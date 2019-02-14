«Икона стиля в Новосокольниках»: Лилия Макеева преобразилась на программе «Модный приговор»
Много чего приходится женщинам взваливать на свои плечи, когда мужчины нет рядом. Лилия Макеева – жительница Новосокольников. Ее муж Александр раньше постоянно находился в дальних плаваниях, а теперь вышел на пенсию и живет дома. Так зачем же пара оказалась на шоу «Модный приговор»?
ОБВИНЕНИЕ
Выпуск показали 14 февраля, аккурат в День всех влюбленных. И не случайно, ведь даже название «Попугаи неразлучники» говорит о многом. Почти 40 лет Александр появлялся дома эпизодически.
В эфир программа вышла в День всех влюбленных. Фото: стоп-кадр передачи "Модный приговор".
- Мы никогда не расставались, - начал свою обвинительную речь муж Лилии. – Хотя 40 лет я ходил в море. 40 лет расставаний и встреч, а эти встречи были для нас медовыми месяцами. Так вот я медовых месяцев пережил больше, чем любой другой человек.
Все это время, пока мужа не было дома, Лилия тянула на себе хозяйство, а потом появились дети. Тут уже надо было отвечать не только за себя, но и за малышей. Таким образом Лилия и привыкла к самостоятельности: огород вспахать, полку прибить, яблоки собрать – все сама.
- Я теперь отошел от дел, - резюмировал Александр. – Я распрощался с флотом навсегда. Я хочу остаток жизни все делать сам. Мне кажется, что моя жена как женщину себя похоронила в огороде, я надеюсь, что вы поможете ее воскресить.
ЛАДНЕНЬКИЙ ГАРДЕРОБ
Кто же перед нами предстает? Лилии 58 лет. В комментариях к выпуску многие удивляются: столько и не дашь! Действительно, выглядит женщина достаточно молодо. Рост Лилии – 160 сантиметров, вес – 55 килограмм. Параметры фигуры – 87-78-100. Размер одежды – 42-44.
Истцом в модном деле выступил муж Лилии Макеевой Александр. Фото: стоп-кадр передачи "Модный приговор".
- Я хочу защититься, - протестует Лилия. – Я действительно все делаю сама. Все умею делать. И последнее плавание мужа далось очень тяжело. Умерла моя мать. А он приехал и сказал, что жизнь только начинается. Я в это светлое будущее пока с осторожностью смотрю.
Разумеется, Лилия привыкла носить удобную одежду. Да и как иначе, если на тебе держится и дом, и сад. А мужу хочется видеть свою жену в платьях, особенно когда они вновь отправятся в путешествия.
В студии появилась вешалка с вещами главной героини. С нее в мусорку отправились только две аляповатые блузки. В остальном ведущие шоу Эвилина Хромченко и Александр Васильев назвали гардероб ладненьким, спортивным и подходящим. В такой одежде Лилия сможет заниматься тем, чем хочет.
- У нашей героини бодрый повседневный гардероб, - заметила Эвелина Леонидовна. -Есть вещи, от которых надо отказаться, но все я выбрасывать не буду. За трактор ее пускать, конечно же, не надо, но здесь есть в чем и в огороде покопаться, и в магазин сходить, и с внуками погулять.
Самое подходящее платье Лилии выбрал муж. Фото: стоп-кадр передачи "Модный приговор".
В гардеробе не нашлось места платью. Точнее там было одно, которому 30 лет, но на этом и все. В этом, по уверениям Лилии, есть и вина мужа. Не всегда он выбирает правильные комплименты, после чего одевать новые вещи совсем не хочется.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Первые минуты у вешалок с новыми вещами вызвали у пары полное замешательство. Пришлось звать Александра Васильева, чтобы он помог определиться с выбором. В итоге главной героине шоу выбрали три образа.
Два образа с платьями эксперты и зрители встретили очень тепло. Последний образ с жакетом, свитером и юбкой вышел хуже. Для общего вида не хватало пояса, геометрический рисунок на руках исказился, а в целом образ утратил всю женственность первых двух показов. Этого Александр не очень хотел.
После самостоятельной попытки найти свой образ, Лилию отправили к стилистам, после чего она должна была появиться в совершенно новых образах.
СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ - ЛЮБОВЬ
Первый выход – сразу же яркий образ, как будто прибывший к нам из шестидесятых. Солнцезащитные очки в белой массивной оправе, легкая розовая юбка, желтая футболка и перламутровая кожаная куртка. Дополнили образ серые классические туфли и сумочка с расцветкой шкуры змеи.
Образ в пальто получился броским, но удачным. Фото: стоп-кадр передачи "Модный приговор".
- Удивила, - заметил Александр. – Весь инвентарь сдать. С приходом весны сажаю виноград, розы, вешаю гамак, чтобы ты под ласковым солнцем щурилась и вдыхала ароматы.
Ведущий шоу Александр Васильев заметил, что Лилии не дашь больше 30 лет. И тут же модельер раскрыл секрет – все из-за трепетной любви ее мужа.
Второй образ: красное пальто, коричневые сапоги, длинное платье с цветочным принтом и голубой берет.
- Я готова к новым путешествиям, - заметила Лилия Макеева.
Третий образ вызвал одобрительный гул в зрительном зале: брючный костюм, белая сумочка, бежевые туфли.
- Лиля, вы просто красотка и икона стиля в Новосокольниках, - прокомментировал третий образ участницы передачи Александр Васильев.
Зал выстрелил такой образ гулом одобрения. Фото: стоп-кадр передачи "Модный приговор".
Муж Лилии не скрывал восторга. Ведущие программы даже отказались от традиционного голосования. Безусловно героиня программы выбрала набор нарядов от стилистов, который подчеркнул ее женственность.
Модный приговор. Дело: Попугаи-неразлучники! Выпуск от 14.02.2019.Видео: Красный квадрат.
ИСТОЧНИК KP.RU
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