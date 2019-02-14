«Икона стиля в Новосокольниках»: Лилия Макеева преобразилась на программе «Модный приговор»

Много чего приходится женщинам взваливать на свои плечи, когда мужчины нет рядом. Лилия Макеева – жительница Новосокольников. Ее муж Александр раньше постоянно находился в дальних плаваниях, а теперь вышел на пенсию и живет дома. Так зачем же пара оказалась на шоу «Модный приговор»?

ОБВИНЕНИЕ

Выпуск показали 14 февраля, аккурат в День всех влюбленных. И не случайно, ведь даже название «Попугаи неразлучники» говорит о многом. Почти 40 лет Александр появлялся дома эпизодически.

В эфир программа вышла в День всех влюбленных. Фото: стоп-кадр передачи "Модный приговор".

- Мы никогда не расставались, - начал свою обвинительную речь муж Лилии. – Хотя 40 лет я ходил в море. 40 лет расставаний и встреч, а эти встречи были для нас медовыми месяцами. Так вот я медовых месяцев пережил больше, чем любой другой человек.

Все это время, пока мужа не было дома, Лилия тянула на себе хозяйство, а потом появились дети. Тут уже надо было отвечать не только за себя, но и за малышей. Таким образом Лилия и привыкла к самостоятельности: огород вспахать, полку прибить, яблоки собрать – все сама.

- Я теперь отошел от дел, - резюмировал Александр. – Я распрощался с флотом навсегда. Я хочу остаток жизни все делать сам. Мне кажется, что моя жена как женщину себя похоронила в огороде, я надеюсь, что вы поможете ее воскресить.

ЛАДНЕНЬКИЙ ГАРДЕРОБ

Кто же перед нами предстает? Лилии 58 лет. В комментариях к выпуску многие удивляются: столько и не дашь! Действительно, выглядит женщина достаточно молодо. Рост Лилии – 160 сантиметров, вес – 55 килограмм. Параметры фигуры – 87-78-100. Размер одежды – 42-44.

Истцом в модном деле выступил муж Лилии Макеевой Александр. Фото: стоп-кадр передачи "Модный приговор".

- Я хочу защититься, - протестует Лилия. – Я действительно все делаю сама. Все умею делать. И последнее плавание мужа далось очень тяжело. Умерла моя мать. А он приехал и сказал, что жизнь только начинается. Я в это светлое будущее пока с осторожностью смотрю.

Разумеется, Лилия привыкла носить удобную одежду. Да и как иначе, если на тебе держится и дом, и сад. А мужу хочется видеть свою жену в платьях, особенно когда они вновь отправятся в путешествия.

В студии появилась вешалка с вещами главной героини. С нее в мусорку отправились только две аляповатые блузки. В остальном ведущие шоу Эвилина Хромченко и Александр Васильев назвали гардероб ладненьким, спортивным и подходящим. В такой одежде Лилия сможет заниматься тем, чем хочет.

- У нашей героини бодрый повседневный гардероб, - заметила Эвелина Леонидовна. -Есть вещи, от которых надо отказаться, но все я выбрасывать не буду. За трактор ее пускать, конечно же, не надо, но здесь есть в чем и в огороде покопаться, и в магазин сходить, и с внуками погулять.

Самое подходящее платье Лилии выбрал муж. Фото: стоп-кадр передачи "Модный приговор".

В гардеробе не нашлось места платью. Точнее там было одно, которому 30 лет, но на этом и все. В этом, по уверениям Лилии, есть и вина мужа. Не всегда он выбирает правильные комплименты, после чего одевать новые вещи совсем не хочется.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Первые минуты у вешалок с новыми вещами вызвали у пары полное замешательство. Пришлось звать Александра Васильева, чтобы он помог определиться с выбором. В итоге главной героине шоу выбрали три образа.

Два образа с платьями эксперты и зрители встретили очень тепло. Последний образ с жакетом, свитером и юбкой вышел хуже. Для общего вида не хватало пояса, геометрический рисунок на руках исказился, а в целом образ утратил всю женственность первых двух показов. Этого Александр не очень хотел.

После самостоятельной попытки найти свой образ, Лилию отправили к стилистам, после чего она должна была появиться в совершенно новых образах.

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ - ЛЮБОВЬ

Первый выход – сразу же яркий образ, как будто прибывший к нам из шестидесятых. Солнцезащитные очки в белой массивной оправе, легкая розовая юбка, желтая футболка и перламутровая кожаная куртка. Дополнили образ серые классические туфли и сумочка с расцветкой шкуры змеи.

Образ в пальто получился броским, но удачным. Фото: стоп-кадр передачи "Модный приговор".

- Удивила, - заметил Александр. – Весь инвентарь сдать. С приходом весны сажаю виноград, розы, вешаю гамак, чтобы ты под ласковым солнцем щурилась и вдыхала ароматы.

Ведущий шоу Александр Васильев заметил, что Лилии не дашь больше 30 лет. И тут же модельер раскрыл секрет – все из-за трепетной любви ее мужа.

Второй образ: красное пальто, коричневые сапоги, длинное платье с цветочным принтом и голубой берет.

- Я готова к новым путешествиям, - заметила Лилия Макеева.

Третий образ вызвал одобрительный гул в зрительном зале: брючный костюм, белая сумочка, бежевые туфли.

- Лиля, вы просто красотка и икона стиля в Новосокольниках, - прокомментировал третий образ участницы передачи Александр Васильев.

Зал выстрелил такой образ гулом одобрения. Фото: стоп-кадр передачи "Модный приговор".

Муж Лилии не скрывал восторга. Ведущие программы даже отказались от традиционного голосования. Безусловно героиня программы выбрала набор нарядов от стилистов, который подчеркнул ее женственность.