2019-02-04T19:33:02+03:00
Общество

В Псковской области превышен эпидемический порог по ОРВИ и гриппу

Школы и детские сады пока на карантин не закрывают, но вот отдельные классы и группы дошкольников вынужденно распустили по домам.
Виталий Суриков
Поделиться:
Погода благоволит распространению простуды - в Псковской области оттепели чередуются похолоданиями.Погода благоволит распространению простуды - в Псковской области оттепели чередуются похолоданиями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Псковской области эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 20 процентов. Увы, выросло количество пациентов с тяжелой формой заболевания, требующей госпитализации.

ВВОДЯТ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Никакие медицинские, социальные или образовательные учреждения сейчас на карантин не закрыты, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» главный санитарный врач региона Александр Нестерук. – Но в Псковской области вступает в действие постановление об ограничительных мерах: сокращаем посещения больниц и проведение плановых операций. Однако пока все учреждения продолжают работать в обычном режиме.

За период с 22 января по 1 февраля заболело 6 тысяч жителей региона. Простуда и грипп бьют по всем возрастным группам, как говорится, от мала до велика. И, увы, количество заболевших все еще продолжает расти.

На карантин уже переведены 78 классов в 21 школе и еще 14 групп в детских садах.

- Ни одна школа в Псковской области пока что на карантин в полном объеме не закрыта, - добавил Александр Нестерук. - Для этого надо, чтобы в учебном заведении было больше 20% заболевших.

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ ГРИППА

Вместе с медиками мы попытались сформулировать основные симптомы. Во-первых, это стремительное начало болезни: высокая температура, резкая головная боль, особенно в области надбровных дуг. Все это сопровождается ломотой в мышцах. При этом, что характерно для гриппа этой зимой, часто нет симптомов «обычной» простуды - ни насморка, ни кашля. На 2-3 день начинается резкий лающий кашель. Появляется чувство тяжести в груди.

Простуда подкашивает всех - начиная от детсадовцев, заканчивая пенсионерами. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Простуда подкашивает всех - начиная от детсадовцев, заканчивая пенсионерами.Фото: Наталия НЕЧАЕВА

ПРОФИЛАКТИКА

Эксперты настаивают: сейчас необходимо избегать закрытых мест с большими скоплениями людей. Конечно, стоит отходить в сторону, когда кашляют. Не стоит касаться руками носа, рта, глаз в общественном транспорте. И надо обязательно мыть руки с мылом, возвращаясь домой, например, с работы, после занятий в школе. Даже если вы выходили в магазин в своем дворе – стоит вымыть руки, ведь по дороге вы брались за несколько дверных ручек, перила и поручни.

Эксперты рекомендуют в период простуд промывать нос морской водой, ее можно легко отыскать на полках аптек, она продается в виде спреев.

Но главное, надо прислушиваться к своему организму: побольше спать, хорошо питаться. Недосып, стресс, голодание – все это ослабляет организм и любой вирус сильно и больно ударит по нему.

А еще есть золотое правило - есть ложку меда в день, правда, подходит это правило лишь в том случае, если у вас нет аллергии на мед. Зато доказано, что в этом случае ваш иммунитет будет крепче!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ

Если симптомы, которые мы перечислили, проявились, не издевайтесь над своим организмом, не надо ползти из последних сил на работу. Так вы заразите коллег, сорвете рабочий процесс и заработаете осложнения.

Если чувствуете, что заболели, лучше дать организму отдохнуть, а не идти на работу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если чувствуете, что заболели, лучше дать организму отдохнуть, а не идти на работу.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соблюдать постельный режим. Побольше пейте, лучше всего чай с лимоном, клюквенный морс. При необходимости, посоветовавшись с врачом, принимайте симптоматические средства: от головной боли, жаропонижающие, антигистаминные (противоаллергические).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Максим Шевченко против отца Дмитрия Смирнова: Должна ли церковь быть бедной?
Еще в Средневековье люди ломали копья в спорах о сокровищах епископов и священников. Не проходили мимо этой темы Пушкин и Лесков. Да и сегодня скандалы с выставленной напоказ роскошной жизнью какого-нибудь батюшки взрывают прессу и интернет
Журналист «Комсомолки» официально признан... «сказочником»!
Новелла Александра Гамова «Однажды на зимовье» («Чудеса на фоне вьюги») вошла в «Энциклопедию Сказок Родных Городов», а видео по ней снято с использованием гранта Президента Российской Федерации [видео]
Новости 24
В Великих Луках мужчина похитил у незнакомца два мобильника и деньги
Псковские пограничники задержали двух иностранных студентов, пытавшихся незаконно попасть в Эстонию
Администрация Пскова призывает управляющие компании незамедлительно очищать крыши от снега и наледи
Великолучанка Александра Савенкова завоевала золото на международных соревнованиях в Орле
Мужчина вытащил телефон у великолучанки из заднего кармана брюк и скрылся
Сельхозпредприятие Пыталовского района обмануло региональные власти на 5,5 миллионов рублей
Псковская область попала в топ-10 мест для поездки на Масленицу
В Псковской области за выходные сгорело две бани
В Великих Луках неизвестные подожгли автомобиль
На Псковскую область надвигается снежный циклон
«Рисунок в творчестве художников» покажут в Пскове
В Пскове разыскивают пропавшего девять лет назад мужчину
В магазинах Псковской области подешевел десяток яиц
Яркие натюрморты псковских художников представлены в библиотеке на Конной
В Ганзейские дни Нового времени в Пскове проведут Международный фестиваль по рыбной ловле
В Москве планируют провести презентацию Псковской ГРЭС для привлечения инвесторов
Трем семьям, малыши которых первыми появились в Псковском перинатальном центре, вручили денежные сертификаты
Спортсменка из Псковской области завоевала золотую награду на первенстве России в прыжках в высоту
В Пскове пройдет кастинг массовки для фильма, действия которого развернутся в 18 веке
Оперативную съемку закупки наркотиков у псковичей показали в эфире канала «Россия 24»
В нескольких муниципалитетах Псковской области появятся библиотеки нового поколения
В Псковской области электронные версии книг смогут читать на вокзалах и в парках
В Струго-Красненском районе во время столкновения автомобиля со столбом погиб мужчина
В Опочке пешеход попал под колеса автомобиля, скрывшегося с места происшествия
Больше 900 брошенных собак и кошек нашли новых владельцев в Псковской области
Пскович заплатит 280 тысяч рублей штрафа за попытку узнать сведения о российской границе
«Ласточка» из Санкт-Петербурга не доехала до Пскова 50 километров из-за поломки тепловоза