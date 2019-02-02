2019-02-02T14:30:43+03:00
Конкурсы и тесты

Как стать красавицей: Три финалистки проекта «Преображение с «Комсомолкой» в Пскове» нашли ответ на этот вопрос

Найти новые образы им помогли профессиональные мастера
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Все четыре этапа "Преображения с "Комсомолкой" завершились.Все четыре этапа "Преображения с "Комсомолкой" завершились.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Наше знакомство началось с фотографий. Мы еще не знали имен, не слышали ни разу голоса друг друга. Только снимок. Таково было условие проекта «Преображение с «Комсомолкой» в Пскове». Участницы могли прислать свою фотографию и принять участие в голосовании. А уже читатели решали, кому из претенденток действительно следует все изменить и отправиться к профессиональным мастерам для того, чтобы создать новый образ, поверить в свои силы, в себя.

Финалистки три – это Ольга Петрова, Дарья Евстафьева и Светлана Александрова.

ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ

Они, действительно, разные. Оле Петровой 36 лет. Старшему сыну 12 лет, младшему чуть больше года. Она с порога заявила: хочется измениться для детей, для мужа, для того, чтобы на работу выйти красавицей. Оля, Оля, а как же ты сама? Ведь женщина должна в первую очередь, даже находясь в отпуске по уходу за ребенком, помнить, что она, прежде всего, женщина. В чем-то слабая, в чем-то хрупкая. А тут получилось, что Ольга забыла про это. И мы рады, что наши читатели угадали это, почувствовали, и выбрали Ольгу в надежде отправить ее в салоны красоты.

Участница конкурса Ольга Петрова. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Участница конкурса Ольга Петрова.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Дарья Евстафьева – ей 29 лет. Хрупкая, с тонкими правильными чертами лица. Но какие у нее были потухшие глаза в день нашей первой встречи! Даше тоже находится сейчас в декретном отпуске. Времени на себя практически не остается. Оно и понятно, ребенок, домашние хлопоты – стирка, глажка, готовка, уборка квартиры, многочасовые прогулки с коляской. К парикмахеру? Нет, не сейчас. Одним словом, и тут читатели разглядели в ее фотографии острую потребность в помощи профессионалов.

Участница конкурса Дарья Евстафьева. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Участница конкурса Дарья Евстафьева.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Наконец, третьей финалисткой проекта стала Светлана Александрова. Ей 57 лет, и в отличие от других участниц, она не из Пскова, а из Гдова. Эх, подумали мы, видя результаты голосования, как же она будет ездить в столицу области и посещать мастеров? «Буду ездить, готова прямо сейчас, когда надо быть», - услышали мы в ответ на наши опасения в телефонном разговоре со Светланой. Ух ты! Спасибо читателям!

Участница конкурса Светлана Александрова. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Участница конкурса Светлана Александрова.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

МАСТЕРА ПОЧУВСТВОВАЛИ УЧАСТНИЦ

Нам особенно повезло с мастерами. Преображением финалисток занялись: салон красоты «Модное место», студия красоты «Beauty Forrest», салон красоты «Малина», визажист Екатерина Козырева.

Началось все, конечно же, с кожи лица. Косметолог встретился со всеми участницами, внимательно изучил особенности их физиогномики, оценил состояние кожи и мышц лица, и для каждой подобрал индивидуальные процедуры, маски. А еще каждой дал персональные советы, как продолжать работу над собой в домашних условиях, какие типы кремов подойдут, какие буквально выручат в зимний период, помогут пережить перепады температур и холодный жесткий ветер, Видели бы вы, как менялись участницы после визита к косметологу. Правда, правда. Они будто начинали светиться изнутри.

Финалистки проекта в первую очередь побывали у косметолога. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Финалистки проекта в первую очередь побывали у косметолога.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Потом мы отправились к броу-стилисту. Помните, в фильме «Служебный роман» одна из героинь говорит другой «бровь должна быть похожа на ниточку, тоненькая, тоненькая…». Так вот, время подобных советов давно осталось в прошлом. Мастера вам с уверенностью скажут: у каждого человека должны быть свои брови, и не всегда это «ниточки». Но то, что за ними необходимо ухаживать, поддерживать их, помогать им правильно расти – вот это точно! Так что перемены начались именно с бровей.

Затем все участницы отправились к броу-стилисту. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Затем все участницы отправились к броу-стилисту.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Позже каждая из участниц отправилась на маникюр. Эх, какие с ними работали мастера! Закачаешься! Учитывали каждую мелочь, каждую деталь: мамочке надо брать на руки ребенка – никаких острых углов на пластинке ногтя, приходится частенько мыть руки горячей водой – используем специальные закрепители, чтобы сохранить и сочность цвета и само покрытие. Одним словом, не мастера, а самые настоящие феи.

Следующим пунктом программы стало оформление маникюра. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Следующим пунктом программы стало оформление маникюра.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

А потом были парикмахеры. Тут даже наши мужчины, фотограф и оператор, застыли, открыв рот. Подумаешь, прическа. Помыл голову, причесался и пошел. Ан нет. Профессиональные парикмахеры для каждой из участниц подобрали необходимые оттенки цвета, стрижку, сделали укладку, которая выразительно подчеркнула черты лица, и даже позволила зрительно помолодеть каждой из наших финалисток.

Предпоследним участницы конкурса посетили парикмахера. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Предпоследним участницы конкурса посетили парикмахера.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Наконец, завершающим стал поход к визажисту. Здесь вся наша команда боялась проронить хотя бы одно слово, наблюдая за взмахами кисточек в руках мастера. Все наши красавицы буквально оживали к концу проекта – свежий цвет лица, блеск в глаза, улыбки.

Завершающим штрихом преображения стало нанесение макияжа. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Завершающим штрихом преображения стало нанесение макияжа.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

А все почему? Да, постарались мастера. Но ведь главное в другом – каждый визажист, косметолог, парикмахер вам это подтвердит, - девушки ходят в салоны красоты не для того, чтобы «наводить красоту», а для того, чтобы поверить в свои силы, в себя, в свои возможности. Это своего рода практическое занятие для повышение самооценки!

ЗЕРКАЛА МОГУТ ОБМАНУТЬ, НО БЛИЗКИЕ СКАЖУТ ПРАВДУ

Наши участницы в самом начале проекта поделились своими ожиданиями, и на камеру рассказали о своих надеждах и опасениях. Волновались все. И мы в том числе, и даже мастера.

Но результаты получились потрясающими! Вы только взгляните. Все финалистки без исключения помолодели, посвежели. Такое чувство, что они побывали на курорте и хорошенько отдохнули. Господа мужчины, мотайте на ус.

Ольга Петрова до и после преображения. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Ольга Петрова до и после преображения.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

РАССКАЗЫВАЕТ ОЛЬГА ПЕТРОВА:

- Участие в проекте - это эксперимент, и я очень рада, что он оказался положительным. Я давно не получала столько внимания к себе. Теперь, когда я буду ходить в салоны красоты, мне будет не хватать сотрудников «Комсомольской правды», которые сопровождали меня на протяжении всего проекта. Удалось познакомиться с новыми мастерами, услугами которых я обязательно воспользуюсь в будущем. Самым смелым экспериментом было окрашивание прядей волос в рыжий цвет. Результатом я довольна. Ещё раз огромное спасибо за мое преображение.

Дарья Евстафьева до и после преображения. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Дарья Евстафьева до и после преображения.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

РАССКАЗЫВАЕТ ДАРЬЯ ЕВСТАФЬЕВА:

- Спасибо проекту за возможность преобразиться. Получила массу положительных эмоций. Смогла увидеть себя с новой яркой стороны и удивить новым образом своих родных. Теперь знаю, в какой салон красоты идти, где точно учтут все пожелания и подарят хорошее настроение.

Светлана Александрова до и после преображения. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Светлана Александрова до и после преображения.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

РАССКАЗЫВАЕТ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА:

- Я получила огромное удовольствие от проекта «Преображение», массу советов от мастеров по уходу за лицом, за ногтями, которые я уже применяю на себе. А новая стрижка просто супер, я помолодела лет на десять. Огромное спасибо за такой шанс и невероятное преображение.

Редакция выражает благодарность партнерам проекта, усилиями которых удалось воплотить в жизнь самую настоящую сказку для трех жительниц Псковской области.

Преображение с "Комсомольской правдой" в Пскове, часть 5.Итог проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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