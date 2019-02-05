Последствия снегопада в Пскове: Чем аукнулся пришедший из Европы снежный циклон

Псков утонул в снегу по самые крыши. И это не фигура речи. За сутки в столице Псковской области выпало столько снега, что даже всякое повидавшие на своем веку старожилы удивлялись.

Синоптики прогнозировали прирост снежных сугробов на 14 сантиметров. Но надо понимать, что это не пушистые облачка, а мокрый и тяжелый снег, который тут же стал причиной целой серии происшествий.

Дерево на улице Народной стало одним из растений, которое не выдержало вес мокрого снега. Фото: Ольга Умнова.

ДОРОГИ ЗАМЕЛО

Первыми пострадали автомобилисты. Их, конечно, предупредили, рассказав об ухудшении погодных условий. Но разве откажешься от личного ранспорта в начале недели, когда так много дел надо успеть. В результате скорость движения машин по улицам Пскова упала в два раза. Разогнаться мешала плохая видимость – снег шел сплошной стеной, и каша на дорогах. В первой воловине дня снег сразу же таял, образовались лужи, скрывшие ямы и выбоины. А вот после обеда стало подмораживать. И в мокрой каше на дорогах появились колеи. Машины с низкой подвеской буквально ложились на брюхо.

Некоторые автомобилисты попадали из-за непогоды в затруднительное положение.

Снегоуборочная техника не успевала за капризной непогодой, разбрасывающей «свои вещи» по городу.

ДЕРЕВЬЯ ЛОМАЛО КАК СПИЧКИ

Под тяжестью мокрого снега стали гнуться деревья. Раскидистые ветки берез опускались до земли, преграждая тропинки, пряча их за внезапно возникшими шатрами. К вечеру, когда похолодало, стволы стали трещать и лопаться. На Пароменской улице одно такое дерево рухнуло как раз в тот момент, когда по тротуару шел человек. Этот момент даже попал на видео. Только по счастливой случайности мужчина не погиб, но травмы получил.

Мужчина смог выбраться при помощи прохожих из-под дерева, после чего подъехали медики. Фото: Юрий Иванов.

Повалены были деревья на Красноармейской, 16, Народной, 19, поломало ветки на улицах Металлистов, Западной, Рижском проспекте.

Ветки сыпались на псковичей, ждавших свой автобус на остановке. Фото: Андрей Ягодкин.

ЖГЛИ СВЕЧИ

В некоторых домах погс свет – тяжелый снег рвал облепленные им провода. И это было не только в Пскове, но и в Псковском районе, в других районах. Энергетикам пришлось даже привлекать специалистов Северных электрических сетей «Псковэнерго» и подрядчиков.

В некоторых населенных пунктах Псковской области жители остались без света на несколько часов.Фото: Владимир Кольцов

5 февраля в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» был введен особый режим работы – устраняли последствия снегопада. В числе наиболее пострадавших районов оказались Псковский, Печорский, Сругокрасненский и Плюсский. Для обеспечения потребителей светом задействовали даже передвижные дизель-генераторы. Работы шли весь день.

КСТАТИ

Накануне В Псковской области было двухдневное потепление, которое привело к образованию гигантских луж (подробности).