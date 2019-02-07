Великолучанин покорил москвичку

По итогам этой программы многие соседи и знакомые узнали об Андрее немало нового и довольно интересного, а некоторые так вообще руками всплеснули «вот это парень дает».

ЖЕНИХ

Ему 41 год. Живет в Великих Луках. Был уже женат, в браке родился сын, но 8 лет назад, как признался Андрей Бегмурадов ведущей телепрограммы Ларисе Гузеевой, семья распалась. По словам героя программы, с женой он несколько раз расходился, а потом пытался снова начать все заново потому как убежден был, что «не может без них». Не сложилось. И об этом он рассказал на всю страну с телеэкрана. Вот, признался Андрей, пригласил супругу, бывшую уже тогда, на обед. А она в назначенное время не пришла. Поехал к ней на работу, она следователем работает. И в ее кабинете застал другого мужчину. Что уж тут возвращать, какие отношения. Ушел.

На передаче Андрей рассказал о себе много новых подробностей. Фото: из личного архива Андрея Бегмурадова.

На программу отправил заявку в надежде встретить ту единственную, которая будет его поддерживать во всем.

В Псковской области, кстати, имя Андрея Бегмурадова хорошо известно. Он является организатором Чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области и руководителем военно-патриотического спортивного клуба «Шторм». Местное телевидение его неоднократно показывало, писало о нем, о его проектах. Так что лицо «жениха» многим зрителям Первого канала, как говорится, было знакомо.

НЕВЕСТА

Героиней программы стала москвичка Ксения. Ей 35 лет, и она не так давно ушла из органов. Сейчас готовится пойти в адвокаты. Увы, но девушка стала жертвой, как она сказала, «мошенника».

Познакомились они на сайте знакомств, мужчина приехал к ней на первое свидание на шикарной машине с личным водителем. Общение длилось долгих десять месяцев. Он даже познакомил ее с друзьями, представил родителям как «хорошую знакомую». Но однажды она случайно узнала, что у ее избранника есть семья, а супруга ждет ребенка.

- Неужели ни разу не дрогнула интуиция, - удивилась Лариса Гузеева.

- Я начала догадываться, когда договорились встретиться. Пришла в ресторан, жду, его нет. Звоню водителю. Он говорит, что тот пропал. Вышел из ресторана с людьми и куда-то уехал. Оказалось, его отвезли в следственный комитет. В час ночи позвонил он сам и говорит: у меня проблемы, я задержан, но меня до утра отпустили. Я говорю: что случилось. Он говорит: меня подставили. Помогать я ему не помогала, я потом ездила к нему пару раз с ним увидеться. Он занимался финансовыми махинациями с недвижимостью на очень большие суммы.

Одним словом, погорел мужчина, дали ему срок. Ксении пришлось даже на суде свидетелем выступать. Там и познакомилась с женой своего избранника.

- Я хотела бы видеть обычного молодого человека, образованного, - рассказала Ксения о своих представлениях о женихе в рамках телепроекта.

На ее руку и сердце претендовали три героя. Андрей Бегмурадов оказался одним из них.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

Два из трех женихов пели для Ксении песни. Великолучанин выбрал композицию из репертуара группы «Наутилус Помпилиус» - «Под колесами любви». Спел, как отметили сидевшие в студии дамы – свахи и подруги невесты – не блестяще, но заявить о себе ему удалось. Даже Роза Сябитова и та стала его настойчиво рекомендовать героине программы.

- Я за Андрюху, - заявила она, когда пришло время выбрать одного из трех женихов. - Мне нравится его фундаментальность, у него дом, можно будет с детьми отдыхать. Не подкаблучник, конечно, но все делать будет.

Участница программы выбрала именно Андрея. Фото: стоп-кадр выпуска передачи "Давай поженимся".

И Ксения на этот совет, видимо, и клюнула. Через минуту на сцену под аплодисменты гостей студии она вышла за руку с Андреем Бегмурадовым.

ПРИЗНАНИЯ ГЕРОЯ

«Комсомолка» дозвонилась до Андрея Бегмурадова, когда он еще находился в Москве. У него там распланирована несколько дней серия встреч. Но он нашел для нас несколько минут, чтобы рассказать о некоторых секретах программы, оставшихся за эфиром.

Оказалось, заявку на программу «Давай поженимся» Андрей не подавал, но в ноябре прошлого года ему позвонили продюсеры и предложили поучаствовать в проекте.

- Я тогда еще не знал, что это за передача, потом уже ее посмотрел, - признался герой.

И в тот момент не ответил согласием на предложение московских телевизионщиков. Но в январе этого года снова раздался звонок.

- И я решил, почему нет. Для меня это шоу, отдых, и, конечно, новый опыт, - не стал скрывать великолучанин. – Тем более, что организаторы оплачивали проезд. Я увидел телевидение изнутри, побывал в съемочном павильоне, где создают сразу несколько программ.

Андрей Бегмурадов открыто признает: у программы есть сценарий, и он следовал тому, что в нем написано.

«ПЕРЕЕЗЖАТЬ НЕ ПЛАНИРУЮ…»

Андрею позвонили за три дня до съемок.

- Поставили перед фактом, что нужен какой-то подарок. Решил, что это будет пение. В юности я пел под гитару. Вспоминал песни, знакомые с тех дней, выбрал ту, которую хорошо знал. Решился спеть именно ее, поскольку на подготовку было мало времени, - вспоминает Андрей. – Потому и сватов у меня не было, сложно за три дня найти, кого позвал - не смогли поехать.

Герой телепрограммы признался, что ехал на съемки с предвкушением чего-то нового, а вот на самой съемочной площадке начал нервничать.

- Но обстановка была классная! Над программой работают хорошие люди. Каждого человека курирует специалист, - приоткрыл завесу тайн на съемочной площадке Андрей Бегмурадов. – В целом была дружеская обстановка, которая позволяет раскрепостить человека.

Помните, он говорил о сценарии? Так вот финала в нем не было!

- Выбор Ксении стал для меня неожиданностью, - рассказал Андрей и добавил.

Но, как признался великолучанин, на проект он ехал с целью узнать что-то новое, получить полезный практический опыт, встряхнуться. Не более того.

- Расчета на серьезные отношения не было, это только шоу, - сказал Андрей. – В планах у меня нет отъезда в Москву. Слишком много планов в Псковской области, а я привык все дела доводить до конца.