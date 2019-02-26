Администрация Псковской области взяла под свой контроль ситуацию в дорогами в Пскове
#ктонеспряталсяяневиноват и #япредупреждал - именно такие хештеги поставил в своем посте о разбитых дорогах в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За прошедшую зиму, кажется, представители городских властей должны были икать не переставая и днем и ночью - так часто их вспоминали недобрым словом автолюбители, пассажиры общественного транспорта и пешеходы.
УБИТЫ ЛИ ДОРОГИ?
Достаточно послушать жалобы и почитать критику.
Михаил Ведерников вместе с общественниками из организации «Убитые дороги» прошелся по улицам Пскова. Тут и экспертом быть не надо. Явно ни в каком ГОСТе не прописано, что асфальт можно класть в сугробы, а щебень для ямочного ремонта высыпать в лужи. Результат такой работы рассыпан по всей проезжей части. Но все эти заплатки держатся день-другой. А потом снова образуется яма.
- Дороги в Пскове находятся в плачевном состоянии. Асфальтовое покрытие на большинстве участков не выдерживает никакой критики. И это вина, в первую очередь, руководства города, которое отвечает за данное направление. Почему с их стороны нет должного контроля? Сколько можно жаловаться на «переходы через ноль» - организовали бы лучше нормальную претензионную работу по гарантийным обязательствам, - заявил глава региона, объезжая участки, наиболее часто фигурирующие в обращениях горожан.
На вечер того же дня было назначено внеплановое совещание с градоначальниками.
НЕУД!
- Сегодня мы поговорим про персональную ответственность. Иван Николаевич (Цецерский - Ред.), в конце прошлого года и в январе вы говорили, что ситуация находится под бдительным контролем городских властей и никаких проблем не предвидится, однако в реальности это не так, - с порога заявил губернатор.
А потом тем же серьезным тоном обратился уже не только к главе города, но и к его коллеге, главе администрации Александру Братчикову.
- Все, что сегодня делается, это не по нормативам, надолго этого не хватит. Это безалаберное отношение к своей работе или коррупционная составляющая?
В ответ прозвучали только невнятные оправдания, мол, годом ранее зимы вроде бы как и не было, а тут неожиданно пришла в декабре.
- Мы здесь собрали подборку фотографий от жителей Пскова. Лестных комментариев к качеству уборки там нет, - заметил Михаил Ведерников, демонстрируя на большом экране иллюстрации из соцсетей.
Как оказалось, контроль за работой подрядных компаний все-таки ведется. Одна из них, работающая на Завеличье, даже получила 640 тысяч рублей штрафа. Губернатор продолжал: подрядчики не должны чувствовать себя незаменимыми.
Что касается качества ремонта дорог, городские чиновники сослались на кадровые проблемы в администрации.
На ямочный ремонт уходят бюджетные деньги, а большинство заплаток не держатся и дня.Фото: Владимир Кольцов
- Специалисты, которые писали эти контракты в УГХ, менялись очень часто, - посетовал Иван Цецерский. - Текучесть кадров очень большая, заработная плата, к сожалению, играла свою роль. Зарплата в пятнадцать тысяч рублей не являлась привлекательной.
ГУБЕРНАТОР БЕРЕТ ПОД КОНТРОЛЬ
Многие, кстати, ожидали, что там же на совещании произойдут и некоторые кадровые перестановки. Но губернатор рубить с плеча не стал.
Пока решено включить ручное управление и начать контролировать все шаги по ремонту дорог в Пскове, по их уборке.
- Ни меня, ни жителей не устраивает ситуация, когда отремонтировали дорогу, заплатили деньги, а потом по гарантии эту дорогу снова ремонтируют из года в год, - заметил Михаил Ведерников. - Надо сделать ее один раз и качественно! А если дорожные фирмы наши требования не устраивают, то ни в Пскове, ни в области они больше работать не будут.
Глава региона распорядился создать специальную группу по приемке отремонтированных дорог. Она будет работать вместе со специальной лабораторией качества. Представители администрации города и области, силовые структуры и общественники будут следить за качеством работы дорожников, чтобы все недостатки подрядчик устранял на месте.
Но надо заметить, что встряска для городских властей тоже не прошла бесследно. Уже на следующий день глава администрации Пскова Александр Братчиков с главой управления городского хозяйства Николаем Бариновым выехали на улицы областной столицы. Смотрели, оценивали, предупреждали подрядчиков: если не исправляют замечания, то ждет штраф. Санкции подобного рода прописаны в договоре. За каждый недочет подрядчик может лишиться 600 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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