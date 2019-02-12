В Пскове разрабатывают новые правила благоустройства города

Глава региона Михаил Ведерников предложил брать пример с Казани. Там и комплексное благоустройство общественных территорий, и отказ от типовой застройки (камень в огород застройщикам дальнего Завеличья и Запсковья), и все сочетается с историческим обликом города.

Оказывается, и у нас работа в этом направлении ведется. Пока что только бумажная. В администрации Пскова решили принять новые правила благоустройства, чтобы областная столица преобразилась и стала краше. Но процесс, как оказалось, это не быстрый. Что из себя будут представлять новые правила благоустройства, когда их примут и когда начнут исполнять - попытался разобраться корреспондент «Комсомольской правды - Псков».

РАЗРАБОТАЕМ ВСЕМ МИРОМ

На самом деле правила уже разработаны, до 28 февраля на сайте администрации Пскова идет их общественное обсуждение. Но как заметили глава администрации муниципалитета Александр Братчиков и советник главы администрации города Павел Волков, каких-то серьезных предложений пока что не поступало.

- Время идет, старые правила уже не соответствуют новым реалиям, - отметил Александр Николаевич. - Например, для замены коммуникаций надо вскрыть асфальт. Правила должны регламентировать, как подрядчик обязан провести работы, как восстановить покрытие.

В правилах будут прописаны все возможные детали: вид фасадов зданий, по большей части это будет касаться исторической части города, схемы озеленения, размещение рекламных конструкций, уборка областной столицы как в летнее, так и в зимнее время. Даже пресловутые площадки для выгула собак. Регламентировано будет все. И все должно быть единообразно, в общем городском стиле. Над этим, кстати, трудится и главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин.

А МЫ НА СТИЛЕ

Но городские власти не только задумали сделать документ, в котором будут регламентированы правила благоустройства Пскова. Его еще и визуализируют. Чтобы те, кто неправильно может интерпретировать текст, посмотрели на картинку и поняли, что от них требуется.

- Это будет касаться вида фасада зданий, вывесок, наружной рекламы, много чего еще, - пояснил Павел Викторович. - Всего будет создано пять таких альбомов.

Александр Братчиков призвал всех псковичей активно участвовать в разработке новых правил благоустройства областной столицы.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Итак, пять альбомов. Что в них будет нарисовано? Вид нестационарных объектов, наружной рекламы, уличных объектов, ярмарок. Первый альбом уже готов. В нем проработаны правила установки вывесок и информационных табличек.

- В исторической части города и в районах типовой застройки правила, конечно, будут разные, - заметил Павел Волков. - В первом случае правила будут жестче, вывески не должны будут закрывать фасады памятников. Есть такие возможности, чтобы вывеска смотрелась на историческом фасаде органично. Например, делать вывеску без подложки.

Как только правила вступят в силу, предпринимателям придется все менять. Кому не придутся по душе нововведения и не захочется перемен, предстоит раскошелиться. Ведь правила благоустройства к исполнению обязательны. Обязательны. Не исполняешь, будь добр оплатить штраф.

МОЛОДО, ЗЕЛЕНО

Деревья. Нет такого другого спорного вопроса в Пскове, как зеленые насаждения. Не только в исторической части города, даже в рядовом дворе. Лет двадцать назад посадили там березки, а теперь они выше домов.

- Как такой вопрос решить? - разводит руками Александр Братчиков. - Одни требуют спилить деревья. Не пропускают они свет на нижние этажи домов. Жильцов понять можно. Приезжают рабочие дерево спиливать - появляются защитники деревьев. И единого мнения никогда, наверно, не будет.

Да и многие деревья сейчас не очень в хорошем состоянии. Не выдерживают капризов погоды. И каждый раз чиновникам приходится оправдываться за дерево, поваленное ветром или от налипшего снега. Сейчас городские власти спиливают старые деревья и снова нарываются на критику. Но, как отметил Александр Братчиков, здоровые и крепкие березы да клены никто трогать не будет.

Глава администрации Пскова заметил, что спиливаются только поврежденные деревья.

Именно поэтому в правила благоустройства включат схемы озеленения. Что не входит в схему - спилить, где зона насаждений - посадить новые растения. Такая система позволит избегать дополнительных бюрократических загвоздок, уверены градоначальники. Если надо посадить дерево - его посадят.

- Конечно, в первую очередь правила будут распространяться на центр Пскова, - подметил Александр Братчиков. - Но и во дворах мы постараемся навести порядок.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Самый главный подводный камень во всем этом правом деле - сроки принятия. В лучшем случае это произойдет в конце весны. То есть к Ганзейским дням навести порядок, скорее всего, не получится.

Второе препятствие - реакция на эти правила со стороны собственников. Ведь тех, кто нарушает правила благоустройства, будут снова и снова наказывать рублем, пока собственник магазина не устанет платить штрафы и не выполнит требования. Но будут ли работать контролирующие органы так, как хочется городским властям, - неизвестно. Возможно, опять все установленные правила будут компенсироваться необязательностью их исполнения.

С другой стороны, опять же встает вопрос, а за чей счет банкет. Если говорить о требованиях к фасадам, к примеру, к пластиковым окнам. Ну, портят они внешний облик зданий в историческом центре города. Но зато это дешевле.

- Никто не будет заставлять собственников переустанавливать окна, - заметил Александр Братчиков. - Но этот вопрос надо будет обязательно проработать.

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ, БЕРЕГ ПРАВЫЙ

А вот на что жители могут рассчитывать в ближайшей перспективе, так это два благоустроенных парка в Пскове. Парк Строителей и парк Парламентаризма. Названия для псковичей, прямо скажем, непривычные. Давайте разбираться, что к чему.

Парк Строителей раскинулся на правом берегу реки Псковы. Смотрит он своими неблагоустроенными лужайками на левый берег, где только недавно отремонтировали Финский парк. Теперь пришла и его очередь. От Троицкого моста до пешеходного моста через Пскову появится целая сеть пешеходных дорожек, места для объектов стационарной торговли и многое другое.

- Ведь людям, когда они приходят в парк, хочется детям мороженого купить, а себе водички, - заметил глава администрации Пскова. - Тут и места для установки общественных туалетов предусмотрены.

Всего на эти цели потратят 350 миллионов рублей, а реализовывать проект начнут, как только станет тепло. Финансирование работ идет из федерального бюджета в рамках программы «Духовные истоки». В 2019 году придет большая часть денег - 268 миллионов рублей, в 2020 году - остатки.

- На улице Герцена возможна организация одностороннего движения в сторону улицы Леона Поземского, - рассказал Александр Братчиков. - За счет этого там появится велодорожка и пешеходная дорожка. Какие-то работы подрядчик успеет провести еще до Ганзы, а пока что мы готовим конкурсные документы.

Меньше информации о парке Парламентаризма. Он расположен на перекрестке улиц Труда, Леона Поземского и Волкова. Его тоже благоустроят. Стоимость работ и сроки их реализации пока что неизвестны. Говорят лишь, что на перекрестке улиц Труда и Леона Поземского по согласованию с городской ГИБДД собираются устроить круговое движение, что разгрузит от пробок этот участок дороги.