В Псковской области превышен эпидемический порог по ОРВИ и гриппу

В Псковской области эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 20 процентов. Увы, выросло количество пациентов с тяжелой формой заболевания, требующей госпитализации.

ВВОДЯТ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Никакие медицинские, социальные или образовательные учреждения сейчас на карантин не закрыты, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» главный санитарный врач региона Александр Нестерук. – Но в Псковской области вступает в действие постановление об ограничительных мерах: сокращаем посещения больниц и проведение плановых операций. Однако пока все учреждения продолжают работать в обычном режиме.

За период с 22 января по 1 февраля заболело 6 тысяч жителей региона. Простуда и грипп бьют по всем возрастным группам, как говорится, от мала до велика. И, увы, количество заболевших все еще продолжает расти.

На карантин уже переведены 78 классов в 21 школе и еще 14 групп в детских садах.

- Ни одна школа в Псковской области пока что на карантин в полном объеме не закрыта, - добавил Александр Нестерук. - Для этого надо, чтобы в учебном заведении было больше 20% заболевших.

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ ГРИППА

Вместе с медиками мы попытались сформулировать основные симптомы. Во-первых, это стремительное начало болезни: высокая температура, резкая головная боль, особенно в области надбровных дуг. Все это сопровождается ломотой в мышцах. При этом, что характерно для гриппа этой зимой, часто нет симптомов «обычной» простуды - ни насморка, ни кашля. На 2-3 день начинается резкий лающий кашель. Появляется чувство тяжести в груди.

Простуда подкашивает всех - начиная от детсадовцев, заканчивая пенсионерами.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

ПРОФИЛАКТИКА

Эксперты настаивают: сейчас необходимо избегать закрытых мест с большими скоплениями людей. Конечно, стоит отходить в сторону, когда кашляют. Не стоит касаться руками носа, рта, глаз в общественном транспорте. И надо обязательно мыть руки с мылом, возвращаясь домой, например, с работы, после занятий в школе. Даже если вы выходили в магазин в своем дворе – стоит вымыть руки, ведь по дороге вы брались за несколько дверных ручек, перила и поручни.

Эксперты рекомендуют в период простуд промывать нос морской водой, ее можно легко отыскать на полках аптек, она продается в виде спреев.

Но главное, надо прислушиваться к своему организму: побольше спать, хорошо питаться. Недосып, стресс, голодание – все это ослабляет организм и любой вирус сильно и больно ударит по нему.

А еще есть золотое правило - есть ложку меда в день, правда, подходит это правило лишь в том случае, если у вас нет аллергии на мед. Зато доказано, что в этом случае ваш иммунитет будет крепче!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ

Если симптомы, которые мы перечислили, проявились, не издевайтесь над своим организмом, не надо ползти из последних сил на работу. Так вы заразите коллег, сорвете рабочий процесс и заработаете осложнения.

Если чувствуете, что заболели, лучше дать организму отдохнуть, а не идти на работу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соблюдать постельный режим. Побольше пейте, лучше всего чай с лимоном, клюквенный морс. При необходимости, посоветовавшись с врачом, принимайте симптоматические средства: от головной боли, жаропонижающие, антигистаминные (противоаллергические).