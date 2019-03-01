Губернатору Псковской области торжественно вручили свидетельства о регистрации герба и флага региона

В Пскове 1 марта прошло торжественное мероприятие по случаю передачи государственных символов региона. В здании драматического театра собрались общественники, представители органов исполнительной и законодательной власти, молодежных организаций, учреждений образования и культуры, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

В этот день руководитель Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов вручил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову свидетельства о регистрации флага и герба.

- Большая честь быть в Пскове и участвовать в такой замечательной церемонии, - сказал он со сцены. - Псков - один из городов, Псковская земля - одна из территорий, которые неразрывно связаны с историей России. Мы помним те события, которые связаны с историей Пскова, одной из наистарейших в нашей стране. Через три года Псков может праздновать юбилей изображения герба - 350 лет. Впервые его изобразили в Церкулярнике 1652 года.

Церемония начиналась с торжественного выноса флагов России и Псковской области. Знаменосцы застыли на сцене за спиной геральдиста.

Руководитель Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Флаги и свидетельства выносили под звуки Преображенского марша, старейшего военного марша русской армии, относящегося к Петровским временам. В то время полки получили наименования по территориям России, и на знаменах полков, носивших наименование «Псковский», было изображение герба, - отметил Георгий Вилинбахов.

Он признался, что у него особенно трепетное отношение к псковской земле. Здесь когда-то жили его предки. Сегодня он работает в Эрмитаже, и у музея крепкие связи с коллегами из Пскова, с археологами.

- Разрешите мне огласить решение Геральдического совета при президенте Российской Федерации: проекты герба и флага Псковской области рассматривались 20 ноября 2018 года, их одобрили, и на заседании совета 20 февраля 2019 года, также очень значимый - 20 февраля 1992 года была организована государственная геральдическая служба Российской Федерации, - принято решение о внесении герба и флага Псковской области в государственный регистр под номерами 12152 и 12157, - озвучил Георгий Вилинбахов.

Принимал свидетельства глава региона Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

- Сегодня очень важное событие, которое займет достойное место в истории нашего региона. Этот вопрос ждал своего решения 25 лет. Все это время область сохраняла статус единственного региона России без официально утвержденных государственных символов. Важно, что в их разработке участвовали историки, искусствоведы, знатоки архивного и музейного дела, общественники и просто неравнодушные жители области. Все вместе мы проделали серьезную работу за прошедший год. Каждому хочу сказать искренние слова благодарности за труд и деятельное участие в этой работе, а Геральдическому совету при президенте РФ - за консультационную и методическую поддержку, - сказал он.

о словам губернатора, регион встретит с официальными символами иностранные делегации в июне 2019 года, когда в Пскове пройдут Ганзейские дни Нового времени, с ними начнется подготовка к значимой для Псковской области памятной дате - 20-летию подвигу 6-ой роты (в 2010 году - Ред.).

- Свершилось то, что два с половиной десятилетия ждали все жители Псковской области - утверждены официальные символы региона. Сегодняшний день навсегда будет вписан в историю Псковской земли, - высказал свою оценку событию полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, прибывший в Псков в этот день. - Сохранение исторической памяти сегодня является для нас важнейшей, стратегической задачей, в этом - источник дальнейшего развития нашей страны и Псковской области.

Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Сама церемония длилась менее получаса. Теперь утвержденные герб и флаг появятся на официальных бланках ведомств, печатях, афишах праздничных мероприятий.

Поднимут флаг и над зданием администрации Псковской области.