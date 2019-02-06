2019-02-06T13:24:34+03:00
Конкурсы и тесты

Читатели «Комсомолки» в Пскове выбирают самую «Сладкую парочку»

Две пары получат от «Комсомольской правды - Псков» подарки в День всех влюбленных
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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Восемь пар претендуют на победу в фотоконкурсе "Сладкая парочка", организованном "Комсомольской правдой - Псков" Фото: Дарья Голубева.Восемь пар претендуют на победу в фотоконкурсе "Сладкая парочка", организованном "Комсомольской правдой - Псков" Фото: Дарья Голубева.
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Доброй традицией стало проведение нашей редакцией фотоконкурса в канун Дня всех влюбленных, его еще называют Днем святого Валентина.

На самом деле это не столько повод поговорить о любви, сколько желание подсказать нашим читателям, насколько важно запоминать яркие и приятные моменты в своей жизни. Свою первую встречу, свой первый поцелуй, слово «люблю», фразу «у нас будет малыш». Именно эти моменты будут многие годы согревать, помогать справляться с неприятностями, поднимать настроение даже в те моменты, когда, кажется, пора опустить руки и больше ничего не ждать, ничему не радоваться. Как здорово, когда в доме есть фотографии, помогающие все вспомнить, когда в сердце хранятся эмоции, испытанные в те памятные моменты.

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТНИКАМИ

«Мы знакомы были с самого детства, потом потерялись и не общались, но судьба свела нас 5 лет назад при очень интересных обстоятельствах, - написала нам участница фотоконкурса Александра Курапова, которая прислала снимок с любимым супругом. - И за эти 5 лет мы создали крепкую семью, у нас растет замечательный сын, мы любим друг друга с каждым годом все сильнее. Любовь - самое прекрасное чувство на Земле».

Пара познакомилась еще в детстве, но судьба их развела, после чего соединила при интересных обстоятельствах. Фото: Александра Курапова.

Пара познакомилась еще в детстве, но судьба их развела, после чего соединила при интересных обстоятельствах. Фото: Александра Курапова.

А вот Диана Сотникова прислала свадебную фотографию.

«В этот день все пошло не по плану. Чтобы провести фотосессию, нам нужно было играть в догонялки с дож­дем. Вот и здесь мы прячемся от ливня на кладбище! Так уж получилось... А за отсутствие зонтов спасибо свидетелям! Грязные, мокрые, но счастливые».

В день свадьбы паре пришлось прятаться от непогоды. Фото: Диана Сотникова.

В день свадьбы паре пришлось прятаться от непогоды. Фото: Диана Сотникова.

«Наша «сладкая парочка» - это корабль, дрейфующий по бескрайним водам моря. А на море, как известно, бывают и качка, и буря, и шторм. Но в конце концов наступает штиль и безмятежность. Вот так уже 15 лет строим свою счастливую семью», - написала Ольга Борисова.

ХОД ГОЛОСОВАНИЯ

В лидеры голосования с первых дней конкурса вырвался снимкок Александры Кураповой. К 5 февраля фотография пары набрала 86 голосов. Ближайшие преследователи - снимок Людмилы Березкиной. У них 24 голоса, но до конца голосования еще много времени, чтобы догнать лидеров.

КОНКРЕТНО

Поддержать участников фотоконкурса можно ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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