2019-02-19T16:20:04+03:00
Общество

Александр Нестерук: Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ остался позади

На данный момент наблюдается превышение недельного порога заболеваемости, но постепенно этот процент уменьшается
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Количество заболевших уменьшается, пик заболеваемости в начале 2019 года преодолен.Количество заболевших уменьшается, пик заболеваемости в начале 2019 года преодолен.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Уже февраль перевалил через экватор, на улице все чаще столбик термометра показывает положительные температуры. Корреспондент «Комсомольской правды - Псков» побеседовал с главным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком, чтобы узнать актуальную информацию по заболеваемости гриппом по городу и региону, а также получить прогноз на ближайшее время.

По Псковской области медики выделили несколько районов, где заболеваемость выше средней – Псковский, Опочецкий, Порховский и Невельский районы. Более спокойная ситуация в Пустошкинском, Куньинском, Бежаницком, Плюсском и Островском районах, хотя конечно же понятно, что ни один из этих районов эпидемия полностью стороной не обошла.

- Всего по области все еще закрыты на карантин 7 школ и 3 детских сада - рассказал в беседе с корреспондентом «Комсомолки» Александр Васильевич. – Однако, пик заболеваемости уже прошел. Мы ожидаем, что количество простудившихся и заразившихся гриппом будет уменьшаться.

Для сравнения, в прошлой беседе, которая состоялась 7 февраля, Александр Васильевич называл более пессимистичные цифры – всего по области на карантине находились 90 отдельных классов школ и 18 отдельных групп детских садов.

Также к позитивным моментам можно отнести отсутствие случаев заболеваний гриппом категории B – разновидности вируса, который характерен меньшей заразностью, однако более негативными последствиями для организма заболевшего.

Отдельно Александр Васильевич отметил рекордный процент граждан, сделавших прививки – целых 45%. Для сравнения, в прошлом году процент сделавших прививки составлял 40%, а в 2017 – всего 20%. Это конечно же помогло избежать более тяжких последствий разгула болезни в условиях часто меняющейся погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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