2019-03-03T17:23:24+03:00
Общество

В загородные оздоровительные лагеря поедут победители акции «Губернаторский дневник» в Псковской области

Двенадцать сильнейших школьников региона будут выбраны по итогам учебного года
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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По итогам учебного года 2018/2019 годов 12 сильнейших школьников Псковской области отправятся в гости к губернатору Михаилу Ведерникову.По итогам учебного года 2018/2019 годов 12 сильнейших школьников Псковской области отправятся в гости к губернатору Михаилу Ведерникову.Фото: Сергей ГЕРАСИМОВ
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В шестой раз «Комсомольская правда – Псков» проводит акцию «Губернаторский дневник». Ее участниками могут стать учащиеся 2-11 классов школ Псковской области. Главное требование – учиться на «отлично». Но, как показывает практика, участники проекта успевают еще заниматься спортом, посещать кружки и мастер-классы, ходят в музыкальную школу, театральную студию, дома рисуют мультфильмы и пишут песни, вышивают. А еще умудряются в своем плотном графике находить время для дистанционных программ обучения, участия в олимпиадах и смотрах.

Решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова все победители акции в этом году отправятся в летние месяцы в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории региона. Путевки профинансируют из областного бюджета. Должны же ребята хоть иногда отдыхать. И как нам кажется, это будут самые творческие, яркие, интересные смены.

Всего отобрать планируется 12 ребят – по четыре в трех триместрах. На данный момент определена первая четверка. В нее вошли: Анастасия Алексеева из Острова (201 пятерка), Анастасия Веске из Цапельской общеобразовательной школы (223 пятерки), Ольга Асланян из Псковского педагогического комплекса (218 пятерок) и Ксения Леонова из Кудеверской средней школы (132 пятерки).

До 15 марта принимаются бланки за зимний триместр. Будут названы еще четыре финалиста.

Встреча с главой региона пройдет в конце учебного года.

КОНКРЕТНО

Чтобы стать участником акции достаточно собрать три бланка за триместр. По итогам зимы понадобятся бланки за декабрь, январь и февраль. Заполнить их надо с учителем, выставив только пятерки из классного журнала и подкрепив все печатью и подписью директора школы.

Бланки направляют по адресу: 180007, Псков, Пароменская, д.21/33, каб. 27. «Комсомольская правда». «Губернаторский дневник». Или на электронную почту info@pskovkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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