала эти строчки.

Вокруг палаток ходили волонтеры, одетые как военные и жители блокадного города на Неве.Фото: Владимир Кольцов

КОНКРЕТНО

Организатрами акциии «Хлеб той зимы» стали волонтерские организации «Волонтеры победы» и «Вечевой орден».

КСТАТИ

В Санкт-Петербурге прошел парад в честь 75-ой годовщины снятия блокады Ленинграда (подробнее).