На пути к мечте: Как псковская школьница поступила в академию Следственного комитета России

Валерия Мажаева - необычайно красивая девушка. Родилась в Пскове. Как она говорит, «в самой обычной семье». Решение обучаться в академии Следственного комитета принималось не по чьему-то наставлению, а лишь по собственной инициативе. Родители, по ее словам, были шокированы, когда узнали, чему хочет посвятить жизнь их дочь, поскольку сами никогда не были связаны с государственной службой. Однако препятствовать таким порывам не стали. Надо заметить, что Лера никогда не фанатела от детективных романов и остросюжетных боевиков про стражей правопорядка. Среди ребят своего выпуска псковского лицея №4 она единственная, кто решился на поступление в Санкт-Петербургскую академию Следственного комитета.

Первая ступень на пути к мечте - сдача экзаменов и поступление в академию - была пройдена без каких-либо проб­лем. Для начала нужно было сдать ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и истории, а затем вступительные экзамены в самой академии (русский язык, обществознание - Ред.). Лера набрала наибольшую сумму баллов из почти ста абитуриентов, зачисленных по своей специальности. Девушка уверяет, что это результат четко поставленной цели, планомерной подготовки и тяжелой работы над собой.

- Изначально я, конечно же, переживала, была немного не уверена в своих силах, - вспоминает она. - Однако в процессе сдачи стало понятно, что знаний, которые даются в рамках школьной программы, вполне хватает для успешной сдачи экзаменов, нужно лишь разложить их по полочкам и уметь применять в нужный момент.

Первый курс - всегда самый сложный. Это разлука с домом, с привычной средой, смена обстановки и, конечно, испытание характера. Но именно в первый год преподаются самые базовые дисциплины, в том числе любимый предмет Леры - теория государства и права.

- Первое время было очень тяжело, все было слишком сложным и непривычным, - рассказывает Лера. - Но проходит буквально несколько месяцев, и начинаешь чувствовать себя как рыба в воде, главное - работать над собой и уметь справляться с возникающими трудностями. Даже свободное время начало появляться, его я трачу на общение с сокурсниками и занятия спортом, бег наряду с юриспруденцией - еще одна моя любовь.

Всем ребятам, которые также мечтают стать следователями и посвятить свою жизнь службе закону, Лера желает, прежде всего, верить в себя и в то дело, которым решили заниматься. По окончании академии нельзя сменить род деятельности - выпускники обязаны будут отработать минимум 5 лет по специальности там, куда их определит руководство вуза.

- Принимайте решение сами, так как вы одни являетесь творцами своей судьбы, слушайте свое сердце, оно подскажет, где ваше место в этом мире, и никогда не сдавайтесь, - настаивает Лера.

КСТАТИ

В целях подготовки кадров для замещения должностей следователей следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области осуществляет отбор для поступления в академии Следственного комитета в Москве и Санкт-Петербурге на очную форму обучения. До 1 апреля 2019 года документы принимают по адресу: Псковская область, Псков, Комиссаровский переулок, дом 1, телефон 8(8112) 290-618.