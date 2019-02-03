2019-02-03T19:28:00+03:00
Происшествия

Губернатор Псковской области выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП в Калужской области

3 марта в результате аварии с автобусом, перевозившим детей, погибли семь человек, более 30 получили травмы
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.Фото: ТАСС
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близких погибших в аварии на трассе Калуга-Вязьма. Все случилось 3 февраля. Утром двухэтажный автобус повез группу детей в возрасте от 5 до 14 лет в Калугу для участия в концерте. На 128-м километре трассы транспорт вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. Около четырех часов детей, родителей, преподавателей, сопровождавших группу конкурсантов, вытаскивали из-под искореженного автобуса.

Погибли семь человек, среди них четыре ребенка.

- К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, на российских автомобильных дорогах продолжают происходить смертельные аварии. Такие события всегда вызывают глубокую горечь, но особенно ужасно, когда погибают дети. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим, - сказал глава Псковской области Михаил Ведерников.

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Хореограф детского ансамбля «Колибри» рассказала о том, что происходило в автобусе в момент аварии (подробности).

Среди погибших – многодетная мама Елена Клевцова, она везла на конкурс свою семилетнюю дочь (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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