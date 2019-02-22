2019-02-22T11:44:54+03:00
Общество

В Псковской области снизят плату за вывоз твердых коммунальных отходов

Госкомитет по тарифам и энергетике решит этот вопрос до конца февраля
Виталий Суриков
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В Псковской области пересмотрят тариф на вывоз твердых коммунальных отходов.В Псковской области пересмотрят тариф на вывоз твердых коммунальных отходов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С первого января в Псковской области начал работать новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Не обошелся переход на новую схему без проблем, но в целом его признали спокойным, представителям компании «Экопром» удалось не допустить в регионе ситуацию, когда мусор не вывозился совсем. Но за все это, соответственно, были установлены новые тарифы: для поселений с количеством жителей от 200 человек - чуть больше 90 рублей, для деревень с количеством жителей меньше 200 человек - около 70 рублей. Итоговая сумма зависит от количества прописанных человек в квартире или доме.

Вот уже жители Псковской области стали получать первые квитанции на оплату вывоза твердых коммунальных отходов, как комитет по тарифам и энергетике решил пересмотреть стоимость этой услуги. На это повлияло постановление правительства России, которое сохраняет плату за размещение твердых коммунальных отходов на уровне 2018 года, то есть 95 рублей за тонну. Такая цена будет действительна на ближайшие четыре года. Раньше предполагалось, что стоимость ежегодно будут поднимать на 15%. То есть в 2019 году она должна была составить уже 110 рублей.

Как отметили в комитете, новые тарифы планируется утвердить до конца февраля.

КСТАТИ

Помимо снижения тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов, администрация Псковской области предусмотрела льготы для инвалидов, ветеранов войны (в размере 50%) и для многодетных семей (в размере 30%). Таким образом, меньше платить по квитанции от регионального оператора будут больше 75 тысяч жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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