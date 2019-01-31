В Псковской области мотопарапланирист выжил после падения на лед озера

С утра 31 января над Псковом повис туман. После морозных деньков потеплело. Рыбаки потянулись к озерам. А кроме них к Псково-Чудскому водоему отправился и мотопарапланирист. Вот только его интересовала не рыба, а полет над ледяными полями.

«ЗАВАЛИЛСЯ МЕЖДУ ОСТРОВАМИ…»

Уже к вечеру, когда спускались сумерки, на пульт диспетчера экстренной службы поступил тревожный звонок. Житель одного из островов сбивчиво рассказал, как на его глазах между островами Белова и Залита с неба рухнул летательный аппарат. Издалека он не видит, сколько человек на нем было, не знает, пострадал ли кто.

К месту ЧП решено было отправить катер на воздушной подушке. Но за окном темнело, а до указанной очевидцем точки добираться предстояло довольно-таки далеко. К тому же необходимо взять на борт доктора в Жидиловом Бору. Тем не менее спасатели действовали быстро, слаженно. Катер вышел на лед.

ПОСТЕЛИЛИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАМЕРЗ

Очевидцы крушения мотопараплана, не дожидаясь помощи, поспешили к месту крушения. На ледяном панцире среди снега им удалось довольно быстро отыскать человека. И именно жители островов оказали ему первую медпомощь. По всему видно, что мужчина получил довольно серьезные травмы, а потому переносить его куда-либо не стали. Но аккуратно приподняли и подстелили под него то, что нашли под рукой – свои вещи и крыло для полетов, чтобы было не так холодно.

- К моменту прибытия спасателей мужчина был в сознании, - уточнила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ирина Коноплева.

ДОСТАВИЛИ В ОБЛАСТНУЮ БОЛЬНИЦУ

Звонок о ЧП поступил около 16.40. Чуть больше чем через час мотопарапланириста катером на воздушной подушке доставили на берег, где его уже ожидала машина скорой помощи. Пострадавшего сразу же направили в Псковскую областную клиническую больницу.

Имя мужчины и его возраст пока не называют. Известно лишь, что он может быть жителем Пскова, его хорошо знают члены клуба мотопараланиристов.

- Главное, что он живой, - прокомментировали медики, отвечая на вопрос о характере полученных травм.

Причины крушения устанавливаются.