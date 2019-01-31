Две звездочки, три звездочки, а лучше пять звездочек: Активисты проверили качество уборки снега с мостов Пскова

Активисты общественного движения «Убитые дороги. Псков» проверили качество уборки мостовых сооружений в родном городе. Для этого они объехали 13 мостов и путепроводов.

КАК ДОЛЖНО БЫТЬ

- Мосты должны убираться полностью от снега, вплоть до бордюрного камня. Потому что здесь постоянно дует ветер, может образоваться наледь. Для пешеходов недопустимо, чтобы под их ногами была каша. Ее надо убирать, либо посыпать песком, либо гранитной крошкой, чтобы не было скользко, - отметил Николай Мельков, активист движения.

Николай Мельков и Дмитрий Цопов - активисты движения "Убитые дороги". Стоп-кадр из видео выезда по мостам Пскова.

Итак, общественники выбрались, чтобы посмотреть: остается ли снег вдоль проезжей части, есть ли лед на дороге, расчищены ли пешеходные дорожки, посыпаны ли они.

Выводы были сделаны неутешительные.

- Федеральные участки обслуживают лучше, чем городские, - резюмировал другой активист движения Дмитрий Цопов. - Подрядным организациям стоит уделять больше внимания тем объектам, которые они обслуживают, чтобы мосты были более безопасны в зимнее время.

СОСТАВИЛИ РЕЙТИНГ

Лидером по итогам проверки стал мост через реку Череха. Полностью расчищен от снега, никаких временных ограждений из сугробов воль проезжей части.

На второй строчке оказался Ленинградский путепровод, на третьем – путепровод на Индустриальной.

А вот в список аутсайдеров попали Ольгинский мост, Ваулиногорский путепровод и Кузнецкий мост. На последнем дорожники, по оценке общественников, работают хуже всего.

- Кузнецкий мост хуже остальных, почищена только одна полоса и то кое-как, - заявили активисты.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Заканчивался второй месяц зимы. Синоптики обещают потепление. В дневные часы в февральские дни столбики термометров будут колебаться на отметке в – 1...+ 1 градус. Чем это грозит Пскову? Гололедом на дорогах. Ведь весь неубранный снег начнет таять и тут же замерзать. Особенно опасно это будет на мостах, продуваемых всеми ветрами.