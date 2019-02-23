2019-02-23T23:23:30+03:00
Общество

В Пскове у памятника первым победам Красной армии прошел парад в честь Дня защитника Отечества

Также псковские десантники устроили выставку боевой техники для всех зрителей
Виталий Суриков
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Военнослужащие Псковского гарнизона прошли торжественным маршем в честь Дня защитника Отечества.Военнослужащие Псковского гарнизона прошли торжественным маршем в честь Дня защитника Отечества.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Утро 23 февраля встретило псковичей морозом и снегом. Улицы, ставшие серыми после продолжительного потепления, в одночасье стали белыми. Но причуды погоды не помешали военнослужащим, которые собрались у памятника первым победам Красной армии для проведения торжественного митинга в честь Дня защитника отечества.

СЛАВЫ ПРЕДКОВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ

По традиции торжественный митинг начался с возложения гирлянды воинской славы и цветов к монументу. Именно в этот день больше ста лет назад на реке Череха приняла первые бои Красная армия, не пропустив к Ленинграду немцев. С того момента дата 23 февраля и стала знаковой.

За полчаса до мероприятия к месту проведения торжественного митинга стали стекаться люди. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

За полчаса до мероприятия к месту проведения торжественного митинга стали стекаться люди.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

- Товарищи генералы, офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, уважаемые наши ветераны, уважаемые гости, от себя лично, от лица всей 76-ой воздушно-десантной дивизии, от командования ВДВ разрешите поздравить с таким замечательным мужским праздником - сказал в своем выступлении временно исполняющий обязанности начальника Псковского гарнизона Роман Железников. – Желаю всем здоровья, семейного благополучия и успехов в нашем нелегком труде.

Под звук салюта оркестр заиграл гимн Российской Федерации. После этого военнослужащие прошли торжественным маршем по площади перед памятником.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ

Поздравления звучали не только от военных. От имени главы региона Михаила Ведерникова выступил начальник управления специальных программ Администрации Псковской области Игорь Виноградский. Он отметил вклад жителей нашей страны в общее дело защиты родины от врага.

К памятнику в Крестах возложили гирлянду воинской славы и множество цветов. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

К памятнику в Крестах возложили гирлянду воинской славы и множество цветов.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

- Без сомнений, что эта славная летопись будет продолжена силами нового поколения военнослужащих, - подметил в своей речи Игорь Виноградский, - знаниями и опытом ветеранов, уверенной службой наших офицеров и солдат.

Выступил и глава Пскова Иван Цецерский, который поздравил всех собравшихся с праздником и напомнил о подвигах наших предков. Градоначальник призвал помнить славные страницы истории страны и быть достойными ее сынами.

Но не только те, кто был утром 23 февраля в Крестах, поздравляли псковичей с Днем Защитника Отечества. Поздравления к сильной половине человечества направил и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Военные организовали статичную выставку боевой техники. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Военные организовали статичную выставку боевой техники.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

- 23 февраля – праздник воинской славы поколений! Мы гордимся своей армией, мы гордимся защитниками Отечества, - отметил Александр Алексеевич. - От всего сердца желаю вам и вашим близким здоровья, удачи, благополучия и мирного неба над головой

КСТАТИ

В День защитника Отечества глава региона Михаил Ведерников вместе со своим сыном почтил память разведчиков, погибших при исполнении воинского долга (подробнее)

Торжественный митинг в честь Дня защитника Отечества..Мероприятие прошло утром 23 февраля у стеллы в Крестах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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