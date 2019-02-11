Открытие 26-ого Пушкинского театрального фестиваля: Зачем стреляли в Пушкина

Открытие 26-ого всероссийского Пушкинского театрального фестиваля ждали. С любопытством изучали афиши, следили в социальных сетях за обновлениями в графике лекций.

За час до первого спектакля публика уже толпилась в фойе театра, смотрели выставку Эмиля Капелюша и Марины Солопченко «Свободные элементы».

В день открытия фестиваля в Пскове показали выставку Эмиля Капелюша и Марины Солопченко «Свободные элементы». Фото: Андрей КОКШАРОВ.

БЕЗ ГРОМКИХ СЛОВ

Предваряла открытие фестиваля пресс-конференция, на которой присутствовали организаторы и постановщики спектакля, открывающего афишу театрального праздника.

За час с небольшим до открытия театрального фестиваля журналисты получили комментарии от организаторов театрального праздника. Фото: Андрей КОКШАРОВ.

- Добрый день. Я не буду говорить долгих слов и речей о фестивале, - отметил худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. - Все всё знают, все всё читали. Мы подготовили фестиваль, мы постарались расширить его географию. Здесь спектакли от Южного Сахалина до Румынии. Мы постарались сделать фестиваль разнообразным, со спектаклями совершенно разными по стилистике. Красивых слов произносить не хочу, давайте сразу перейдем к вопросам.

Журналисты поинтересовались, станет ли когда-нибудь Пушкинский театральный фестиваль конкурсным.

- Фестиваль предназначался как смотр современного театрального искусства. Мы вручаем дипломы каждому участнику. Превращать его в конкурсный фестиваль с жюри и призами мы не собираемся, - заметил Дмитрий Дмитриевич. - Тем более, что конкурсные фестивали считаются рангом ниже, чем смотровые. Зачем устраивать соревнования? Но если, например, псковские журналисты объединятся и учредят свой приз, мы против не будем, только поддержим. Это можно сделать даже на этом фестивале.

При этом Дмитрий Месхиев не забраковал идею до конца заметив, что отдельные призы все же можно будет вручать, например, за лучший дебют или в жанре экспериментального спектакля, но такой вопрос пока что не обсуждался.

Ждал руководителей Псковского драмтеатра и неожиданный вопрос, касающийся уборки снега вокруг здания. Нареканий в адрес подрядчиков в Пскове очень много, а проводится все-таки всероссийский фестиваль.

- Его убирают? Это не наша территория, мы за нее не отвечаем, - заметил художественный руководитель театра. - Мы что-то стараемся, дворники стараются убирать, у нас сам завхоз бывает чистит.

На большинство спектаклей Пушкинского театрального фестиваля билеты были распроданы задолго до открытия. Фото: Андрей КОКШАРОВ.

ПОСИДИМ И ОБСУДИМ

На фестивале в этом году возродили традицию обсуждений постановок - зрители могут высказать свои оценки, пообщаться с артистами, режиссерами-постановщиками.

По мнению организаторов, беседы смогут помочь сформировать свое отношение к спектаклю, возможно, и изменить его. От этого фестиваль немного может проиграть в чопорности, но в содержательном плане только выиграет, убеждены устроители.

- После спектаклей и в обычные репертуарные дни мы собираемся проводить обсуждения, - дополнил Дмитрий Месхиев. - С нашей точки зрения, это будет интересно зрителю, услышим новые мнения. Это будет интересно и режиссерам, и актерам. Такое мы опробовали на спектакле «Жанна», люди очень живо реагируют. Мы хотим вернуть такие творческие вечера и обсуждения, это будет интересно.

Кстати, фестивальное пространство не ограничивается в этом году сценой, и потому обсуждения ожидаются ярче, эмоциональнее, ведь на некоторых постановках зрителей рассаживают в пространстве декораций, в шаге от действа. В некоторых спектаклях задействованы Приказные палаты Псковского кремля, буфет и холл театра.

Зрители увидят не только Пушкина и Горького, Гоголя и Булгакова но и пьесы Оливии Дюфо и Олега Михайлова.

В рамках фестиваля задействованы несколько театральных площадок. Фото: Андрей КОКШАРОВ.

ПРИВЕТСТВИЯ СО СЦЕНЫ

Со сцены Псковского театра драмы в день открытия звучали слова приветствия. Псковский губернатор не смог прибыть на церемонию, но его теплые пожелания зачитала председатель комитета культуры Псковской области Жанна Малышева.

Предоставили слово и директору Казанского театра юного зрителя Айгуль Горнышевой.

- Очень хочется поблагодарить за приглашение на фестиваль, особенно почетно его открывать. Нашему театру уже 86 лет, - заметила Айгуль Алмасовна. - Так получилось, что все последние постановки у нас по русской классике.

Директор Казанского ТЮЗа передала приветственный адрес министра культуры республики Татарстан Дмитрию Месхиеву. На этом слова закончились, и все перешло к действию. Внимание зрителей устремилось на сцену.

Спектакль "Выстрел" Казанского театра юного зрителя открыл фестиваль. Фото: Андрей КОКШАРОВ.

РАЗГОВОРЫ О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

- Это первый приезд Казанского ТЮЗа в Псков за всю его историю, - заметил арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

Спектакль «Выстрел», в основу которого легло произведение Александра Пушкина, уже был на фестивалях. Везде критики принимали его очень тепло. В Чебоксарах спектакль удостоился наград за лучшую мужскую роль, лучшую молодежную постановку, лучшую мужскую роль второго плана, в Самаре на фестивале «Русской классика. Страницы прозы» отметили призом главную мужскую партию.

Псковские зрители не менее тепло приняли постановку.

Спектакль "Выстрел" Казанского театра юного зрителя порадовал псковичей. Фото: Андрей КОКШАРОВ.

- У нас в начале и в конце звучит Юрий Лотман, и происходит своеобразное вхождение в пушкинскую эпоху, - рассказал режиссер спектакля «Выстрел», а также режиссер Казанского ТЮЗа Туфан Имамутдинов. - Актеры переодеваются из своей повседневной одежды в одежду 18 века. Это покажет культуру одежды и одевания, ведь если современная одежда одевается за секунды, то когда одеваются в старинные одежды, актеры понимают всю сложность, понимают то время. Вот такая своеобразная методика подачи.

Постановка следует тексту произведения «Выстрел», но в ней появляются и определенные литературные вкрапления. Например цитата из «Вишневого сада» о забытых способах обработки вишни и стихи Александра Пушкина. Почему же в конце один из героев постановки стреляет в Александра Сергеевича, а затем с другими актерами начинает танцевать под трек рэпера Хаски?

- Здесь мы стреляем не только в Пушкина, но и в Лотмана, - заметил Туфан Имамутдинов. – Они оба забыты современным обществом. От той эпохи мы отдаляемся семимильными шагами, и чтобы понять даже Лотмана нам уже нужен посредник.

СКАЗАНО

Яна Глембоцкая, ректор Новосибирского театрального института о спектакле «Выстрел».

- В целом – это удачная работа, интересная по идее и своему исполнению. Здесь удачно сплелись мысли Лотмана, который в свое время открыл нам XIX век, и цитата о вишне (из пьесы Антона Чехова «Вишневый сад», - ред), что «когда-то способ знали». Ведь все мы знаем, что дело не в вишне, способ знали жить, быть культурным человеком. Следить за рассказом интересно, но когда актеры переоблачаются в костюмы той эпохи, то юноши могли бы помочь даме унести стул, чтобы соответствовать этикету. Всегда хочется, чтобы все было идеально.

Спектакль Псковского драмтеатра "гробница малыша Тутанхамона". Фото: Андрей КОКШАРОВ.

КОНКРЕТНО

Полная программа Пушкинского театрального фестиваля ЗДЕСЬ.