Подрядчики и общественники предложили главе администрации Пскова идеи по организации уборки и ремонта дорог

Темой внеочередной встречи подрядчиков, общественников и представителей администрации Пскова стали дороги. Поскольку критиковать и ленивый может, то власти муниципалитета решили выслушать предложения как ситуацию попытаться исправить. И повод для этого есть. Совсем недавно губернатор Псковской области поставил городским властям неудовлетворительную оценку за содержание и текущий ремонт дорог. Да и жители ежедневно жалуются не только на огромные ямы, но и на поломки автомобилей, которые произошли из-за них. Так к чему же удалось прийти в итоге заседания под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова?

ОРГАНИЗОВАТЬ КОНТРОЛЬ

Существует в Пскове определенная система, по которой убирается Псков. Областная столица разделена на три части: Завеличье, Запсковье, Центр. У каждой части есть свой подрядчик, с которым городская администрация заключает контракт. Администрация муниципалитета тоже здесь имеет свою зону ответственности – междворовые территории. На их уборку привлекаются восемь тракторов МТЗ-82 и один грейдер. А во дворах уже должны стравляться со всем управляющие компании.

- По ценам различаются уборка в летний период, уборка зимой, - пояснил во время заседания Александр Братчиков. - указывается и очередность уборка дорог: от первой категории по нисходящей. Остановки и тротуары убираются параллельно.

Одним из первых предложений от общественников стала публикация данных о осмотре дорог подрядчиками. Ведь в одном из последних контрактов с организацией «Чисты град» было прописано, что сотрудники должны ежедневно проверять дороги и вести журнал дорожно-постовой службы. В нем они не только отмечать дефект, но и указывать примерные сроки его устранения. Такой документ активисты «Убитых дорог» предложили публиковать, чтобы каждый пскович смог с ним ознакомиться.

Как оказалось в итоге, администрация Пскова разрабатывает многофункциональную интерактивную карту. Она одновременно будет нести в себе информационную функцию, и функцию общественного контроля за состоянием дорог. К разработке и составлению Александр Братчиков пригласил и общественников, имеющих опыт работы с «Картой убитых дорог».

- Это будет отдельный сайт, на котором на интерактивной карте будет много информации: разделение зон ответственности между подрядчиками, автобусные маршруты, карта коммуникаций, - отметил Александр Братчиков. – Здесь же жители города смогут отмечать на карте места с дефектами на дороге, заливать фотографию и оставлять данные для обратной связи. Таким образом можно организовать народный контроль за ситуацией.

Подрядчики тоже внесли в эту инициативу свои идеи. Например на этот сервис организация будет выкладывать фотографии после исправления дефекта. Тогда каждый пскович сможет увидеть работу в режиме «было-стало».

РАССЧИТЫВАЕМ НА СЕБЯ

В рамках уборки Пскова администрация муниципалитета настраивается избавиться от стопроцентной зависимости от подрядных организаций. Для этого из регионального бюджета выделят деньги для покупки уборочной техники.

- Мы должны обеспечивать уборку до 30% территории города своими силами, - подметил Александр Братчиков.- В этом вопросе мы получили поддержку областной администрации. Деньги на это выделят.

Помимо восьми тракторов в Пскове появится своя уборочная техника.Фото: Владимир Кольцов

Таким образом, администрация Пскова сможет оперативнее убирать улицы во время капризов погоды. Но это не значит, что после этого подрядчики смогут участвовать в конкурсе на уборку города без своей техники. Организация должна будет обладать машинами, или подтвердить готовность купить их в ближайшее время.

Общественники резонно задали вопрос о возможности закупки разного вида техники, в том числе и миниатюрной. Ведь большие МТЗ-82 не только не вежде проехать могут, но и иногда портят газоны и разводят грязь на улицах.

- Я прекрасно понимаю данную проблему, здесь нужно искать пути решения, - отметил глава администрации Пскова. – Есть техника, я видел такую в Москве, сочлененный трактор, маневренный, быстрый, но стоит очень дорого, на такие деньги мы, к сожалению, рассчитывать не можем. Не везде мы маленькую технику использовать можем, потому что она очень медленная. К примеру, в непогоду у нас один трактор убирает около 17 тысяч квадратных метров территории.

ЧТО ТАМ С РЕМОНТОМ?

- За последние 8 лет в Пскове было отремонтировано всего 61 километр дорог, - констатировал Александр Николаевич. – Это очень мало, поэтому мы имеем сейчас такую картину. На ремонт улиц в 2019 году выделено больше 200 миллионов рублей.

Что касается многострадальной улицы Юбилейной, то здесь вопрос с ее капитальным ремонтом уже решен. Его не сделают до 2020 года. Виной всему отсутствие вдоль одной из центральных транспортных артерий Пскова ливневой канализации. Ее прокладкой специалисты займутся как раз в 2019 году. Кстати, они же и проверят всю ливневую канализацию областной столицы, потому что ее работа часто вызывает нарекания.

В 2019 году с ремонтом дорог тянуть не станут, конкурсы пройдут а марте, а работы пройдут в конце весны и летом.Фото: Владимир Кольцов

- В 2019 году нам вернут из федерального бюджета средства на ремонт дорог, которые не успели освоить в 2018 году, - заметил глава администрации муниципалитета. – За счет этого подрядчики доделают участок улицы Пароменской и займутся улицей Белинского, находящейся всю зиму в разобранном состоянии. К сожалению, сейчас на это в городском бюджете денег нет.

По ремонту дорог контроль администрации Пскова также будет работать. Сейчас в областной столице больше 60 гарантийных участков. По некоторым из них, которые вызывают больше всех нареканий, Александр Братчиков проедет вместе с подрядчиками. Ведь губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал ломать систему безнаказанности дорожных организаций. Значит она будет сломана.

- Мы выделяем на это бюджетные средства, - подытожил Александр Николаевич. – Если сделано хорошо, то мы рассчитаемся по контракту, никаких проблем не будет. Если сделано плохо – будьте добры переделать.

Что касается ремонтных работ в 2019 году, то их планируют провести в теплое время суток, чтобы снова не нарваться на негодование горожан. Конкурсы пройдут в марте.