2019-02-07T22:15:03+03:00
Общество

Карантин в Псковской области: Закрыто 8 школ и 90 классов

Специалисты надеются на спад заболеваемости, но предпосылок к этому пока что нет
Виталий Суриков
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В ближайшее время количество заболевших простудой и гриппом может увеличиться.В ближайшее время количество заболевших простудой и гриппом может увеличиться.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Февраль, как и обещали синоптики, испытывает псковичей изменчивой погодой. Столбик термометра мечется от плюсовых значений к минусовым. То лужи разливаются по улицам, то выпадает 14 сантиметров снега, а дороги покрываются льдом. Такое время самое благоприятное для распространения ОРВИ и гриппа. Как заметил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, по данным последнего отчета количество заболевших увеличилось на 33,5%. Эпидемический порог превышен на 20%. Тенденции на уменьшение пока нет, но врачи надеются, что ограничительные меры позволят избежать новых случаев заражения.

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

- На сегодняшний день в Псковской области закрыто на карантин 8 школ, - рассказал в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды - Псков» Александр Васильевич. – Три учебных учреждения закрыты в Себежском районе, еще три – в Пскове, по одной – в Невельском Струго-Красненском районе.

Кроме школ на карантине сидят и отдельные классы. Всего таких по Псковской области 90. На ближайшую неделю у школьников внеплановые каникулы.

Чуть слабее инфекции затронули детские сады. По информации управления образования Псковской области, подобные учебные учреждения полностью еще нигде не закрывались на карантин. На внеплановые каникулы отправлены только 18 отдельных групп. Ситуация с заболеваемостью находится на постоянном контроле.

Детские садики пока что на карантин не закрываются. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детские садики пока что на карантин не закрываются.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ

С сожалением Александр Нестерук заметил, что практически каждому второму, заболевшему ставят диагноз грипп. Это подтверждается клиническими анализами.

- Конечно это цифры приблизительные, потому что исследования проводятся выборочно. – заметил Александр Васильевич. – Из 50 анализов грипп выявлен в 29, что составляет 55% от общего количества проверенных проб.

Чтобы уберечь себя от заражения нужно пользоваться простыми правилами. Необходимо носить маску, меньше находиться в общественных местах, как можно меньше пользоваться автобусами, одеваться по погоде, мыть руки после того, как пришли домой.

Если все-таки вы заболели, то не стоит идти на работу. Больному организму нужен отдых. Стоит вызвать врача и начать лечение. Если вы почувствуете ухудшение своего состояния, то с этим надо тоже обратиться к медику, потому что в любой момент могут возникнуть осложнения в виде воспаления легких и других неприятных вещей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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