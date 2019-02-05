В одном из районов Псковской области вблизи российско-эстонской границы местный парламент просит ввести особый пропускной режим

В конце декабря в приемные губернатора Псковской области, председателя Псковского областного Собрания депутатов и начальника Пограничного управления ФСБ России по региону прилетело письмо от депутатов Гдовского районного Собрания. А в нем просьба. Довольно необычная для приграничного района.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дело было так. 27 декабря 2018 года депутаты районного парламента заслушивали доклад своего коллеги Андрея Родичева, вице-спикера муниципального заксобрания. Вопрос был девятым в повестке дня последней в уходящем году сессии. Но торопиться с его рассмотрением не спешили. И вопросы к докладчику имелись.

Андрей Анатольевич предлагал направить обращение к высокому начальству с просьбой, только вдумайтесь, «временно приостановить действие Приказа ФСБ России от 07.08.2017 года №454 «Об утверждении Правил пограничного режима» в части статей, которые непосредственно затрагивают хозяйственную и организационную деятельность района на суше». Не сов­сем понятно? Давайте разбираться.

Иными словами, вице-спикер муниципального Собрания предлагал отменить приграничную зону на участке российско-эстонской границы от деревни Лядины до деревни Островцы. То есть отказаться от пропусков и открыть сюда доступ всем желающим. Зачем? Хороший вопрос.

СПЛОШНЫЕ УБЫТКИ ОТ ВАШИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

На сессию, в ходе которой рассматривался данный вопрос, был приглашен местный житель Сергей Ерофеев. Он попытался как мог довес­ти до «народных избранников» смысл такого «новшества». Вот, мол, люди едут в Гдовский район отдыхать, а их не пускают. Почему? Приграничная зона. А это, знаете ли, настаивали выступающие, сплошные убытки для местного бизнеса и бюджета.

Ни для кого не секрет, что в Псковской области, граничащей с Эстоний, Латвией и Белоруссией, действительно действуют определенные ограничения. Распространяются они на отдельные населенные пункты в Печорском, Гдовском, Псковском, Палкинском, Пыталовском, Красногородском и Себежском районах, но только в тех местах, которые находятся в паре шагов от государственной границы. Чтобы попасть сюда, требуется специальный пропуск. Например, для туристов, желающих посетить местные храмы или памятники, такой документ сделают за 10 дней, для группы гостей - чуть подольше. Но можно получить пропуск и при других условиях. Возможно, могилы предков находятся в этой местности, и вы едете прибраться накануне церковного праздника, может быть, здесь у вас живут родственники.

Такое правило действует много лет, к нему даже журналисты, отправляющиеся на границу в командировку, привыкли. Но внезапно депутаты Гдовского районного Собрания решили его на время «приостановить».

КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ

Тогда же на сессии некоторые парламентарии откровенно не поняли, зачем инициаторы предложения хотят что-то менять. Дмитрий Ашихмин откровенно выступил против снятия приграничного конт­роля.

- Сотрудники погрануправления не отказывают в пропусках, и их можно получить свободно, - настаивал он.

Но голосование состоялось. Девять парламентариев поддержали предложение, четверо высказались против. Документы пошли по инстанциям.

Помните, мы уже упоминали имя Сергея Ерофеева, который присутствовал на сессии? Так вот предложение об отмене каких-то ограничений вблизи границы поступило именно от него. Зачем это надо хорошему парню? Мы обратились к поисковикам и без труда нашли ответы на все вопросы. Оказывается, у него на берегу Чудского озера находится небольшой хутор. Называется он «Утешение». «На участке расположена органическая молочная ферма с производством молока и сыра. Содержатся также разные виды птицы и другой живности. С удовольствием принимаем и размещаем туристов. Одиночных и группами. Проживание в гостевых домиках и жилых помещениях на ферме», - читаем мы в соцсетях на официальной страничке хутора. Судя по фотографиям, довольно большое хозяйство, да и домиков здесь не один и не два. Есть даже снимок самого Сергея - хозяин позирует верхом на лошади.

Вот только все это имение не зарегистрировано ни как база отдыха, ни как туристический объект. Просто частная собственность на берегу озера. Стало быть, получить пропуск в особую приграничную зону проблематично для его гостей. Можно предположить, что владелец хутора несет убытки, вот и осмелился упростить пропускной режим для своих клиентов.

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ

Официального ответа от администрации области или от погрануправления мы пока не видели. Но получили данные о количестве нарушений законодательства России, обеспечивающего безопасность границы. Свыше 11 процентов всех случаев в Псковской области зафиксировано в 2018 году именно в Гдовском районе, задержаны 429 нарушителей, были и попытки перевезти через госграницу наркотики. Вот и думай после этого, стоит ли на отдельном участке разрешать какой-то особый режим, не станет ли эта территория распахнутыми воротами для нарушителей.

«Комсомольская правда - Псков» будет следить за развитием событий.