Пушкинский театральный фестиваль 2019 года: Чем удивит 26-ой театральный фестиваль жителей и гостей Пскова

Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль Псков примет у себя уже двадцать шестой раз. Не только коллективы из России выступят на сцене драмтеатра областной столицы в 2019 году. Ожидается и одна зарубежная труппа. Что ждет гостей праздника разузнал корреспондет «Комсомольская правды - Псков».

РАСШИРИЛ ГЕОГРАФИЮ

Пушкинский театральный фестиваль расширит географию участников в 2019 году. Об этом заявил Дмитрий Месхиев, художественный руководитель Псковского театра драмы, на площадке которого и пройдет мероприятие.

- Мы старались привезти разные спектакли, для разных зрителей, - пояснил он. - Мы везем немного и авангардных спектаклей, но большинство классических постановок, более привычных псковской пуб­лике.

В афишу включены спектакли театров Южно-Сахалинска, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска.

- Постарались охватить всю территорию страны и даже «залезли» за границу, - отметил он и уточнил, что речь идет о спектакле из Румынии.

Худрук, кстати, посоветовал зрителям заранее, еще до покупки билетов, посмотреть анонсы постановок. Некоторые спектакли требуют некоторой подготовленности.

- Самым авангардным будет «Ревизор», - заметил он, но прозвучало это, скорее, в шутку.

«Ревизор» появился в афише псковского театра в 2018 году и вызвал немало споров.

«СКРОМНЕЕ, НО НЕ ХУЖЕ...»

- Пушкинский театральный фестиваль будет несколько скромнее, но не хуже, - заявил Дмитрий Месхиев.

- Средства у нас в этом году на организацию Пушкинского фестиваля ограничены, и мы до последнего формировали программу, старались, несмотря на скудность средств, сделать так, чтобы программа была интересной, - пояснил худрук.

В целом на организацию мероприятия потрачено чуть более 4 млн рублей.

А потому говорить о приглашенных звездах, которые требуют повышенного внимания к себе и особого комфорта при размещении на фестивальные дни, не приходится.

При этом, отметили организаторы, «не звезды, а звездочки будут».

- Хотя какие звездочки, это настоящие звезды, - убежден арт-директор Пушкинского театрального фестиваля Анд­рей Пронин. - Это занятые в спектакле «Мещане» Санкт-Петербургского театра на Васильевском Юрий Ицков, Илья Носков, Алексей Манцыгин (исполнитель главной роли в фильме Алексея Учителя «Восьмерка» - Ред.).

В моноспектакле «из повес­тей Белкина» играет 26-летний Данил Стеклов - один из ярких молодых московских артистов, уже успевших обратить на себя пристальное внимание публики. Он продолжатель замечательной актерской династии: мать Данила - актриса театра «Сатирикон» Агриппина Стеклова, дед - народный артист России Владимир Стеклов.

«ПЛОХИЕ СПЕКТАКЛИ МЫ НЕ ВЕЗЕМ...»

Организаторы Пушкинского фестиваля признались: афиша театрального праздника в 2019 году формировалась сложно.

- Многим театрам мы вынуждены были отказать, - отметила директор фестиваля Марина Николаева.

Арт-директор мероприятия Андрей Пронин пояснил, что отказано более чем половине заявившихся театров. Причин много. Это и технические требования для размещения декораций, например, высота и площадь сцены, освещение в зале, звук.

- Спектакль Малого театра «Метель» при всем своем желании мы просто не сможем разместить, - добавил он.

Но было в числе причин для отказа и качество самого предлагаемого материала.

- Хороших спектаклей много, а плохие мы не везем, - с иронией сказал художественный руководитель драмтеатра Дмитрий Месхиев.

ЧТО ПОКАЖУТ ЗРИТЕЛЯМ

- Фестиваль открывает спектакль «Выстрел». Это хороший пример литературного театра, - отметили организаторы. - «Пушкин. Из повестей Белкина» - традиционный классический спектакль. «Борис Годунов» - спектакль новый, тончайший, очень своеобразный, итог многолетних размышлений над пушкинской трагедией, попытка примерить смыслы и способы постановки этого спектакля. Еще один спектакль этой темы - «Станционный смотритель».

Но не только пьесы по Александру Пушкину представят на фестивале. Будут «Мещане» по Максиму Горькому, «Морфий» и «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову.

Сохранена и еще одна важная часть фестиваля - лекции. Посетить их бесплатно смогут все желающие.

ПОСЛЕ СПЕКТАКЛЯ НЕ РАСХОДИТЕСЬ

После каждого спектакля во время Пушкинского фестиваля пройдут обсуждения постановок. Об этом сообщил арт-директор мероприятия Андрей Пронин. Ранее такая работа уже проводилась, но многие режиссеры и артис­ты обижались услышанному, уточнил он.

- Обсуждения спектаклей пройдут при участии студентов Школы театрального блогера, которая появилась в Пскове в 2018 году, - отметил Андрей Пронин. - Вести обсуждения будет театральный критик, автор газеты «КоммерсантЪ» и редактор журнала «Театр» Алла Шендерова.

А КАК ОСТАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ

- Я сомневаюсь, что Дов­латовский фестиваль будет в Пскове, - сообщил с грустью художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев.

Директор театра Людмила Цишковская уточнила, что Театрально-концертной дирекцией составлены заявки на получение федеральной грантовой поддержки, в списке Довлатовский фестиваль, ряд других фестивалей, проводимых в Пскове. Ответа пока нет.

- Я думаю, Довлатовский фестиваль умер, - с грустью отметил Дмитрий Месхиев.

Такая судьба может ждать и фестиваль «Другое искусство», участниками которого становятся люди с особенностями развития. Организовать их поездки, размещение и выступления куда сложнее. Информации о финансировании мероприятия пока нет.

- Время непростое. И я в данном случае не обвиняю администрацию Псковской области, потому что, возможно, действительно нет такой возможности, - добавил Дмитрий Месхиев.

ПРЕМЬЕРА К ФЕСТИВАЛЮ

Псковский академический театр драмы, много лет являющийся площадкой для проведения Пушкинского фестиваля, планирует ежегодно к началу мероприятия готовить премьерный спектакль. Первым таким «детищем» псковичей стал спектакль «Гробница малыша Тутанхамона». Он тоже включен в программу фестиваля.

Организаторы добавили, что билеты на заявленные в афише спектакли охотно раскупают зрители. Стоимость не высока, в среднем от 400 рублей.

КОНКРЕТНО

Ознакомиться с полной афишей мероприятия можно ЗДЕСЬ.