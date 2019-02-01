«Ласточка» пришла в Псков с опозданием на два часа из-за поломки тепловоза

В ночь на 1 февраля скоростной поезд «Ласточка» пришел в Псков с опозданием на два часа.

С Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге состав отошел в 20.15. Все по расписанию. Без задержек и опозданий. В вагоны поднялись 367 человек, среди них 30 детей. Путешествие из Северной столицы в Псков началось. Но в положенное время поезд на вокзал не прибыл.

Скоростной поезд "Ласточка" прибыл в Псков с опозданием на два часа из-за поломки тепловоза. Фото предоставлено очевидцами.

За 60 километров до Пскова произошла поломка тепловоза. Состав замер у деревни Лапино Струго-Красненского района.

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, о случившемся сразу же был принформирован глава региона.

В поезде "Ласточка" в момент поломки находились 367 пассажиров. Фото предоставлено очевидцами.

К указанной точке на железнодорожной ветке направили тепловоз из Пскова. А на месте организовали работу местного пожарно-спасательного гарнизона. Вдруг кому-то из пассажиров потребовалась бы помощь.

- Пассажирам был предоставлен горячий чай, в вагонах было тепло, - уточнили в ведомстве.

Для пассажиров "ласточки" поездка в Псков из Петербурга 31 января затянулась на пару часов из-за поломки тепловоза. Фото предоставлено очевидцами.

К моменту прибытия запасного тепловоза стало понятно, что «Ласточка» в Пскове окажется около 2 часов ночи, в это время общественный транспорт уже не ходит. А около 300 пассажиров сложно будет развезти по домам машинами такси. Поэтому решено было организовать несколько наиболее востребованных рейсов городских автобусов специально для прибывающих из Петербурга людей.

"Ласточка" в Псков прибыла в 2.10 из-за поломки. В это время автобусы обычно уже не ходят. Фото предоставлено очевидцами.

В Пскове поезд был в 2.10. И к этому моменту у здания вокзала стояли автобусы «Псковпассажиравтотранса». Всех пассажиров доставили домой.

Специально для пассажиров пришедшей с опозданием "Ласточки" в Пскове ночью подали автобусы. Фото предоставлено очевидцами.

КОНКРЕТНО

Скоростной поезд «Ласточка» ежедневно курсирует между Псковом и Санкт-Петербургом. В составе пять вагонов. В пути 3 часа 30 минут. На маршруте делает остановки на четырех станциях.