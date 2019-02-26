Администрация Псковской области взяла под свой контроль ситуацию в дорогами в Пскове

#ктонеспряталсяяневиноват и #япредупреждал - именно такие хештеги поставил в своем посте о разбитых дорогах в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За прошедшую зиму, кажется, представители городских влас­тей должны были икать не переставая и днем и ночью - так часто их вспоминали недобрым словом автолюбители, пассажиры общественного транспорта и пешеходы.

УБИТЫ ЛИ ДОРОГИ?

Достаточно послушать жалобы и почитать критику.

Михаил Ведерников вмес­те с общественниками из организации «Убитые дороги» прошелся по улицам Пскова. Тут и экспертом быть не надо. Явно ни в каком ГОСТе не прописано, что асфальт можно класть в сугробы, а щебень для ямочного ремонта высыпать в лужи. Результат такой работы рассыпан по всей проезжей части. Но все эти заплатки держатся день-другой. А потом снова образуется яма.

- Дороги в Пскове находятся в плачевном состоянии. Асфальтовое покрытие на большинстве участков не выдерживает никакой критики. И это вина, в первую очередь, руководства города, которое отвечает за данное направление. Почему с их стороны нет должного контроля? Сколько можно жаловаться на «переходы через ноль» - организовали бы лучше нормальную претензионную работу по гарантийным обязательствам, - заявил глава региона, объезжая участки, наиболее часто фигурирующие в обращениях горожан.

На вечер того же дня было назначено внеплановое совещание с градоначальниками.

НЕУД!

- Сегодня мы поговорим про персональную ответственность. Иван Николаевич (Цецерский - Ред.), в конце прошлого года и в январе вы говорили, что ситуация находится под бдительным конт­ролем городских властей и никаких проблем не предвидится, однако в реальности это не так, - с порога заявил губернатор.

А потом тем же серьезным тоном обратился уже не только к главе города, но и к его коллеге, главе администрации Александру Братчикову.

- Все, что сегодня делается, это не по нормативам, надолго этого не хватит. Это безалаберное отношение к своей работе или коррупционная сос­тавляющая?

В ответ прозвучали только невнятные оправдания, мол, годом ранее зимы вроде бы как и не было, а тут неожиданно пришла в декабре.

- Мы здесь собрали подборку фотографий от жителей Пскова. Лестных комментариев к качеству уборки там нет, - заметил Михаил Ведерников, демонстрируя на большом экране иллюстрации из соцсетей.

Как оказалось, контроль за работой подрядных компаний все-таки ведется. Одна из них, работающая на Завеличье, даже получила 640 тысяч рублей штрафа. Губернатор продолжал: подрядчики не должны чувствовать себя незаменимыми.

Что касается качества ремонта дорог, городские чиновники сослались на кадровые проблемы в администрации.

На ямочный ремонт уходят бюджетные деньги, а большинство заплаток не держатся и дня.Фото: Владимир Кольцов

- Специалисты, которые писали эти контракты в УГХ, менялись очень часто, - посетовал Иван Цецерский. - Текучесть кадров очень большая, заработная плата, к сожалению, играла свою роль. Зарплата в пятнадцать тысяч рублей не являлась привлекательной.

ГУБЕРНАТОР БЕРЕТ ПОД КОНТРОЛЬ

Многие, кстати, ожидали, что там же на совещании произойдут и некоторые кадровые перестановки. Но губернатор рубить с плеча не стал.

Пока решено включить ручное управление и начать конт­ролировать все шаги по ремонту дорог в Пскове, по их уборке.

- Ни меня, ни жителей не устраивает ситуация, когда отремонтировали дорогу, заплатили деньги, а потом по гарантии эту дорогу снова ремонтируют из года в год, - заметил Михаил Ведерников. - Надо сделать ее один раз и качественно! А если дорожные фирмы наши требования не устраивают, то ни в Пскове, ни в области они больше работать не будут.

Глава региона распорядился создать специальную группу по приемке отремонтированных дорог. Она будет работать вместе со специальной лабораторией качества. Представители администрации города и области, силовые структуры и общественники будут следить за качеством работы дорожников, чтобы все недос­татки подрядчик устранял на месте.

Но надо заметить, что встряс­ка для городских властей тоже не прошла бесследно. Уже на следующий день глава администрации Пскова Александр Братчиков с главой управления городского хозяйства Николаем Бариновым выехали на улицы областной столицы. Смотрели, оценивали, предупреждали подрядчиков: если не исправляют замечания, то ждет штраф. Санкции подобного рода прописаны в договоре. За каждый недочет подрядчик может лишиться 600 тысяч рублей.