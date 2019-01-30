2019-01-30T10:02:23+03:00
Общество

Эксперимент не удался: Блогер изображал пьяного на улицах Пскова

А сотрудники полиции наблюдали, как себя ведут горожане и станут ли они останавливать пьяного мужчину, пытающегося сесть за руль
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Блогеры совместно с сотрудниками ГИБДД провели эксперимент в Пскове. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.Блогеры совместно с сотрудниками ГИБДД провели эксперимент в Пскове. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.
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У одного из зданий в самом центре Пскова появился мужчина. Не старый. Не так уж и плохо одет. При машине. Вот только мужичок нет-нет, да и прикладывался к бутылке со спиртным. Посреди белого дня, как говорится. Прохожие посматривали на него и следовали дальше своим путем. А на самом деле это был эксперимент.

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники ГИБДД и блогеры Пскова изучали отношение горожан к пьянству за рулем.

- Каждый из нас, увидев на улице подозрительного человека, держащего в руках нож или что-то похожее на оружие, первым делом сообщит о данном факте в полицию. А как же поведут себя наши сограждане при виде человека, садящегося за руль в нетрезвом состоянии, ведь, по мнению большинства, – это тоже преступление? Мы решили проверить их реакцию на практике, - уточнили в ведомстве.

Блогер на улице Пскова изображал пьяного водителя. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Блогер на улице Пскова изображал пьяного водителя. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Своего рода проверку проводили сразу по двум адресам – на площади Ленина и на Рижском проспекте. «Пьяненький» мужичок просил прохожих и других водителей помочь ему выехать с парковки, и всякий раз блогер садился за руль так, чтобы на него обратили внимание. Но большинство псковичей оказались равнодушными.

- За все это время в дежурную часть Госавтоинспекции и УМВД России по Псковской области не поступило ни одного сообщения о нетрезвых водителях. Прохожие просто проходили мимо, не обращая внимания на происходящее, - резюмировали организаторы акции.

Лишь одна семья предложила «пьяному» водителю подвезти его до дома.

Лишь одна псковская семья предложила пьяному блогеру не садиться за руль. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Лишь одна псковская семья предложила пьяному блогеру не садиться за руль. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

- К большому сожалению, многие по-прежнему не считают пьяного водителя угрозой. А ведь автомобиль, как известно, это - источник повышенной опасности, который в чьих-то руках может стать орудием преступления, - подчеркнули в ведомстве.

КОНКРЕТНО

Госавтоинспекция призывает жителей Псковской области не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: (8112) 59-28-00 (дежурная часть УГИБДД УМВД России по Псковской области), (8112) 66-16-49 (дежурная часть УМВД России по Псковской области), (8112) 59-22-33 (телефон доверия УМВД России по Псковской области).

ИСТОЧНИК KP.RU

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