2019-02-19T00:06:02+03:00
Общество

В Пскове пятнадцатый раз прошел конкурс среди школьников «Я и пожарная безопасность»

Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» оценил, как школьники показывают теоретические знания и практические навыки на финальном этапе
Владимир Кольцов@KP_PSKOV
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В финальном этапе конкурса приняли участие пять команд из разных школ Пскова.В финальном этапе конкурса приняли участие пять команд из разных школ Пскова.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
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Здесь дети не только соревнуются друг с другом, но и запоминают такие важные правила, которые не все взрослые знают. Как отмечают организаторы, в Псковской области количество пожаров от детской шалости в два раза ниже, чем в среднем по стране. Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» побывал на финале городского этапа конкурса, понаблюдал за борьбой школьников и вручил призы от редакции.

ЭТО КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

На пути к финалу школьники преодолевали два этапа. Первый - открытые уроки и тестирование всех учащихся. После этого в школах определяется сильнейшая команда из восьми человек, которые и будут защищать честь образовательного учреждения. Потом школы соревнуются между собой. В финал выходят сильнейшие команды, которые показали лучшие результаты в двух видах испытаний.

Первый - выступление агитбригад. Как рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области, за время проведения конкурса «Я и пожарная безопасность», этот элемент менялся неоднократно. Были и театрализованные выступления, и защита стенгазеты, и презентация видеороликов. Но с течением времени стало понятно, что выступление агитбригады лучше всего. И ощущение праздника возникает, да и дети лучше все запоминают.

Гуманитарный лицей показал сказку про царя Огня. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Гуманитарный лицей показал сказку про царя Огня.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В Пскове в финале встретились пять школ: №9, 11, 20, 24 и Гуманитарный лицей. В состав жюри вошли представители «Всероссийского добровольного пожарного общества», сотрудники МЧС, представители «Псковэнерго». Все вооружились бланками для оценок. Действо началось.

Примерно за час школьники на сцене показали пять совершенно разных выступлений. Здесь был и видеоролик от школы №9, в котором рассказывалось о различных опасностях, подстерегающих детей, и сказка от Гуманитарного лицея, и познавательная передача от учеников школы №24. Фантазии школьников и их наставников не было предела. Самое главное — в каждом выступлении звучали важные правила пожарной безопасности.

Пока судьи подводили итоги, спорили, решали кому отдать призы за выступления, четвероклашки отправились в спортивный зал, чтобы принять участие во втором этапе соревнований.

Ученики школы №24 показали собравшимся азбуку безопасности. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Ученики школы №24 показали собравшимся азбуку безопасности.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

ПЕРВЫЙ ГОТОВ, ВТОРОЙ ГОТОВ

В первой части конкурса принимали участие все восемь человек, а во второй - только четверо самых проворных. Им предстояло пробежать пожарно-техническую эстафету. Ее суть очень проста: необходимо надеть на себя пожарную куртку и шлем, протянуть шланг от одного конца спортивного зала в другой, после чего сбить его концом баскетбольный мяч, стоящий на поставке.

Легко сказать, да сделать не так просто. То куртка предательски завернется, то шлем слетит и придется за ним бежать, то гайки шланга закручиваться не захотят. Ведь делают все это не бравые пожарные, у которых рука набита на скорость развернуть рукав от машины до места пожара, а дети, которым выданная куртка спасателя закрывает колени. Но у ребят горят глаза, кода они это делают, а группа поддержки задорно подгоняет всех участников.

Детской пожарной формы не существует, поэтому школьники надевали на эстафету взрослое обмундирование.

Детской пожарной формы не существует, поэтому школьники надевали на эстафету взрослое обмундирование.

В итоге время получилось немного хуже, чем когда ребята тренировались раньше. Все-таки сказывалось волнение на финальной части соревнований. Все участники пожарно-технической эстафеты получили памятные фликеры от «Псковэнерго». На третьем месте оказалась команда 11-й школы с результатом 36,12 секунды, на втором месте - 9-я школа с результатом 25,37 секунды. На первом месте - 24-й школы. Они получили не только фликеры, но и особые значки от «Всероссийского добровольного пожарного общества», а еще и грамоту.

Школьники во время эстафеты собирали и протягивали пожарный рукав.

Школьники во время эстафеты собирали и протягивали пожарный рукав.

РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

Победу в творческом конкурсе одержала команда Гуманитарного лицея. Их сказку жюри оценило выше всех. Ребята радостно восприняли такую новость. Вдобавок к сладким подаркам и грамотам их ждал еще один небольшой сюрприз. Все вместе они отправятся в центр науки и спорта «Без предела», где проведут два часа по подарочному сертификату.

Вторых мест оказалось целых два. Их заняли команды школ № 20 и №24. Третье место заняли ребята из школы №9. Грамотой за участие наградили четвероклашек из школы №11. Было видно, что они расстроились. Но корреспондент «Комсомолки» не просто так присутствовал на мероприятии. У него была своя, хоть и маленькая, но приятная роль. Он также посмотрел все выступления и составил о них свое независимое мнение.

Четвероклашки Гуманитарного лицея заняли первое место за выступление агитбригады. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Четвероклашки Гуманитарного лицея заняли первое место за выступление агитбригады.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

- Ребята, я всеми вами искренне восхищаюсь, - сказал представитель «Комсомолки» Владимир Кольцов перед тем, как вручить памятные призы от редакции. - Вы действительно знаете больше, чем некоторые взрослые. Я надеюсь, что вы будете хранить эти знания и передавать их своим сверстникам, родственникам, а когда-нибудь и своим детям.

Подарок, а это между прочим был набор книг, достался ребятам как раз из школы №11.

Представитель "Комсомольской правды - Псков" вручил ребятам из 11 школы книги. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Представитель "Комсомольской правды - Псков" вручил ребятам из 11 школы книги.Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

КСТАТИ

В Великих Луках финальный этап конкурса «Я и пожарная безопасность» прошел 8 февраля. Победу одержала школа №12.

СКАЗАНО

Анна Самойлова, специалист по социально-ориентированной деятельности Псковского областного отделения всероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

- Чтобы показать достойные результаты, многие команды ходили на на пожрано-техническую выставку в центр противопожарной пропаганды, посещали школу безопасности. Поэтому они показали такие хорошие результаты. Всего в конкурсе ежегодно принимает участие около пяти тысяч ребят, все они участвуют в уроках по пожарной безопасности, проходят тесты, подготовка начинается с началом нового учебного года, а заканчивается все весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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