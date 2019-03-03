«Ссылку на аномальный снег не принимаю»: Глава Пскова опубликовал на своей страничке в соцсетях негодующий пост

В ночь на 3 марта в Пскове выпал снег. Не снегопад, сугробы в городе не выросли. Но дороги и выезды из дворов превратились в катки. Ведь еще накануне все таяло, образовалась корка льда. Теперь ее припорошило. Однако подрядные компании не везде вышли убирать снежную кашу или посыпать песком проезжую часть.

Зато рано утром в город выехал глава Пскова Иван Цецерский.

«Проверил работу подрядчиков по очистке дорог и тротуаров от снега. Окраины города- "конь не валялся"! Высказал об увиденном начальнику УГХ администрации города Николаю Баринову. Снег выпал не авральный, ссылку на аномальный снег не принимаю. Необходимо пересмотреть графики уборки и условия контрактов», - написал он на своей странице в соцсетях.

Короткий видеофрагмент, размещенный градоначальником, был снят, когда на улицах еще было темно. Но навстречу машине Ивана Цецерского уже шла уборочная техника.

Псковичи, привыкшие к тому, что градоначальник частенько постит фотографии и пишет тексты в своих аккаунтах, стали отвечать ему.

«А уж про дворы и говорить нечего! Что протопчем, то и ходим. Малейшая оттепель и грязища по колено. Автомобилистам ещё ничего. А вот пешеходам - совсем паршиво - и скользко, и мокро, и грязно. Утром иду на днях на автобусную остановку. Впереди - женщина с девочкой лет трёх. В красивой розовой курточке. Поскользнулась девочка и в своей розовой курточке в грязищу упала. Ребёнок от горя рыдал так, что хотелось пойти и убить того, кто наши дворы довёл до такого скотского состояния. Для кого этот город существует?! Для отчетов? Для автомобилистов? Или всё-таки для людей, которые в нем живут?», - возмущалась Илона Шахова.

Глава города, несмотря на выходной, вступил в переписку со своими подписчиками.

«С дворовыми территориями ситуация самая сложная. За них отвечать должна управляющая компания. Город не вправе выделять бюджетные средства, это ответственность УО (управляющая организация – Ред.) перед жильцами. Город может только штрафовать УО, но она штраф "разложит" на жильцов. Вот и замкнутый круг, пока сами жители не выберут надлежащую управляющую компанию», - написал Иван Цецерский.

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