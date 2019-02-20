2019-02-20T17:23:58+03:00
Общество

В Пскове для контроля за ценами на цифровые приставки прошел рейд по магазинам электроники

Корреспондент «Комсомольской Правды-Псков» присоединился к проверяющим, чтобы подробнее рассказать о преимуществах перехода с аналогового телевидения на цифровое, и во сколько это обойдется
ДМИТРИЙ МЕЗЕНЦЕВ
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Общественники проверили, не накручивают ли магазины цены на цифровые приставки.Общественники проверили, не накручивают ли магазины цены на цифровые приставки.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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До 10 июня планируется повсеместное для всей России отключение аналогового телевидения. Причины просты – цифровой сигнал передает лучшую картинку без всяких помех, кроме того россияне смогут абсолютно бесплатно смотреть 21 канал федерального телевидения. Кроме того, телевизоры, выпущенные после 2012 года, изначально несут в себе эту функцию, а это значит, что их хозяевам ничего приобретать не придется. Однако обладатели стареньких телевизоров, пользующиеся комнатными антеннами, без приобретения такого устройства могут остаться «за бортом».

Среди проверяющих были жители Пскова и куратор движения "Народный контроль" Анатолий Тиханов. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Среди проверяющих были жители Пскова и куратор движения "Народный контроль" Анатолий Тиханов.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

20 февраля прошел рейд по двум магазинам бытовой электроники Пскова. Среди представителей «Народного контроля» был и Анатолий Тиханов, депутат Псковского областного собрания, а по совместительству куратор движения.

- Наша цель – выявить, наблюдается ли необоснованное повышение цен на цифровые приставки, - отметил Анатолий Владимирович. – Есть задача контролировать рост цен на них. Максимально допустимый потолок цен - 3000 рублей. Кроме того, рассматривается возможность создания специализированного волонтерского движения на базе «Молодой Гвардии», участники которого будут помогать разобраться с техникой пожилым людям на безвозмездной основе.

В первом магазине мы сразу получили развернутую справку об интересующих нас вопросах – персонал дружелюбно рассказал о наиболее популярных производителях цифровых приставок, а также объяснил в подробностях процесс их подключения.

Продавцы подробно рассказали и о комплектации приставок, и об их подключении. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Продавцы подробно рассказали и о комплектации приставок, и об их подключении.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Подключение цифровой приставки по сложности не превышает подключение, к примеру, DVD-проигрывателя, - объяснили продавцы. – Вам всего лишь нужно соединить проводами устройство с телевизором, а также запустить привычный поиск каналов – остальное устройство сделает за вас. Для всех тех, кто к технике прикасаться боится либо не хочет у нас есть услуга – выезд мастера-настройщика, обойдется это в 390 рублей.

В комплектацию входит все необходимое для подключения и управления. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В комплектацию входит все необходимое для подключения и управления.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Разброс цен – от 500 до 2300 рублей, однако это тоже вполне объяснимо – более дорогие устройства имеют расширенные функции, такие как медиаплеер для просмотра фото и видео с USB-носителя и даже встроенный wi-fi роутер. Все необходимое для подключения находится внутри коробки – приставка, провод, инструкция и даже батарейки для пульта.

Во втором магазине цены были практически идентичными и также не превышали 2300 рублей. Здесь мы решили спросить, как поступать тем, кто на данный момент пользуется кабельным телевидением:

Общественники сравнили цены в нескольких магазинах бытовой электроники. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Общественники сравнили цены в нескольких магазинах бытовой электроники.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Обычной приставки для приема кабельного сигнала будет недостаточно – устройства с поддержкой такой функции также можно встретить на прилавках магазинов, однако стоить они будут от 1500 рублей из-за расширенного функционала - предупредили продавцы.

Это значит, что все те, у кого дома есть подключенное кабельное телевидение, смогут смотреть 21 канал бесплатно, пользуясь старым шнуром, а поставщик услуг обязан обеспечивать трансляцию каналов, список которых находится на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Цены на приставки варьируются от 500 до 2300 рублей. Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Цены на приставки варьируются от 500 до 2300 рублей.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Кроме того, продавцы и одного и второго магазина рассказали, что ежедневно приобретается в среднем 3-5 приставок.

- В целом я доволен итогами рейда. Мы получили ответы на интересовавшие нас вопросы а также удостоверились в адекватности цен на цифровые приставки, - подвел итог Анатолий Владимирович, - Однако это не значит, что наша деятельность будет приостановлена. Количество рейдов будет расти с приближением лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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