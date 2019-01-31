Погода в феврале 2019 года: Морозы и оттепели будут сменять друг друга весь месяц

Январь радовал Псковскую область морозами, а вот февраль собирается прийти в регион с потеплением. Первые дни столбик термометра будет перелазить выше нуля на один или два градуса. Каким будет весь месяц, корреспондент «Комсомольской правды - Псков» узнал у метеорологов.

ТО В ЖАР, ТО В ХОЛОД

Температура в феврале будет выше на один-два градуса выше средних значений. Ожидается, что выпадет от 80 до 120 процентов месячной нормы осадков. Саму погоду метеорологи называют неустойчивой.

В первой половине месяца дневные температуры будут держаться в районе -1…-6 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до значений -5…-10 градусов. В редких случаях температура будет опускаться до 15 градусов мороза.

Во второй половине месяца температура ожидается выше. Днем мороз иногда будет пропадать: столбик термометра будет показывать +1, иногда до +2 градусов, но иногда дневные температуры все-таки будут опускаться ниже нуля. Ночью воздух охладеет до -2…-7 градусов.

Из-за смены атмосферных фронтов иногда ветер будет усиливаться до 15-18 метров в секунду. Сотрудники МЧС предупреждают, что в такие дни могут происходить обрывы линий электропередач и передои в работе объектов ЖКХ.

ЛЕД НА МЕСТЕ

Ледостав, как заметили спасатели, на водоемах Псковской области сохранится. Уровень воды реках сейчас ниже многолетних значений. Чтобы избежать происшествий на воде, необходимо воздержаться от выхода на замерзшую водную гладь во время потеплений

А вот больше льда станет на дорогах и тротуарах. Способствовать появлению льда будут и различные осадки: снег, мокрый снег, дождь. Стоит поберечь себя и аккуратно ходить по улицам, потому что не везде дорожки посыпают песком и реагентами, а во время гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается.

Есть еще одна проблема, возможная из-за заморозков и потеплений - падение льда и снега с крыш. За уборкой сосулек пристально следит прокуратура. За халатность представителям обслуживающих организаций зданий может грозить уголовное дело.