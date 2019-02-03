Губернатор Псковской области выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП в Калужской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близких погибших в аварии на трассе Калуга-Вязьма. Все случилось 3 февраля. Утром двухэтажный автобус повез группу детей в возрасте от 5 до 14 лет в Калугу для участия в концерте. На 128-м километре трассы транспорт вылетел в кювет и опрокинулся на крышу. Около четырех часов детей, родителей, преподавателей, сопровождавших группу конкурсантов, вытаскивали из-под искореженного автобуса.

Погибли семь человек, среди них четыре ребенка.

- К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, на российских автомобильных дорогах продолжают происходить смертельные аварии. Такие события всегда вызывают глубокую горечь, но особенно ужасно, когда погибают дети. Светлая память погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим, - сказал глава Псковской области Михаил Ведерников.

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